Спецпосланник Трампа рассказал о реакции США в случае отказа от ДСНВ
19:15 20.09.2020 (обновлено: 19:19 20.09.2020)
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МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. США готовы вести с Россией диалог по конверсии своих стратегических систем, но если Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) не будет продлен, переоборудованные установки для пуска баллистических ракет будут вновь введены в строй уже в феврале 2021 года, заявил спецпосланник американского президента по контролю над вооружениями Маршалл Биллингсли.
"У нас есть Двусторонняя консультативная комиссия, которая рассматривала некоторые из этих вопросов. И мы их рассматривали, и я надеюсь, что вопрос конверсии пусковых установок подводных лодок мы рассмотрели удовлетворительным для России образом. Я лично занимался вопросами конверсии, а также обратного переоборудования, которое мы осуществим после окончания действия ДСНВ", - заявил Биллингсли в интервью газете "Коммерсант".
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"Мне кажется, мы сняли обеспокоенность России, и мы готовы продолжить обсуждение этой темы, хотя не имеет большого смысла продолжать разговор о конверсии, не договорившись вначале о возможном продлении ДСНВ. Если этого не произойдет, мы просто проведем обратную конверсию наших вооружений сразу же после окончания срока действия договора в феврале", - отметил спецпосланник.