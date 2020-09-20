https://ria.ru/20200920/spetsposlannik-1577519282.html

Спецпосланник Трампа рассказал о реакции США в случае отказа от ДСНВ

США готовы вести с Россией диалог по конверсии своих стратегических систем, но если Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) не... РИА Новости, 20.09.2020

2020-09-20T19:15

2020-09-20T19:15

2020-09-20T19:19

маршалл биллингсли

сша

в мире

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<strong>МОСКВА, 20 сен - РИА Новости.</strong> <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> готовы вести с Россией диалог по конверсии своих стратегических систем, но если Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) не будет продлен, переоборудованные установки для пуска баллистических ракет будут вновь введены в строй уже в феврале 2021 года, заявил спецпосланник американского президента по контролю над вооружениями <a href="http://ria.ru/person_marshall-billingsli/" target="_blank" data-auto="true">Маршалл Биллингсли</a>."У нас есть Двусторонняя консультативная комиссия, которая рассматривала некоторые из этих вопросов. И мы их рассматривали, и я надеюсь, что вопрос конверсии пусковых установок подводных лодок мы рассмотрели удовлетворительным для России образом. Я лично занимался вопросами конверсии, а также обратного переоборудования, которое мы осуществим после окончания действия ДСНВ", - заявил Биллингсли в интервью газете "<a href="http://editor.ria.ru/article/?messageId=1577519141">Коммерсант</a>".

https://ria.ru/20200901/dsnv-1576599707.html

сша

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

маршалл биллингсли, сша, в мире