Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200920/spetsposlannik-1577519282.html
Спецпосланник Трампа рассказал о реакции США в случае отказа от ДСНВ
США готовы вести с Россией диалог по конверсии своих стратегических систем, но если Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) не... РИА Новости, 20.09.2020
2020-09-20T19:15
2020-09-20T19:19
маршалл биллингсли
сша
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/156234/28/1562342839_0:16:2000:1141_1400x0_80_0_0_6aa566c5b9c523ee29ba1eeaa5b0ab3a.jpg
<strong>МОСКВА, 20 сен - РИА Новости.</strong> <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> готовы вести с Россией диалог по конверсии своих стратегических систем, но если Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) не будет продлен, переоборудованные установки для пуска баллистических ракет будут вновь введены в строй уже в феврале 2021 года, заявил спецпосланник американского президента по контролю над вооружениями <a href="http://ria.ru/person_marshall-billingsli/" target="_blank" data-auto="true">Маршалл Биллингсли</a>."У нас есть Двусторонняя консультативная комиссия, которая рассматривала некоторые из этих вопросов. И мы их рассматривали, и я надеюсь, что вопрос конверсии пусковых установок подводных лодок мы рассмотрели удовлетворительным для России образом. Я лично занимался вопросами конверсии, а также обратного переоборудования, которое мы осуществим после окончания действия ДСНВ", - заявил Биллингсли в интервью газете "<a href="http://editor.ria.ru/article/?messageId=1577519141">Коммерсант</a>".
https://ria.ru/20200901/dsnv-1576599707.html
сша
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/156234/28/1562342839_230:0:1771:1156_1400x0_80_0_0_3a89a32516f8f26f4fbe61b4407a6c9f.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
маршалл биллингсли, сша, в мире

Спецпосланник Трампа рассказал о реакции США в случае отказа от ДСНВ

19:15 20.09.2020 (обновлено: 19:19 20.09.2020)
2981
© Department of DefenseЗапуск баллистической ракеты с авиабазы Ванденберг в Калифорнии
Запуск баллистической ракеты с авиабазы Ванденберг в Калифорнии - РИА Новости, 1920, 20.09.2020
© Department of Defense
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. США готовы вести с Россией диалог по конверсии своих стратегических систем, но если Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) не будет продлен, переоборудованные установки для пуска баллистических ракет будут вновь введены в строй уже в феврале 2021 года, заявил спецпосланник американского президента по контролю над вооружениями Маршалл Биллингсли.
"У нас есть Двусторонняя консультативная комиссия, которая рассматривала некоторые из этих вопросов. И мы их рассматривали, и я надеюсь, что вопрос конверсии пусковых установок подводных лодок мы рассмотрели удовлетворительным для России образом. Я лично занимался вопросами конверсии, а также обратного переоборудования, которое мы осуществим после окончания действия ДСНВ", - заявил Биллингсли в интервью газете "Коммерсант".
Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков перед началом лекции для студентов МГИМО в режиме видеоконференции - РИА Новости, 1920, 01.09.2020
1 сентября, 19:25
МИД не видит однозначного настроя США на продление ДСНВ

"Мне кажется, мы сняли обеспокоенность России, и мы готовы продолжить обсуждение этой темы, хотя не имеет большого смысла продолжать разговор о конверсии, не договорившись вначале о возможном продлении ДСНВ. Если этого не произойдет, мы просто проведем обратную конверсию наших вооружений сразу же после окончания срока действия договора в феврале", - отметил спецпосланник.

221222067
Обсудить0
Маршалл БиллингслиСШАВ мире
Рекомендуем
Испытательный запуск ракеты Trident II D5 с подводной лодки Небраска у побережья Калифорнии
США отказались выводить ядерное оружие из Европы
Олег Морозов
В Совфеде возмутились предложениями США по продлению ДСНВ
Стратегический ракетный комплекс с межконтинентальной баллистической ракетой мобильного базирования ПГРК Ярс
Спецпосланник Трампа рассказал о претензиях США к СНВ-3
Маршалл Биллингсли на переговорах с Сергеем Рябковым в Вене, 23 июня 2020 года
Спецпосланник Трампа допустил пересмотр позиции Вашингтона по ДСНВ
База противоракетной обороны в Форт-Грили, штат Аляска
США готовы обсуждать с Россией тему противоракетной обороны
Испытательный запуск ракеты Trident II D5 с подводной лодки Небраска у побережья Калифорнии
Спецпосланник Трампа раскрыл содержание меморандума по вооружениям
Маршалл Биллингсли на переговорах с Сергеем Рябковым в Вене, 23 июня 2020 года
В США назвали условие для продления ДСНВ с Россией
Стратегический ракетный комплекс с межконтинентальной баллистической ракетой мобильного базирования ПГРК Ярс
Спецпосланник Трампа выразил обеспокоенность ядерным потенциалом России
Председатель Комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев во время пресс-конференции в Международном мультимедийном пресс-центре МИА Россия сегодня
Косачев назвал подход США к ДСНВ попыткой надавить на Россию
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш в Лахоре, Пакистан
Генсек ООН отказался рассмотреть запрос США о санкциях против Ирана
Первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров
Джабаров призвал не отвечать на хамство США в ситуации с ДСНВ
Доверенное лицо Светланы Тихановской Олег Моисеев
В Минске задержали доверенное лицо Тихановской
Заседание Совета Федерации РФ
Сенатор назвал позицию США по вооружениям игрой в одни ворота
Президент Дональд Трамп во время пресс-конференции в Белом доме в Вашингтоне
ФБР выяснило, откуда пришла посылка с ядом для Трампа
Транспортно-пусковая установка межконтинентальных баллистических ракет Тополь-М
В России ответили на ультиматум Вашингтона по ДСНВ
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:57Актер Юрий Стоянов раскрыл реальный размер пенсии
02:07Эксперт объяснил, чего нельзя писать в примечании к переводу на карту
02:01Академик РАН рассказал, кого точно нельзя прививать от коронавируса
02:00Агроном рассказал о коварстве винограда
01:57Экс-министр рассказал о "тварях", уничтожающих украинскую нацию
01:42Снят запрет на въезд авиатранспортом в Россию для граждан трех стран
01:21NBC сообщил о задержании подозреваемого в отправке яда Трампу
01:01Жириновский намерен сделать вторую часть прививки от коронавируса
00:58"Никому ничего не нужно": в Латвии закрыли очередной рыбоконсервный завод
00:35Россия прекращает все вывозные рейсы из-за рубежа
00:26Инспекторы из трех стран Европы выполнят наблюдательный полет над Россией
23:57СМИ сообщили о гибели российской туристки в Турции
23:26В Петербурге задержали напавшего на соседей с ножом мужчину
23:09Власти Китая заявили, что обнаружили COVID-19 на морепродуктах из России
23:03В Москве умерли 12 пациентов с коронавирусом
22:58Греция продлила ограничения на въезд для россиян
22:30В России ответили на ультиматум Вашингтона по ДСНВ
22:07Минобороны сообщило о готовящейся провокации с химоружием в Сирии
21:55Россия и Белоруссия решат вопрос об отмене роуминга до конца 2020 года
21:27Джабаров призвал не отвечать на хамство США в ситуации с ДСНВ
Лента новостейМолния