https://ria.ru/20200920/snv-1577522470.html

Косачев назвал подход США к ДСНВ попыткой надавить на Россию

Оказываемое США давление на Россию в сфере контроля над вооружениями вызывает вопросы о желании Вашингтона достичь договоренности, заявил РИА Новости в... РИА Новости, 20.09.2020

2020-09-20T20:26

2020-09-20T20:26

2020-09-20T20:41

россия

маршалл биллингсли

константин косачев

сша

безопасность

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<strong>МОСКВА, 20 сен - РИА Новости.</strong> Оказываемое <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> давление на Россию в сфере контроля над вооружениями вызывает вопросы о желании Вашингтона достичь договоренности, заявил РИА Новости в воскресенье глава международного комитета Совфеда <a href="http://ria.ru/person_Konstantin_Kosachev/" target="_blank" data-auto="true">Константин Косачев</a>.США ранее в лице спецпосланника президента США <a href="http://ria.ru/person_marshall-billingsli/" target="_blank" data-auto="true">Маршалла Биллингсли</a> выдвинули ультиматум: договор по СНВ не будет продлен, если к февралю стороны не согласуют "меморандум по контролю над вооружениями". В Вашингтоне намекнули, что после возможного переизбрания Трампа в ноябре "цена вопроса" повысится.Однако уже сейчас настораживает, что часть из них, возможно, транслируется через прессу, а "это может означать не более чем попытку изначально создать дополнительное давление на вторую сторону", отметил сенатор.

https://ria.ru/20200920/spetsposlannik-1577519282.html

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россия

сша

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2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, маршалл биллингсли, константин косачев, сша, безопасность