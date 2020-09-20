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Косачев назвал подход США к ДСНВ попыткой надавить на Россию
Оказываемое США давление на Россию в сфере контроля над вооружениями вызывает вопросы о желании Вашингтона достичь договоренности, заявил РИА Новости в... РИА Новости, 20.09.2020
2020-09-20T20:26
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россия
маршалл биллингсли
константин косачев
сша
безопасность
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<strong>МОСКВА, 20 сен - РИА Новости.</strong> Оказываемое <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> давление на Россию в сфере контроля над вооружениями вызывает вопросы о желании Вашингтона достичь договоренности, заявил РИА Новости в воскресенье глава международного комитета Совфеда <a href="http://ria.ru/person_Konstantin_Kosachev/" target="_blank" data-auto="true">Константин Косачев</a>.США ранее в лице спецпосланника президента США <a href="http://ria.ru/person_marshall-billingsli/" target="_blank" data-auto="true">Маршалла Биллингсли</a> выдвинули ультиматум: договор по СНВ не будет продлен, если к февралю стороны не согласуют "меморандум по контролю над вооружениями". В Вашингтоне намекнули, что после возможного переизбрания Трампа в ноябре "цена вопроса" повысится.Однако уже сейчас настораживает, что часть из них, возможно, транслируется через прессу, а "это может означать не более чем попытку изначально создать дополнительное давление на вторую сторону", отметил сенатор.
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россия, маршалл биллингсли, константин косачев, сша, безопасность

Косачев назвал подход США к ДСНВ попыткой надавить на Россию

20:26 20.09.2020 (обновлено: 20:41 20.09.2020)
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© РИА Новости / Владимир ПесняПредседатель Комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев во время пресс-конференции в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня"
Председатель Комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев во время пресс-конференции в Международном мультимедийном пресс-центре МИА Россия сегодня - РИА Новости, 1920, 20.09.2020
© РИА Новости / Владимир Песня
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МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Оказываемое США давление на Россию в сфере контроля над вооружениями вызывает вопросы о желании Вашингтона достичь договоренности, заявил РИА Новости в воскресенье глава международного комитета Совфеда Константин Косачев.
США ранее в лице спецпосланника президента США Маршалла Биллингсли выдвинули ультиматум: договор по СНВ не будет продлен, если к февралю стороны не согласуют "меморандум по контролю над вооружениями". В Вашингтоне намекнули, что после возможного переизбрания Трампа в ноябре "цена вопроса" повысится.

"Речь идёт об очень серьезных материях, существо предложений должны оценивать эксперты, непосредственно участвующие в соответствующих консультациях", - сказал политик.

Однако уже сейчас настораживает, что часть из них, возможно, транслируется через прессу, а "это может означать не более чем попытку изначально создать дополнительное давление на вторую сторону", отметил сенатор.

"И так же настораживает ультимативность некоторых подходов - "либо как говорим мы, либо никак". Это вряд ли самый короткий путь к достижению искомого результата, либо искомый результат для американцев заключается не в том, чтобы достичь устойчивых и взаимоприемлемых договорённостей", - заключил Косачев.

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РоссияМаршалл БиллингслиКонстантин КосачевСШАБезопасность
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