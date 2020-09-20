Косачев назвал подход США к ДСНВ попыткой надавить на Россию
20:26 20.09.2020 (обновлено: 20:41 20.09.2020)
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© РИА Новости / Владимир ПесняПредседатель Комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев во время пресс-конференции в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня"
МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Оказываемое США давление на Россию в сфере контроля над вооружениями вызывает вопросы о желании Вашингтона достичь договоренности, заявил РИА Новости в воскресенье глава международного комитета Совфеда Константин Косачев.
США ранее в лице спецпосланника президента США Маршалла Биллингсли выдвинули ультиматум: договор по СНВ не будет продлен, если к февралю стороны не согласуют "меморандум по контролю над вооружениями". В Вашингтоне намекнули, что после возможного переизбрания Трампа в ноябре "цена вопроса" повысится.
"Речь идёт об очень серьезных материях, существо предложений должны оценивать эксперты, непосредственно участвующие в соответствующих консультациях", - сказал политик.
Однако уже сейчас настораживает, что часть из них, возможно, транслируется через прессу, а "это может означать не более чем попытку изначально создать дополнительное давление на вторую сторону", отметил сенатор.
"И так же настораживает ультимативность некоторых подходов - "либо как говорим мы, либо никак". Это вряд ли самый короткий путь к достижению искомого результата, либо искомый результат для американцев заключается не в том, чтобы достичь устойчивых и взаимоприемлемых договорённостей", - заключил Косачев.