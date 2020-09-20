https://ria.ru/20200920/siriya-1577513282.html

В Сирии сообщили о похищении курдами десятков жителей в Ракке

Арабо-курдские отряды "Сирийских демократических сил" (SDF), поддерживаемые США, похитили десятки мирных жителей в сирийской провинции Ракка, сообщает сирийское РИА Новости, 20.09.2020

2020-09-20T16:19

2020-09-20T16:19

2020-09-20T16:19

война в сирии

сирийские демократические силы

ракка (мухафаза)

сирия

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/149657/42/1496574221_0:105:2000:1230_1400x0_80_0_0_b8130b92aa0a1232b6a702295e99bd32.jpg

<strong>МОСКВА, 20 сен - РИА Новости.</strong> Арабо-курдские отряды "Сирийских демократических сил" (SDF), поддерживаемые <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a>, похитили десятки мирных жителей в сирийской провинции <a href="http://ria.ru/location_Rakka/" target="_blank" data-auto="true">Ракка</a>, сообщает сирийское госагентство <a href="http://sana.sy/ru/?p=246929" target="_blank" rel="nofollow noopener">SANA</a> со ссылкой на источники.Формирования "<a href="http://ria.ru/organization_Sirijjskie_demokraticheskie_sily/" target="_blank" data-auto="true">Сирийских демократических сил</a>" контролируют ряд территорий в провинциях <a href="http://ria.ru/location_Aleppo/" target="_blank" data-auto="true">Алеппо</a>, <a href="http://ria.ru/location_EHl-KHasake/" target="_blank" data-auto="true">Эль-Хасаке</a>, Ракка и <a href="http://ria.ru/location_Deir_ez_Zor_Governorate/" target="_blank" data-auto="true">Дейр-эз-Зор</a>. На подконтрольных курдам территориях действует независимая от <a href="http://ria.ru/location_Damascus/" target="_blank" data-auto="true">Дамаска</a> власть. Дамаск неоднократно предлагал курдам сесть за стол переговоров и придерживаться идеи национального единства и территориальной целостности <a href="http://ria.ru/location_Syria/" target="_blank" data-auto="true">Сирии</a>. Курды в свою очередь на сегодняшний день сопротивляются налаживанию отношений с легитимными сирийским властями, рассчитывая на поддержку <a href="http://ria.ru/location_Washington_D_C/" target="_blank" data-auto="true">Вашингтона</a>.Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с 2011 года. В конце 2017 года было объявлено о победе над террористической группировкой ИГ* ("Исламское государство"*) в Сирии и Ираке. В отдельных районах стран продолжаются зачистки от боевиков. В настоящий момент на первый план выступают политическое урегулирование, восстановление Сирии, а также возвращение беженцев.<em>* Террористическая организация, запрещенная на территории России</em>

https://ria.ru/20200117/1563557154.html

2

ракка (мухафаза)

сирия

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сирийские демократические силы, ракка (мухафаза), сирия, в мире