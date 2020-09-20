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Война в Сирии
https://ria.ru/20200920/siriya-1577513282.html
В Сирии сообщили о похищении курдами десятков жителей в Ракке
Арабо-курдские отряды "Сирийских демократических сил" (SDF), поддерживаемые США, похитили десятки мирных жителей в сирийской провинции Ракка, сообщает сирийское РИА Новости, 20.09.2020
2020-09-20T16:19
2020-09-20T16:19
война в сирии
сирийские демократические силы
ракка (мухафаза)
сирия
в мире
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<strong>МОСКВА, 20 сен - РИА Новости.</strong> Арабо-курдские отряды "Сирийских демократических сил" (SDF), поддерживаемые <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a>, похитили десятки мирных жителей в сирийской провинции <a href="http://ria.ru/location_Rakka/" target="_blank" data-auto="true">Ракка</a>, сообщает сирийское госагентство <a href="http://sana.sy/ru/?p=246929" target="_blank" rel="nofollow noopener">SANA</a> со ссылкой на источники.Формирования "<a href="http://ria.ru/organization_Sirijjskie_demokraticheskie_sily/" target="_blank" data-auto="true">Сирийских демократических сил</a>" контролируют ряд территорий в провинциях <a href="http://ria.ru/location_Aleppo/" target="_blank" data-auto="true">Алеппо</a>, <a href="http://ria.ru/location_EHl-KHasake/" target="_blank" data-auto="true">Эль-Хасаке</a>, Ракка и <a href="http://ria.ru/location_Deir_ez_Zor_Governorate/" target="_blank" data-auto="true">Дейр-эз-Зор</a>. На подконтрольных курдам территориях действует независимая от <a href="http://ria.ru/location_Damascus/" target="_blank" data-auto="true">Дамаска</a> власть. Дамаск неоднократно предлагал курдам сесть за стол переговоров и придерживаться идеи национального единства и территориальной целостности <a href="http://ria.ru/location_Syria/" target="_blank" data-auto="true">Сирии</a>. Курды в свою очередь на сегодняшний день сопротивляются налаживанию отношений с легитимными сирийским властями, рассчитывая на поддержку <a href="http://ria.ru/location_Washington_D_C/" target="_blank" data-auto="true">Вашингтона</a>.Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с 2011 года. В конце 2017 года было объявлено о победе над террористической группировкой ИГ* ("Исламское государство"*) в Сирии и Ираке. В отдельных районах стран продолжаются зачистки от боевиков. В настоящий момент на первый план выступают политическое урегулирование, восстановление Сирии, а также возвращение беженцев.<em>* Террористическая организация, запрещенная на территории России</em>
https://ria.ru/20200117/1563557154.html
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сирийские демократические силы, ракка (мухафаза), сирия, в мире

В Сирии сообщили о похищении курдами десятков жителей в Ракке

16:19 20.09.2020
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© AP Photo / Syrian Democratic ForcesЧлен Сирийских демократических сил, состоящих из альянса курдских и арабских бойцов
Член Сирийских демократических сил, состоящих из альянса курдских и арабских бойцов - РИА Новости, 1920, 20.09.2020
© AP Photo / Syrian Democratic Forces
Член Сирийских демократических сил, состоящих из альянса курдских и арабских бойцов. Архивное фото
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МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Арабо-курдские отряды "Сирийских демократических сил" (SDF), поддерживаемые США, похитили десятки мирных жителей в сирийской провинции Ракка, сообщает сирийское госагентство SANA со ссылкой на источники.
"Вооруженные группы формирований SDF окружили поселение аль-Мансура и ряд прилегающих деревень в западной части провинции Ракка, совершили рейды на дома и похитили десятки молодых людей, чтобы отвезти их в свои специальные лагеря", - сообщили источники агентства.
Формирования "Сирийских демократических сил" контролируют ряд территорий в провинциях Алеппо, Эль-Хасаке, Ракка и Дейр-эз-Зор. На подконтрольных курдам территориях действует независимая от Дамаска власть. Дамаск неоднократно предлагал курдам сесть за стол переговоров и придерживаться идеи национального единства и территориальной целостности Сирии. Курды в свою очередь на сегодняшний день сопротивляются налаживанию отношений с легитимными сирийским властями, рассчитывая на поддержку Вашингтона.
Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с 2011 года. В конце 2017 года было объявлено о победе над террористической группировкой ИГ* ("Исламское государство"*) в Сирии и Ираке. В отдельных районах стран продолжаются зачистки от боевиков. В настоящий момент на первый план выступают политическое урегулирование, восстановление Сирии, а также возвращение беженцев.
* Террористическая организация, запрещенная на территории России
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Война в СирииСирийские демократические силыРакка (мухафаза)СирияВ мире
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