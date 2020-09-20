https://ria.ru/20200920/simka-1577500678.html
Названы самые частые причины блокировки SIM-карт
Заместитель руководителя Роскачества Илья Лоевский рассказал "Российской газете" о наиболее распространенных причинах блокировки SIM-карт. РИА Новости, 20.09.2020
2020-09-20T09:21
2020-09-20T09:21
2020-09-20T17:24
илья лоевский
роскачество
общество
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<strong>МОСКВА, 20 сен — РИА Новости.</strong> Заместитель руководителя <a href="http://ria.ru/organization_Roskachestvo/" target="_blank" data-auto="true">Роскачества</a> Илья Лоевский рассказал <a href="https://rg.ru/" target="_blank">"Российской газете"</a> о наиболее распространенных причинах блокировки SIM-карт.Если прием сигнала в смартфоне отличный, но позвонить с него не удается, значит, симку заблокировали. Чаще всего это происходит из-за несоответствия паспортных данных владельца и указанных в договоре с оператором. Оператор также заблокирует SIM-карту, если ее украдут или перевыпустят без ведома владельца. Еще одной причиной может стать рассылка спама. В таких случаях номер телефона используют для телемаркетинга. Специалист порекомендовал оказавшимся в такой ситуации абонентам связаться с оператором с другого номера и выяснить причину прекращения работы SIM-карты. Чтобы разблокировать номер, возможно, придется посетить салон связи с паспортом. Если оператор отказывается от сотрудничества и не разъясняет ситуацию, следует отправить ему претензию, а после — обратиться в суд, добавил Лоевский.
https://ria.ru/20200821/sim-1576072297.html
2
РИА Новости
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
илья лоевский, роскачество, общество
МОСКВА, 20 сен — РИА Новости.
Заместитель руководителя Роскачества
Илья Лоевский рассказал "Российской газете"
о наиболее распространенных причинах блокировки SIM-карт.
Если прием сигнала в смартфоне отличный, но позвонить с него не удается, значит, симку заблокировали. Чаще всего это происходит из-за несоответствия паспортных данных владельца и указанных в договоре с оператором.
Оператор также заблокирует SIM-карту, если ее украдут или перевыпустят без ведома владельца. Еще одной причиной может стать рассылка спама. В таких случаях номер телефона используют для телемаркетинга.
"Более прозаичная причина блокировки — уход счета в минус или неиспользование номера на протяжении шести месяцев", — добавил Лоевский.
Специалист порекомендовал оказавшимся в такой ситуации абонентам связаться с оператором с другого номера и выяснить причину прекращения работы SIM-карты. Чтобы разблокировать номер, возможно, придется посетить салон связи с паспортом. Если оператор отказывается от сотрудничества и не разъясняет ситуацию, следует отправить ему претензию, а после — обратиться в суд, добавил Лоевский.