https://ria.ru/20200920/simka-1577500678.html

Названы самые частые причины блокировки SIM-карт

Заместитель руководителя Роскачества Илья Лоевский рассказал "Российской газете" о наиболее распространенных причинах блокировки SIM-карт. РИА Новости, 20.09.2020

2020-09-20T09:21

2020-09-20T09:21

2020-09-20T17:24

илья лоевский

роскачество

общество

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<strong>МОСКВА, 20 сен — РИА Новости.</strong> Заместитель руководителя <a href="http://ria.ru/organization_Roskachestvo/" target="_blank" data-auto="true">Роскачества</a> Илья Лоевский рассказал <a href="https://rg.ru/" target="_blank">"Российской газете"</a> о наиболее распространенных причинах блокировки SIM-карт.Если прием сигнала в смартфоне отличный, но позвонить с него не удается, значит, симку заблокировали. Чаще всего это происходит из-за несоответствия паспортных данных владельца и указанных в договоре с оператором. Оператор также заблокирует SIM-карту, если ее украдут или перевыпустят без ведома владельца. Еще одной причиной может стать рассылка спама. В таких случаях номер телефона используют для телемаркетинга. Специалист порекомендовал оказавшимся в такой ситуации абонентам связаться с оператором с другого номера и выяснить причину прекращения работы SIM-карты. Чтобы разблокировать номер, возможно, придется посетить салон связи с паспортом. Если оператор отказывается от сотрудничества и не разъясняет ситуацию, следует отправить ему претензию, а после — обратиться в суд, добавил Лоевский.

https://ria.ru/20200821/sim-1576072297.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

илья лоевский, роскачество, общество