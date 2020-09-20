Силуанов объяснил выгоду от выдачи кредита Белоруссии
15:13 20.09.2020 (обновлено: 18:17 20.09.2020)
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© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкПервый заместитель председателя правительства РФ - министр финансов РФ Антон Силуанов выступает на пленарном заседании Государственной Думы РФ. 13 ноября 2019
МОСКВА, 20 сен — РИА Новости. Россия с помощью предоставления кредита Белоруссии поддержит как белорусскую, так и свою собственную экономику, заявил министр финансов Антон Силуанов.
"Обеспечиваются расчеты перед российскими поставщиками, не будет никаких задержек в оплате. Здесь обоюдный интерес. Безусловно, мы слышим, что некоторые говорят: зачем мы в сложной для России ситуации даем кредиты зарубежным странам? В данном случае это наш очень близкий торговый и экономический партнер", — сказал министр в интервью телеканалу "Россия 1".
Он подчеркнул надежность белорусской стороны. "Не было еще прецедентов нарушения сроков возврата займов. Мы считаем, что это очень хороший заемщик", — отметил Силуанов.
На этой неделе стало известно, что Россия прорабатывает с Белоруссией предоставление кредита на полтора миллиарда долларов. До конца года республика может получить по 500 миллионов от России и по линии Евразийского фонда стабилизации и развития, а еще 500 миллионов Москва предоставит Минску в будущем году.
Как пояснил Силуанов, часть суммы, полученной от Евразийского фонда стабилизации и развития (около 330 миллионов долларов), Белоруссия направит на погашение долга перед "Газпромом".