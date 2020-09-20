https://ria.ru/20200920/siluanov-1577510748.html

Силуанов объяснил выгоду от выдачи кредита Белоруссии

Россия с помощью предоставления кредита Белоруссии поддержит как белорусскую, так и свою собственную экономику, заявил министр финансов Антон Силуанов. РИА Новости, 20.09.2020

2020-09-20T15:13

2020-09-20T15:13

2020-09-20T18:17

евразийский фонд стабилизации и развития

антон силуанов

белоруссия

экономика

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<strong>МОСКВА, 20 сен — РИА Новости.</strong> Россия с помощью предоставления кредита <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a> поддержит как белорусскую, так и свою собственную экономику, заявил министр финансов <a href="http://ria.ru/person_Anton_Siluanov/" target="_blank" data-auto="true">Антон Силуанов</a>.Он подчеркнул надежность белорусской стороны. "Не было еще прецедентов нарушения сроков возврата займов. Мы считаем, что это очень хороший заемщик", — отметил Силуанов.На этой неделе стало известно, что Россия прорабатывает с Белоруссией предоставление кредита на полтора миллиарда долларов. До конца года республика может получить по 500 миллионов от России и по линии <a href="http://ria.ru/organization_Evrazijjskijj_fond_stabilizacii_i_razvitija/" target="_blank" data-auto="true">Евразийского фонда стабилизации и развития</a>, а еще 500 миллионов Москва предоставит Минску в будущем году.Как пояснил Силуанов, часть суммы, полученной от Евразийского фонда стабилизации и развития (около 330 миллионов долларов), Белоруссия направит на погашение долга перед "Газпромом".

https://ria.ru/20200918/dogovor-1577457409.html

Валерий Носуля лукашенко два месяца назад Россию чуть ли не агрессором называл, 32 слцчайна заехавших россиян - террористами... здесь вову назвал старшим братом и вот, пожалуйста, полтора миллиарда... 208

Валерий Носуля если заемщик каждый раз перезанимает, увеличивая сумму долга, он надежный? по жизни сталкивался с такими, теперь ни-ни, никаких займов. не отдадут в итоге... 191

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белоруссия

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

евразийский фонд стабилизации и развития, антон силуанов, белоруссия, экономика