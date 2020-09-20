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https://ria.ru/20200920/siluanov-1577510748.html
Силуанов объяснил выгоду от выдачи кредита Белоруссии
Россия с помощью предоставления кредита Белоруссии поддержит как белорусскую, так и свою собственную экономику, заявил министр финансов Антон Силуанов. РИА Новости, 20.09.2020
2020-09-20T15:13
2020-09-20T18:17
евразийский фонд стабилизации и развития
антон силуанов
белоруссия
экономика
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<strong>МОСКВА, 20 сен — РИА Новости.</strong> Россия с помощью предоставления кредита <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a> поддержит как белорусскую, так и свою собственную экономику, заявил министр финансов <a href="http://ria.ru/person_Anton_Siluanov/" target="_blank" data-auto="true">Антон Силуанов</a>.Он подчеркнул надежность белорусской стороны. "Не было еще прецедентов нарушения сроков возврата займов. Мы считаем, что это очень хороший заемщик", — отметил Силуанов.На этой неделе стало известно, что Россия прорабатывает с Белоруссией предоставление кредита на полтора миллиарда долларов. До конца года республика может получить по 500 миллионов от России и по линии <a href="http://ria.ru/organization_Evrazijjskijj_fond_stabilizacii_i_razvitija/" target="_blank" data-auto="true">Евразийского фонда стабилизации и развития</a>, а еще 500 миллионов Москва предоставит Минску в будущем году.Как пояснил Силуанов, часть суммы, полученной от Евразийского фонда стабилизации и развития (около 330 миллионов долларов), Белоруссия направит на погашение долга перед "Газпромом".
https://ria.ru/20200918/dogovor-1577457409.html
лукашенко два месяца назад Россию чуть ли не агрессором называл, 32 слцчайна заехавших россиян - террористами... здесь вову назвал старшим братом и вот, пожалуйста, полтора миллиарда...
208
если заемщик каждый раз перезанимает, увеличивая сумму долга, он надежный? по жизни сталкивался с такими, теперь ни-ни, никаких займов. не отдадут в итоге...
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белоруссия
РИА Новости
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евразийский фонд стабилизации и развития, антон силуанов, белоруссия, экономика

Силуанов объяснил выгоду от выдачи кредита Белоруссии

15:13 20.09.2020 (обновлено: 18:17 20.09.2020)
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© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкПервый заместитель председателя правительства РФ - министр финансов РФ Антон Силуанов выступает на пленарном заседании Государственной Думы РФ. 13 ноября 2019
Первый заместитель председателя правительства РФ - министр финансов РФ Антон Силуанов выступает на пленарном заседании Государственной Думы РФ. 13 ноября 2019 - РИА Новости, 1920, 20.09.2020
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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МОСКВА, 20 сен — РИА Новости. Россия с помощью предоставления кредита Белоруссии поддержит как белорусскую, так и свою собственную экономику, заявил министр финансов Антон Силуанов.

"Обеспечиваются расчеты перед российскими поставщиками, не будет никаких задержек в оплате. Здесь обоюдный интерес. Безусловно, мы слышим, что некоторые говорят: зачем мы в сложной для России ситуации даем кредиты зарубежным странам? В данном случае это наш очень близкий торговый и экономический партнер", — сказал министр в интервью телеканалу "Россия 1".

Он подчеркнул надежность белорусской стороны. "Не было еще прецедентов нарушения сроков возврата займов. Мы считаем, что это очень хороший заемщик", — отметил Силуанов.
На этой неделе стало известно, что Россия прорабатывает с Белоруссией предоставление кредита на полтора миллиарда долларов. До конца года республика может получить по 500 миллионов от России и по линии Евразийского фонда стабилизации и развития, а еще 500 миллионов Москва предоставит Минску в будущем году.
Как пояснил Силуанов, часть суммы, полученной от Евразийского фонда стабилизации и развития (около 330 миллионов долларов), Белоруссия направит на погашение долга перед "Газпромом".
Чрезвычайный и полномочный посол Российской Федерации в Белоруссии Дмитрий Мезенцев - РИА Новости, 1920, 18.09.2020
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3065010734507
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Евразийский фонд стабилизации и развитияАнтон СилуановБелоруссияЭкономика
Популярные комментарии
лукашенко два месяца назад Россию чуть ли не агрессором называл, 32 слцчайна заехавших россиян - террористами... здесь вову назвал старшим братом и вот, пожалуйста, полтора миллиарда...
20 сентября, 15:40
Валерий НосуляВалерий Носуля
1551912130
если заемщик каждый раз перезанимает, увеличивая сумму долга, он надежный? по жизни сталкивался с такими, теперь ни-ни, никаких займов. не отдадут в итоге...
20 сентября, 15:37
Валерий НосуляВалерий Носуля
158602025
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