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Люди несут старые белорусские национальные флаги во время массовой акции протеста после президентских выборов в Минске, Беларусь. 10 августа 2020
Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20200920/siloviki-1577518079.html
Силовики вытеснили протестующих с перекрестка в центре Минска
Бойцы ОМОН и внутренних войск Белоруссии вытеснили участников протестной акции в Минске с перекрестка у проспекта Независимости, который протестующие заняли... РИА Новости, 20.09.2020
2020-09-20T18:46
2020-09-20T19:18
протесты в белоруссии
александр лукашенко
минск
белоруссия
в мире
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<strong>МИНСК, 20 сен - РИА Новости.</strong> Бойцы ОМОН и внутренних войск Белоруссии вытеснили участников протестной акции в Минске с перекрестка у проспекта Независимости, который протестующие заняли ранее, передает корреспондент РИА Новости.В воскресенье белорусская оппозиция проводит в <a href="http://ria.ru/location_Minsk/" target="_blank" data-auto="true">Минске</a> традиционную акцию протеста. Днем ОМОН уже задерживал протестующих в центре города. Из центра участники протеста направились в сторону стелы "Минск – город-герой" и к дворцу Независимости - резиденции <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Лукашенко</a>, где было выставлено усиленное оцепление, в том числе практически на всех смежных улицах. Толпа прошла мимо резиденции президента, сделала крюк и вновь двинулась к проспекту Независимости в центре города.После того как протестующие вышли на перекресток в районе улицы Веры Хоружей и проспекта Независимости и встали напротив кордона правоохранителей, к силовикам прибыло подкрепление в виде еще нескольких десятков бойцов, спецтехники и еще двух водометов.Спустя несколько минут водометы, а также милицейские внедорожники начали наступать на толпу демонстрантов, за ними последовали силовики, которые в знак предупреждения начали агрессивно стучать дубинками по металлическим щитам.Участники акции разделились: одна часть отступила назад по проспекту Независимости, другая отправилась по улице Веры Хоружей.Сейчас силовики не предпринимают попыток задержания кого-либо. Толпа вновь приблизилась к кордону силовиков и скандирует протестные лозунги.
https://ria.ru/20200920/mitingi-1577512060.html
https://ria.ru/20200919/belorussiya-1577458448.html
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минск
белоруссия
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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60
Силовики вытесняют протестующих в центре Минска
Силовики вытесняют протестующих в районе проспекта Независимости в центре Минска. На месте находятся два водомета.
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александр лукашенко, минск, белоруссия, в мире
Материал дополняется

Силовики вытеснили протестующих с перекрестка в центре Минска

18:46 20.09.2020 (обновлено: 19:18 20.09.2020)
14909
Читать ria.ru в
МИНСК, 20 сен - РИА Новости. Бойцы ОМОН и внутренних войск Белоруссии вытеснили участников протестной акции в Минске с перекрестка у проспекта Независимости, который протестующие заняли ранее, передает корреспондент РИА Новости.
В воскресенье белорусская оппозиция проводит в Минске традиционную акцию протеста. Днем ОМОН уже задерживал протестующих в центре города. Из центра участники протеста направились в сторону стелы "Минск – город-герой" и к дворцу Независимости - резиденции Лукашенко, где было выставлено усиленное оцепление, в том числе практически на всех смежных улицах. Толпа прошла мимо резиденции президента, сделала крюк и вновь двинулась к проспекту Независимости в центре города.
Первый вице-президент Национального олимпийского комитета Беларуси Виктор Лукашенко - РИА Новости, 1920, 20.09.2020
Вчера, 15:51Протесты в Белоруссии
Сын Лукашенко высказался о митингах в Белоруссии
После того как протестующие вышли на перекресток в районе улицы Веры Хоружей и проспекта Независимости и встали напротив кордона правоохранителей, к силовикам прибыло подкрепление в виде еще нескольких десятков бойцов, спецтехники и еще двух водометов.
Спустя несколько минут водометы, а также милицейские внедорожники начали наступать на толпу демонстрантов, за ними последовали силовики, которые в знак предупреждения начали агрессивно стучать дубинками по металлическим щитам.
Участники акции разделились: одна часть отступила назад по проспекту Независимости, другая отправилась по улице Веры Хоружей.
Сейчас силовики не предпринимают попыток задержания кого-либо. Толпа вновь приблизилась к кордону силовиков и скандирует протестные лозунги.
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Протесты в БелоруссииАлександр ЛукашенкоМинскБелоруссияВ мире
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