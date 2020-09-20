https://ria.ru/20200920/siloviki-1577518079.html

Силовики вытеснили протестующих с перекрестка в центре Минска

Бойцы ОМОН и внутренних войск Белоруссии вытеснили участников протестной акции в Минске с перекрестка у проспекта Независимости, который протестующие заняли... РИА Новости, 20.09.2020

2020-09-20T18:46

2020-09-20T18:46

2020-09-20T19:18

протесты в белоруссии

александр лукашенко

минск

белоруссия

в мире

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<strong>МИНСК, 20 сен - РИА Новости.</strong> Бойцы ОМОН и внутренних войск Белоруссии вытеснили участников протестной акции в Минске с перекрестка у проспекта Независимости, который протестующие заняли ранее, передает корреспондент РИА Новости.В воскресенье белорусская оппозиция проводит в <a href="http://ria.ru/location_Minsk/" target="_blank" data-auto="true">Минске</a> традиционную акцию протеста. Днем ОМОН уже задерживал протестующих в центре города. Из центра участники протеста направились в сторону стелы "Минск – город-герой" и к дворцу Независимости - резиденции <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Лукашенко</a>, где было выставлено усиленное оцепление, в том числе практически на всех смежных улицах. Толпа прошла мимо резиденции президента, сделала крюк и вновь двинулась к проспекту Независимости в центре города.После того как протестующие вышли на перекресток в районе улицы Веры Хоружей и проспекта Независимости и встали напротив кордона правоохранителей, к силовикам прибыло подкрепление в виде еще нескольких десятков бойцов, спецтехники и еще двух водометов.Спустя несколько минут водометы, а также милицейские внедорожники начали наступать на толпу демонстрантов, за ними последовали силовики, которые в знак предупреждения начали агрессивно стучать дубинками по металлическим щитам.Участники акции разделились: одна часть отступила назад по проспекту Независимости, другая отправилась по улице Веры Хоружей.Сейчас силовики не предпринимают попыток задержания кого-либо. Толпа вновь приблизилась к кордону силовиков и скандирует протестные лозунги.

https://ria.ru/20200920/mitingi-1577512060.html

https://ria.ru/20200919/belorussiya-1577458448.html

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минск

белоруссия

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Силовики вытесняют протестующих в центре Минска Силовики вытесняют протестующих в районе проспекта Независимости в центре Минска. На месте находятся два водомета. 2020-09-20T18:46 true PT0M39S

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

александр лукашенко, минск, белоруссия, в мире