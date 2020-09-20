https://ria.ru/20200920/severnyypotok-1577439603.html

Миллиард за поток. На что готова Германия ради российского газа

"Северный поток — 2" вновь в заголовках газет. Выяснилось, что ради завершения проекта Германия готова потратить миллиард долларов. Но США не оставляют попыток... РИА Новости, 20.09.2020

2020-09-20T08:00

2020-09-20T08:00

2020-09-20T08:01

санкции сша против "северного потока — 2"

новые санкции сша против россии

северный поток — 2

алексей навальный

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<strong>МОСКВА, 20 сен — РИА Новости, Софья Мельничук</strong>. "Северный поток — 2" вновь в заголовках газет. Выяснилось, что ради завершения проекта Германия готова потратить миллиард долларов. Но США не оставляют попыток поставить крест на газопроводе, чтобы продавать Европе собственный сжиженный природный газ (СПГ). В ход опять идут санкции. Отравление оппозиционера Алексея Навального еще более усложнило ситуацию. Какая судьба ждет СП-2, разбиралось РИА Новости. Компромиссное решениеГермании не нужен американский СПГ. Сжижение, транспортировка, строительство инфраструктуры — все это делает его намного дороже российского топлива, которое идет по трубам. Заокеанские поставки не выгодны и экономически, и с точки зрения энергетической безопасности.Пока немецкие политики публично рассуждали в этом духе, правительство Германии предложило Белому дому построить два хранилища для американского СПГ в портах в Брунсбюттеле и Вильгельмсхафене. Об этом недавно сообщила немецкая газета <a href="https://www.zeit.de/index" target="_blank">Die Zeit</a> со ссылкой на источники в кабмине.По данным журналистов, министр финансов ФРГ Олаф Шольц сначала устно, а затем и письменно изложил эту схему американскому коллеге Стивену Мнучину. На это Германия готова выделить около миллиарда долларов. Но есть одно условие. "Со своей стороны, США позволят ввести в эксплуатацию "Северный поток — 2". Существующие правовые возможности для санкций полностью не реализуются", — приводит газета слова информатора.Официально в Берлине это не подтвердили, комментировать отказались. Из США реакции тоже пока не последовало.Многострадальный потокСогласно газетной версии, разговор министров состоялся 7 августа. Накануне сенаторы США потребовали ввести очередные санкции против участников проекта. На этот раз угроза нависла над городом Засниц на острове Рюген. "Если вы продолжите предоставлять товары, услуги и оказывать поддержку "<a href="http://ria.ru/product_Severnyjj_potok-2/" target="_blank">Северному потоку — 2</a>", вы помешаете финансовому выживанию ваших предприятий", — говорилось в письме, которое конгрессмены во главе с Тедом Крузом направили администрации города. В Заснице этому не удивились. Бургомистр Франк Крафт ранее открыто говорил, что американские санкции нарушают международное право и Европа не должна позволять вмешиваться в свои дела. Мэра небольшого городка особенно беспокоили рабочие места. Ведь в СП-2 заняты сотрудники компании Fährhafen Sassnitz — оператора порта Мукран, логистической базы проекта. Да и в целом СП-2 играет важную роль в развитии города с населением около 10,5 тысячи человек. "Я не думаю, что нас нужно защищать от Москвы. У региона Мекленбург— Передняя Померания с давних времен хорошие экономические отношения с Россией. На мой взгляд, очень важно даже в эти трудные времена разговаривать друг с другом, а не угрожать", — рассуждал мэр. Он и сам рискует попасть под американские рестрикции. В конце июля палата представителей конгресса США одобрила проект оборонного бюджета на 2021 год, предусматривающий, в том числе, карательные меры против людей и компаний, прямо или косвенно связанных с российским проектом. В конце прошлого года Вашингтон уже сорвал завершение строительства газопровода. Тот санкционный пакет — PEESA — тоже протащили через оборонный бюджет. Швейцарская компания Allseas сразу прекратила работы. Недостающие километры "Северного потока — 2" проложит судно-трубоукладчик "Академик Черский", прибывшее в порт Мукран в мае. Спустя три месяца туда <a href="https://ria.ru/20200916/mukran-1577294437.html">направилось</a> судно снабжения "Иван Сидоренко". Но, помимо усовершенствованного варианта санкций — PEESCA, отношения России с Западом осложнило отравление Алексея Навального. Германия, ЕС и США обвиняют Москву в нарушении прав человека и применении химического оружия. Разумеется, последуют санкции. Напрямую с СП-2 это не пересекается, однако, если раньше Берлин громко осуждал нападки на недостроенный газопровод, сейчас критика поутихла, отмечает в разговоре с РИА Новости программный директор Российского совета по международным делам Иван Тимофеев.Хотя и Германия, и ЕС по-прежнему заинтересованы в проекте. "Не думаю, что они откажутся от СП-2. Но из-за американских санкций бизнес будет выходить из него. Даже если власти продолжат защищаться, конечное решение за бизнесом", — указывает собеседник агентства. Интерес БерлинаВ заинтересованности европейцев уверен и Артем Соколов, научный сотрудник Центра европейских исследований ИМИ МГИМО. "Экономическая выгода от "Северного потока – 2" очевидна для всех политических сил ФРГ", — подчеркивает он. Эксперт полагает, что два хранилища для американского СПГ — солидные "отступные" за возможность довести проект до конца. "Это рассчитано на администрацию Дональда Трампа, привыкшего рассуждать в категориях хороших и плохих сделок. Так Берлин сохранил бы лицо, "откупившись" от конфликта интересов", — говорит Соколов, добавляя, что американскому президенту миллиарда может показаться мало и он припомнит все накопившиеся к "неблагодарному" союзнику претензии. Несмотря на проблемы в американо-германских отношениях, трансатлантическая солидарность остается основой немецкой внешней политики. "Среди верхушки правящего Христианско-демократического союза достаточно влиятельных политиков, ориентированных на США", — поясняет собеседник. Для германских властей Дональд Трамп — временное и досадное недоразумение, которое скоро уйдет в историю. В случае завершения "Северного потока — 2" ФРГ не просто получит достаточно российского сырья, но и станет самым крупным распределителем топлива в Евросоюзе. Из Германии газ пойдет по всему континенту. И тут у Берлина не только экономический интерес. "Немецкие политики не хотят упустить возможность подкрепить интеграционные процессы в Европе дополнительным ресурсным фактором", — объясняет Соколов. Более того, поддавшись давлению США, Германия понесет репутационный ущерб. В проекте участвует множество европейских фирм, и их ждут серьезные убытки. К тому же, деловой партнер, которого могут "продавить" из Вашингтона, куда менее привлекателен того, кто способен защищать интересы сделки.

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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