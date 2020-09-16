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https://ria.ru/20200916/mukran-1577294437.html
Судно для достройки "Северного потока — 2" направилось в Германию
Судно снабжения "Иван Сидоренко" направилось в немецкий порт Мукран — логистическую базу проекта "Северный поток — 2", свидетельствуют данные мониторингового... РИА Новости, 16.09.2020
2020-09-16T04:39
2020-09-16T09:26
россия
северный поток — 2
балтийское море
газпром
германия
европа
сша
в мире
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<strong>МОСКВА, 16 сен — РИА Новости</strong>. Судно снабжения "Иван Сидоренко" направилось в немецкий порт Мукран — логистическую базу проекта "<a href="http://ria.ru/product_Severnyjj_potok-2/" target="_blank" data-auto="true">Северный поток — 2</a>", свидетельствуют данные мониторингового ресурса <a href="https://www.marinetraffic.com/en/ais/details/ships/shipid:872152/mmsi:273413540/imo:9624213/vessel:IVAN_SIDORENKO" target="_blank">Marinetraffic</a>.Корабль вышел из <u><a href="http://ria.ru/location_Sankt_Peterburg/">Санкт-Петербурга</a></u> 15 сентября, а в четверг уже должен прибыть в Мукран, который указан местом назначения в автоматической идентификационной системе (АИС).В конце прошлого года власти <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> приняли оборонный бюджет, предусматривающий санкции в отношении компаний, которые участвуют в прокладке "Северного потока — 2". Это вынудило отказаться от работ швейцарскую <a href="http://ria.ru/organization_allseas/" target="_blank" data-auto="true">Allseas</a>.В "<a href="http://ria.ru/organization_Gazprom/" target="_blank" data-auto="true">Газпроме</a>" ранее заявляли, что смогут самостоятельно завершить прокладку газопровода. Один из возможных вариантов предусматривает участие якорного трубоукладчика в сопровождении другого судна — с системой динамического позиционирования. Эту роль могут выполнить "Фортуна", принадлежащая компании МРТС, и "Академик Черский".Сейчас "Академик Черский" находится в порту Мукран. Он шел в <a href="http://ria.ru/location_Germany/" target="_blank" data-auto="true">Германию</a> длинным маршрутом из Находки через Африку (весь путь занял почти три месяца) и многократно менял пункт назначения. Трубоукладчик "Фортуна" прибыл в Германию в июле, он стоит в порту Ростока."Северный поток — 2" предполагает строительство газопровода мощностью 55 миллиардов кубометров в год от побережья России через <a href="http://ria.ru/location_Baltijjskoe_more_2/" target="_blank" data-auto="true">Балтийское море</a> до Германии. Его реализует <a href="http://ria.ru/organization_Nord_Stream_2/" target="_blank">Nord Stream 2 AG</a> с единственным акционером — "<a href="http://ria.ru/organization_Gazprom/" target="_blank">Газпромом</a>". Европейские партнеры — <a href="http://ria.ru/organization_Royal_Dutch_Shell/" target="_blank">Royal Dutch Shell</a>, <a href="http://ria.ru/organization_OMV/" target="_blank">OMV</a>, <a href="http://ria.ru/organization_ENGIE/" target="_blank">Engie</a>, <a href="http://ria.ru/organization_Uniper/" target="_blank">Uniper</a> и <a href="http://ria.ru/organization_Wintershall/" target="_blank">Wintershall</a> — суммарно финансируют проект на 50% (до 950 миллионов евро каждый). Сдача назначена на рубеж 2020-2021 годов.Против активно выступают <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank">США</a>, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также <a href="http://ria.ru/location_Ukraine/" target="_blank">Украина</a>, <a href="http://ria.ru/location_Poland/" target="_blank">Польша</a>, <a href="http://ria.ru/location_Latvia/" target="_blank">Латвия</a> и <a href="http://ria.ru/location_Lithuania/" target="_blank">Литва</a>. В России неоднократно заявляли, что "Северный поток — 2" строят в интересах энергетической безопасности всей <a href="http://ria.ru/location_Europe/" target="_blank" data-auto="true">Европы</a>.
https://ria.ru/20200915/avstriya-1577279585.html
https://ria.ru/20200914/apellyatsiya-1577231056.html
СП-2 будет достроен!
309
Будет смешно если поток достроят, а Леха Навальный останется в дураках со всей этой амерской аферой с "боевым новичком".
309
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россия
балтийское море
германия
европа
сша
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россия, северный поток — 2, балтийское море, газпром, германия, европа, сша, в мире

Судно для достройки "Северного потока — 2" направилось в Германию

04:39 16.09.2020 (обновлено: 09:26 16.09.2020)
115401
© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкРоссийское краново-монтажное трубоукладочное судно "Академик Черский" в немецком порту Мукран
Российское краново-монтажное трубоукладочное судно Академик Черский в немецком порту Мукран - РИА Новости, 1920, 16.09.2020
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Российское краново-монтажное трубоукладочное судно "Академик Черский" в немецком порту Мукран. Архивное фото
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МОСКВА, 16 сен — РИА Новости. Судно снабжения "Иван Сидоренко" направилось в немецкий порт Мукран — логистическую базу проекта "Северный поток — 2", свидетельствуют данные мониторингового ресурса Marinetraffic.
Корабль вышел из Санкт-Петербурга 15 сентября, а в четверг уже должен прибыть в Мукран, который указан местом назначения в автоматической идентификационной системе (АИС).
Российское краново-монтажное трубоукладочное судно Академик Черский в немецком порту Мукран на острове Рюген - РИА Новости, 1920, 15.09.2020
15 сентября, 17:27
Канцлер Австрии выступил против остановки "Северного потока — 2"
В конце прошлого года власти США приняли оборонный бюджет, предусматривающий санкции в отношении компаний, которые участвуют в прокладке "Северного потока — 2". Это вынудило отказаться от работ швейцарскую Allseas.
В "Газпроме" ранее заявляли, что смогут самостоятельно завершить прокладку газопровода. Один из возможных вариантов предусматривает участие якорного трубоукладчика в сопровождении другого судна — с системой динамического позиционирования. Эту роль могут выполнить "Фортуна", принадлежащая компании МРТС, и "Академик Черский".
Сейчас "Академик Черский" находится в порту Мукран. Он шел в Германию длинным маршрутом из Находки через Африку (весь путь занял почти три месяца) и многократно менял пункт назначения. Трубоукладчик "Фортуна" прибыл в Германию в июле, он стоит в порту Ростока.
Рабочий на участке строительства газопровода Северный поток-2 в Ленинградской области - РИА Новости, 1920, 14.09.2020
14 сентября, 18:49
Nord Stream 2 обосновала апелляцию против решения немецкого регулятора
"Северный поток — 2" предполагает строительство газопровода мощностью 55 миллиардов кубометров в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Его реализует Nord Stream 2 AG с единственным акционером — "Газпромом". Европейские партнеры — Royal Dutch Shell, OMV, Engie, Uniper и Wintershall — суммарно финансируют проект на 50% (до 950 миллионов евро каждый). Сдача назначена на рубеж 2020-2021 годов.
Против активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина, Польша, Латвия и Литва. В России неоднократно заявляли, что "Северный поток — 2" строят в интересах энергетической безопасности всей Европы.
Северный поток — 2 - РИА Новости, 1920, 30.09.2019
30 сентября 2019, 11:18Инфографика
"Северный поток — 2"
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Обсудить 50
РоссияСеверный поток — 2Балтийское мореГазпромГерманияЕвропаСШАВ мире
Популярные комментарии
СП-2 будет достроен!
16 сентября, 05:53
Егор ПанкратовЕгор Панкратов
2091032012
Будет смешно если поток достроят, а Леха Навальный останется в дураках со всей этой амерской аферой с "боевым новичком".
16 сентября, 05:54
ssantipiat26
2512011117
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