https://ria.ru/20200920/semenovich-1577510248.html
Семенович возмутилась туалетами в калужской школе
Певица Анна Семенович побывала в школе №44 города Калуге. Там звезда посетила женский туалет и возмутилась его состоянием. РИА Новости, 20.09.2020
2020-09-20T15:00
2020-09-20T15:00
2020-09-20T15:40
культура
шоу-бизнес
анна семенович
калуга
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<strong>МОСКВА, 20 сен — РИА Новости. </strong>Певица <a href="http://ria.ru/person_Anna_Semenovich/" target="_blank" data-auto="true">Анна Семенович</a> побывала в школе №44 города <a href="http://ria.ru/location_Kaluga/" target="_blank" data-auto="true">Калуге</a>. Там звезда посетила женский туалет и возмутилась его состоянием.Как оказалось, 19 сентября она выступала с концертом для жителей микрорайона Турынино. В учебном заведении артистке оборудовали гримерку. В ходе подготовки к мероприятию знаменитость заглянула в туалетную комнату, откуда сняла видео для своего <a href="https://www.instagram.com/ann_semenovich/" target="_blank">Instagram.</a>
калуга
РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
шоу-бизнес, анна семенович, калуга