https://ria.ru/20200920/semenovich-1577510248.html

Семенович возмутилась туалетами в калужской школе

Певица Анна Семенович побывала в школе №44 города Калуге. Там звезда посетила женский туалет и возмутилась его состоянием. РИА Новости, 20.09.2020

2020-09-20T15:00

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культура

шоу-бизнес

анна семенович

калуга

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<strong>МОСКВА, 20 сен — РИА Новости. </strong>Певица <a href="http://ria.ru/person_Anna_Semenovich/" target="_blank" data-auto="true">Анна Семенович</a> побывала в школе №44 города <a href="http://ria.ru/location_Kaluga/" target="_blank" data-auto="true">Калуге</a>. Там звезда посетила женский туалет и возмутилась его состоянием.Как оказалось, 19 сентября она выступала с концертом для жителей микрорайона Турынино. В учебном заведении артистке оборудовали гримерку. В ходе подготовки к мероприятию знаменитость заглянула в туалетную комнату, откуда сняла видео для своего <a href="https://www.instagram.com/ann_semenovich/" target="_blank">Instagram.</a>

калуга

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

шоу-бизнес, анна семенович, калуга