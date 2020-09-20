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https://ria.ru/20200920/semenovich-1577510248.html
Семенович возмутилась туалетами в калужской школе
Певица Анна Семенович побывала в школе №44 города Калуге. Там звезда посетила женский туалет и возмутилась его состоянием. РИА Новости, 20.09.2020
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культура
шоу-бизнес
анна семенович
калуга
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<strong>МОСКВА, 20 сен — РИА Новости. </strong>Певица <a href="http://ria.ru/person_Anna_Semenovich/" target="_blank" data-auto="true">Анна Семенович</a> побывала в школе №44 города <a href="http://ria.ru/location_Kaluga/" target="_blank" data-auto="true">Калуге</a>. Там звезда посетила женский туалет и возмутилась его состоянием.Как оказалось, 19 сентября она выступала с концертом для жителей микрорайона Турынино. В учебном заведении артистке оборудовали гримерку. В ходе подготовки к мероприятию знаменитость заглянула в туалетную комнату, откуда сняла видео для своего <a href="https://www.instagram.com/ann_semenovich/" target="_blank">Instagram.</a>
калуга
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шоу-бизнес, анна семенович, калуга

Семенович возмутилась туалетами в калужской школе

15:00 20.09.2020 (обновлено: 15:40 20.09.2020)
3630
© РИА Новости / Михаил Фомичев / Перейти в фотобанкАнна Семенович
Анна Семенович - РИА Новости, 1920, 20.09.2020
© РИА Новости / Михаил Фомичев
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Анна Семенович. Архивное фото
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МОСКВА, 20 сен — РИА Новости. Певица Анна Семенович побывала в школе №44 города Калуге. Там звезда посетила женский туалет и возмутилась его состоянием.
Как оказалось, 19 сентября она выступала с концертом для жителей микрорайона Турынино. В учебном заведении артистке оборудовали гримерку. В ходе подготовки к мероприятию знаменитость заглянула в туалетную комнату, откуда сняла видео для своего Instagram.
© Фото : Инстаграм-аккаунт @ann_semenovichСкриншот инстаграм-сториз Анны Семенович из Калужской школы
Скриншот инстаграм-сториз Анны Семенович из Калужской школы - РИА Новости, 1920, 20.09.2020
© Фото : Инстаграм-аккаунт @ann_semenovich
Скриншот инстаграм-сториз Анны Семенович из Калужской школы

"Моя гастрольная жизнь в школе. Мы переодеваемся. Скоро выход. Я пришла в туалет. А почему нет в туалете, я извиняюсь, дверей? Это, чтобы детки друг на друга смотрели? Мама! А-а-а!"- поразилась Семенович в видеоролике в Stories.

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КультураШоу-бизнесАнна СеменовичКалуга
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