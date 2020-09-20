https://ria.ru/20200920/seks-1577458585.html

Озабоченные нейроны. Ученые обнаружили неожиданный эффект секса

Исследователи установили, что частый секс улучшает память и способствует образованию новых нервных клеток. Так, женщины, ведущие активную половую жизнь, в... РИА Новости, 20.09.2020

2020-09-20T08:00

2020-09-20T08:00

2020-09-20T08:02

риа наука

память

секс

биология

здоровье

принстонский университет

малайзия

сша

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<strong>МОСКВА, 20 сен — РИА Новости, Альфия Еникеева.</strong> Исследователи установили, что частый секс улучшает память и способствует образованию новых нервных клеток. Так, женщины, ведущие активную половую жизнь, в экспериментах лучше справлялись с заданиями на память и внимание. А пожилые люди, не отказывающие себе в плотских удовольствиях, отличались большей ясностью ума, чем их целомудренные ровесники.Когда лучше думаетсяВ 2010 году ученые <a href="http://ria.ru/organization_Prinstonskijj_universitet/" target="_blank" data-auto="true">Принстонского университета</a> (<a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a>), наблюдая за поведением лабораторных крыс, <a href="https://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0011597" target="_blank" rel="nofollow noopener">обратили внимание</a>, что сексуально активные грызуны держатся спокойнее, чем их девственные сородичи. Предположили, что дело в гормонах стресса — глюкокортикоидах. Однако у самцов, в течение двух недель имевших практически неограниченный доступ к женским особям, и тех, кто никогда не спаривался, содержание этих гормонов было одинаковым. Зато у сексуально опытных грызунов биологи зафиксировали увеличение числа нейронов в гиппокампе — отделе мозга, отвечающем за эмоции и формирование долгосрочных воспоминаний из кратковременной памяти. Как выяснилось, нервные клетки прибавлялись сразу после первого контакта с самкой. При этом возрастал и уровень гормонов стресса. Вскоре содержание глюкокортикоидов возвращалось к прежним значениям, а новые нейроны продолжали появляться. Кроме того, исследователи отметили увеличение количества связей между клетками мозга. Схожие результаты три года спустя <a href="https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/23460298/" target="_blank" rel="nofollow noopener">получили</a> биологи Мэрилендского университета (США). В их экспериментах крысы среднего возраста, занимающиеся сексом по 30 минут в день, лучше обучались новым навыкам, чем их сородичи, вынужденно державшие целибат. Исследование мозга показало: все дело в новых нервных клетках в гиппокампе. Причем эффект прекращался, как только секс переставал быть регулярным. Девичья памятьВ похожих <a href="https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/24041775/" target="_blank" rel="nofollow noopener">экспериментах</a> южнокорейских ученых сексуальная активность компенсировала последствия хронического стресса. У мышей, помещенных в некомфортные для них условия, слабела способность к обучению и памяти. Однако после того как грызуны получали доступ к особям противоположного пола, у них в мозге усиливалось образование новых клеток и особых белков — нейротрофических факторов, помогающих справляться с хроническим стрессом. В результате мышиный интеллект восстанавливался. В 2016 году канадские исследователи <a href="https://link.springer.com/article/10.1007/s10508-016-0890-4" target="_blank" rel="nofollow noopener">выявили</a> полезность частого секса и для человека. Опросили 78 женщин в возрасте от 18 до 29 лет о количестве половых контактов, оргазмов, применении оральных контрацептивов и фазе менструального цикла. Затем участницы выполнили несколько заданий на распознавание лиц и слов. Лучше с этим испытанием справлялись женщины, активнее занимающиеся любовью. Они быстрее и качественнее запоминали абстрактные слова, но не лица. Причем эта способность коррелировала и с частыми оргазмами, но только у тех, кто не принимал оральные контрацептивы. По мнению авторов работы, дело, скорее всего, в гиппокампе, потому что именно этот участок мозга играет ключевую роль в запоминании слов. А вот за память на лица отвечают области за пределами гиппокампа. Бес в ребро — мозгу пользаПо <a href="https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/24085247/" target="_blank" rel="nofollow noopener">данным</a> Института геронтологии Университета <a href="http://ria.ru/location_Malaysia/" target="_blank" data-auto="true">Малайзии</a>, среди людей старше 60 лет, живущих половой жизнью, вдвое меньше тех, у кого есть проблемы с памятью и вниманием, чем среди их сверстников, отказавшихся от секса, — 32,5 процента против 62,3. Скорее всего, частые любовные контакты благоприятно влияют на работу мозга, предположили исследователи, — правда, каким образом, выяснить не удалось. По <a href="https://link.springer.com/article/10.1007%2Fs10508-018-1193-8" target="_blank" rel="nofollow noopener">мнению</a> австралийских ученых, проанализировавших информацию об интимных связях более шести тысяч человек старше 50 лет, память у сексуально активных пожилых людей действительно крепче, чем у остальных ровесников. Добровольцы предоставили специалистам сведения о режиме дня, предпочтениях в еде, вредных и полезных привычках, а также о частоте половых контактов и эмоциональной привязанности к партнерам. Кроме того, дважды прошли небольшой тест на память. Надо было записать десять слов, а потом повторить их — либо сразу, либо после выполнения других заданий. Два года спустя ученые попросили участников эксперимента пройти всю процедуру заново — рассказать о жизни и ответить на вопросы теста. Оказалось, что за 24 месяца между двумя этапами испытаний качество памяти у добровольцев существенно снизилось. Однако у тех, кто вел активную половую жизнь, эти изменения были менее заметны. Кроме того, более высокие результаты теста на память демонстрировали те, у кого была крепкая эмоциональная близость с партнером. Как отмечают авторы работы, хотя в долгосрочной перспективе частота половых контактов не связана с улучшением когнитивных функций, люди, живущие богатой сексуальной жизнью, отличаются большей ясностью ума — особенно после 60 лет.

https://ria.ru/20200118/1563558570.html

https://ria.ru/20200727/1574990235.html

https://ria.ru/20171010/1506517403.html

Ярослав Погодин Замечательное наблюдение. Осталось ещё от абортов отказаться и вести здоровый образ жизни 42

Илья Боголюбов Ложь. Частый секс ускоряет старение организма, расшатывает нервную систему, сильно ослабляет иммунитет. Цель такой информации - сокращение населения. Делается это специально. 28

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

память, секс, биология, здоровье, принстонский университет, малайзия, сша