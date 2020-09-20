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https://ria.ru/20200920/sanktsii-1577518770.html
Генсек ООН отказался рассмотреть запрос США о санкциях против Ирана
Генсек ООН Антониу Гутерреш не будет делать какие-либо шаги в ответ на запрос США о восстановлении санкций против Ирана в рамках резолюции 2231, так как в СБ... РИА Новости, 20.09.2020
2020-09-20T18:58
2020-09-20T21:41
совместный всеобъемлющий план действий (свпд)
антониу гутерреш
совет безопасности оон
оон
иран
сша
в мире
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<strong>ООН, 20 сен — РИА Новости.</strong> Генсек ООН <a href="http://ria.ru/person_Antoniu_Guterresh/" target="_blank" data-auto="true">Антониу Гутерреш</a> не будет делать какие-либо шаги в ответ на запрос США о восстановлении санкций против Ирана в рамках резолюции 2231, так как в СБ ООН нет определенности на этот счет, говорится в письме генерального секретаря, копия которого имеется в распоряжении РИА Новости.Госсекретарь <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> <a href="http://ria.ru/person_Majjk_Pompeo/" target="_blank" data-auto="true">Майк Помпео</a> в субботу заявил, что санкции <a href="http://ria.ru/organization_OON/" target="_blank" data-auto="true">ООН</a> против <a href="http://ria.ru/location_Iran/" target="_blank" data-auto="true">Ирана</a> вновь вступили в силу, несмотря на то, что в самой организации c этим не согласны. Странам, которые не станут соблюдать "обязательства" по реализации санкций, Помпео пригрозил "последствиями" уже в ближайшие дни с помощью односторонних действий США.В субботу же генсек ООН направил письмо председателю Совбеза.В нем он отметил, что, несмотря на поданное Соединенными Штатами ранее уведомление о неисполнении Ираном положений <a href="http://ria.ru/product_Sovmestnyjj_vseobemljushhijj_plan_dejjstvijj_SVPD/" target="_blank" data-auto="true">СВПД</a>, "Совет Безопасности не предпринял никаких действий", как не сделал каких-либо шагов и "ни один из его членов или его председатель"."Большинство членов Совета Безопасности написали председателю Совета, что письмо (переданное госсекретарем Майком Помпео. — Прим. ред.) не является уведомлением согласно смыслу пункта 11 резолюции 2231. Председатель Совета Безопасности в августе и председатель Совета Безопасности в сентябре указали, что они не в состоянии предпринять какие-либо действия в отношении этого вопроса", — написал Гутерреш.В августе госсекретарь США Майк Помпео передал председателю СБ жалобу на неисполнение Ираном положений Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе для запуска процедуры восстановления антииранских санкций в рамках резолюции 2231.Подавляющее большинство членов Совбеза выступили против намерения США восстановить санкции ООН в отношении Ирана. Все участники СВПД считают, что уведомление от Штатов не имеет юридической силы, и убеждены, что США не запустили процесс возврата ограничительных мер, так как попросту не являются больше участниками сделки. Председатель <a href="http://ria.ru/organization_Sovet_Bezopasnosti_OON/" target="_blank" data-auto="true">СБ ООН</a> также не дал никакого хода запросу Вашингтона в Совбезе. Между тем США полагают, что процесс запущен и санкции были восстановлены в субботу.Резолюция 2231, принятая в 2015 году, содержит механизм автоматического возобновления санкций ООН против Ирана, если страна не станет выполнять взятые на себя обязательства в рамках СВПД. Этот механизм действует в течение десяти лет с 2015 года. Резолюция предполагает, что, если в течение этого периода будут выявлены какие-либо серьезные нарушения со стороны Ирана, страна сможет избежать санкций только в случае принятия соответствующей резолюции СБ ООН. Если же хотя бы один из его постоянных членов выскажется против нее, санкции автоматически будут возобновлены в течение 30 дней с момента уведомления Совбеза.Иран и "шестерка" международных переговорщиков в июле 2015 года достигли исторического соглашения об урегулировании многолетней проблемы иранского атома. Многомесячные переговоры завершились принятием СВПД, выполнение которого полностью снимает с Ирана введенные ранее экономические и финансовые санкции со стороны СБ ООН, США и <a href="http://ria.ru/organization_Evropejjskijj_sojuz/" target="_blank" data-auto="true">Евросоюза</a>.Сделка в первоначальном виде не прожила и трех лет: в мае 2018 года США объявили об одностороннем выходе из нее и восстановлении жестких санкций против Тегерана.
https://ria.ru/20200820/sanktsii-1576049374.html
https://ria.ru/20200815/1575813858.html
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иран
сша
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совместный всеобъемлющий план действий (свпд), антониу гутерреш, совет безопасности оон, оон, иран, сша, в мире

Генсек ООН отказался рассмотреть запрос США о санкциях против Ирана

18:58 20.09.2020 (обновлено: 21:41 20.09.2020)
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© AP Photo / K.M. ChaudaryГенеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш в Лахоре, Пакистан
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш в Лахоре, Пакистан - РИА Новости, 1920, 20.09.2020
© AP Photo / K.M. Chaudary
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ООН, 20 сен — РИА Новости. Генсек ООН Антониу Гутерреш не будет делать какие-либо шаги в ответ на запрос США о восстановлении санкций против Ирана в рамках резолюции 2231, так как в СБ ООН нет определенности на этот счет, говорится в письме генерального секретаря, копия которого имеется в распоряжении РИА Новости.
Госсекретарь США Майк Помпео в субботу заявил, что санкции ООН против Ирана вновь вступили в силу, несмотря на то, что в самой организации c этим не согласны. Странам, которые не станут соблюдать "обязательства" по реализации санкций, Помпео пригрозил "последствиями" уже в ближайшие дни с помощью односторонних действий США.
В субботу же генсек ООН направил письмо председателю Совбеза.
В нем он отметил, что, несмотря на поданное Соединенными Штатами ранее уведомление о неисполнении Ираном положений СВПД, "Совет Безопасности не предпринял никаких действий", как не сделал каких-либо шагов и "ни один из его членов или его председатель".
"Большинство членов Совета Безопасности написали председателю Совета, что письмо (переданное госсекретарем Майком Помпео. — Прим. ред.) не является уведомлением согласно смыслу пункта 11 резолюции 2231. Председатель Совета Безопасности в августе и председатель Совета Безопасности в сентябре указали, что они не в состоянии предпринять какие-либо действия в отношении этого вопроса", — написал Гутерреш.

"В этих обстоятельствах, как представляется, есть неопределенность в отношении того, действительно ли был начат процесс, изложенный в пункте 11 резолюции 2231 (процесс восстановления санкций ООН против Ирана. — Прим. ред.). <...> Генеральный секретарь не в том положении, чтобы действовать так, будто такой неопределенности не существует", — говорится в письме.

В августе госсекретарь США Майк Помпео передал председателю СБ жалобу на неисполнение Ираном положений Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе для запуска процедуры восстановления антииранских санкций в рамках резолюции 2231.Подавляющее большинство членов Совбеза выступили против намерения США восстановить санкции ООН в отношении Ирана. Все участники СВПД считают, что уведомление от Штатов не имеет юридической силы, и убеждены, что США не запустили процесс возврата ограничительных мер, так как попросту не являются больше участниками сделки. Председатель СБ ООН также не дал никакого хода запросу Вашингтона в Совбезе. Между тем США полагают, что процесс запущен и санкции были восстановлены в субботу.
Здание Министерства иностранных дел России на Смоленской-Сенной площади в Москве - РИА Новости, 1920, 20.08.2020
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МИД оценил инициативу США по восстановлению санкций ООН против Ирана
Резолюция 2231, принятая в 2015 году, содержит механизм автоматического возобновления санкций ООН против Ирана, если страна не станет выполнять взятые на себя обязательства в рамках СВПД. Этот механизм действует в течение десяти лет с 2015 года. Резолюция предполагает, что, если в течение этого периода будут выявлены какие-либо серьезные нарушения со стороны Ирана, страна сможет избежать санкций только в случае принятия соответствующей резолюции СБ ООН. Если же хотя бы один из его постоянных членов выскажется против нее, санкции автоматически будут возобновлены в течение 30 дней с момента уведомления Совбеза.
Иран и "шестерка" международных переговорщиков в июле 2015 года достигли исторического соглашения об урегулировании многолетней проблемы иранского атома. Многомесячные переговоры завершились принятием СВПД, выполнение которого полностью снимает с Ирана введенные ранее экономические и финансовые санкции со стороны СБ ООН, США и Евросоюза.
Сделка в первоначальном виде не прожила и трех лет: в мае 2018 года США объявили об одностороннем выходе из нее и восстановлении жестких санкций против Тегерана.
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Постпред Ирана заявил, что США оказались в изоляции в Совбезе ООН
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Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД)Антониу ГутеррешСовет Безопасности ООНООНИранСШАВ мире
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20 сентября, 20:33
Covid короновирусовичCovid короновирусович
2900101
У санкционера помпео пупок не развяжется от натуги всем угрожать?
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1130002
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