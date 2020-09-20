Генсек ООН отказался рассмотреть запрос США о санкциях против Ирана
18:58 20.09.2020 (обновлено: 21:41 20.09.2020)
6156
© AP Photo / K.M. ChaudaryГенеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш в Лахоре, Пакистан
© AP Photo / K.M. Chaudary
ООН, 20 сен — РИА Новости. Генсек ООН Антониу Гутерреш не будет делать какие-либо шаги в ответ на запрос США о восстановлении санкций против Ирана в рамках резолюции 2231, так как в СБ ООН нет определенности на этот счет, говорится в письме генерального секретаря, копия которого имеется в распоряжении РИА Новости.
Госсекретарь США Майк Помпео в субботу заявил, что санкции ООН против Ирана вновь вступили в силу, несмотря на то, что в самой организации c этим не согласны. Странам, которые не станут соблюдать "обязательства" по реализации санкций, Помпео пригрозил "последствиями" уже в ближайшие дни с помощью односторонних действий США.
В субботу же генсек ООН направил письмо председателю Совбеза.
В нем он отметил, что, несмотря на поданное Соединенными Штатами ранее уведомление о неисполнении Ираном положений СВПД, "Совет Безопасности не предпринял никаких действий", как не сделал каких-либо шагов и "ни один из его членов или его председатель".
"Большинство членов Совета Безопасности написали председателю Совета, что письмо (переданное госсекретарем Майком Помпео. — Прим. ред.) не является уведомлением согласно смыслу пункта 11 резолюции 2231. Председатель Совета Безопасности в августе и председатель Совета Безопасности в сентябре указали, что они не в состоянии предпринять какие-либо действия в отношении этого вопроса", — написал Гутерреш.
"В этих обстоятельствах, как представляется, есть неопределенность в отношении того, действительно ли был начат процесс, изложенный в пункте 11 резолюции 2231 (процесс восстановления санкций ООН против Ирана. — Прим. ред.). <...> Генеральный секретарь не в том положении, чтобы действовать так, будто такой неопределенности не существует", — говорится в письме.
В августе госсекретарь США Майк Помпео передал председателю СБ жалобу на неисполнение Ираном положений Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе для запуска процедуры восстановления антииранских санкций в рамках резолюции 2231.Подавляющее большинство членов Совбеза выступили против намерения США восстановить санкции ООН в отношении Ирана. Все участники СВПД считают, что уведомление от Штатов не имеет юридической силы, и убеждены, что США не запустили процесс возврата ограничительных мер, так как попросту не являются больше участниками сделки. Председатель СБ ООН также не дал никакого хода запросу Вашингтона в Совбезе. Между тем США полагают, что процесс запущен и санкции были восстановлены в субботу.
20 августа, 16:32МИД оценил инициативу США по восстановлению санкций ООН против Ирана
Резолюция 2231, принятая в 2015 году, содержит механизм автоматического возобновления санкций ООН против Ирана, если страна не станет выполнять взятые на себя обязательства в рамках СВПД. Этот механизм действует в течение десяти лет с 2015 года. Резолюция предполагает, что, если в течение этого периода будут выявлены какие-либо серьезные нарушения со стороны Ирана, страна сможет избежать санкций только в случае принятия соответствующей резолюции СБ ООН. Если же хотя бы один из его постоянных членов выскажется против нее, санкции автоматически будут возобновлены в течение 30 дней с момента уведомления Совбеза.
Иран и "шестерка" международных переговорщиков в июле 2015 года достигли исторического соглашения об урегулировании многолетней проблемы иранского атома. Многомесячные переговоры завершились принятием СВПД, выполнение которого полностью снимает с Ирана введенные ранее экономические и финансовые санкции со стороны СБ ООН, США и Евросоюза.
Сделка в первоначальном виде не прожила и трех лет: в мае 2018 года США объявили об одностороннем выходе из нее и восстановлении жестких санкций против Тегерана.
15 августа, 03:17Постпред Ирана заявил, что США оказались в изоляции в Совбезе ООН