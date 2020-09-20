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https://ria.ru/20200920/sanktsii-1577510776.html
Роухани оценил попытки США восстановить санкции против Ирана
Попытки Вашингтона восстановить санкции ООН против Тегерана потерпели крах, заявил в воскресенье президент Ирана Хасан Роухани. РИА Новости, 20.09.2020
2020-09-20T15:14
2020-09-20T15:54
совместный всеобъемлющий план действий (свпд)
совет безопасности оон
евросоюз
оон
хасан роухани
иран
сша
в мире
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<strong>ТЕГЕРАН, 20 сен – РИА Новости.</strong> Попытки Вашингтона восстановить санкции ООН против Тегерана потерпели крах, заявил в воскресенье президент Ирана <a href="http://ria.ru/person_KHasan_Roukhani/" target="_blank" data-auto="true">Хасан Роухани</a>.Госсекретарь <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> в воскресенье заявил, что санкции ООН против Ирана вновь вступили в силу. В самой организации c этим не согласны. При этом странам, которые не станут соблюдать "обязательства" по реализации санкций, Помпео пригрозил "последствиями" уже в ближайшие дни с помощью односторонних действий США.По его словам, с момента выхода из ядерной сделки США пытались объединить мир в "коалицию против Ирана", перетянув на свою сторону <a href="http://ria.ru/organization_Evropejjskijj_sojuz/" target="_blank" data-auto="true">Евросоюз</a>, а также провоцируя Тегеран на такие действия, которыми Вашингтон мог бы воспользоваться, чтобы восстановить международные санкции против Ирана.По мнению Роухани, попытки США оказать максимальное давление на Иран привели к максимальной изоляции Вашингтона.Президент Ирана также отметил, что США всегда считали <a href="http://ria.ru/organization_Sovet_Bezopasnosti_OON/" target="_blank" data-auto="true">Совбез ООН</a> "своей силой", не рассчитывая на "провал" там. Однако получилось наоборот - он напомнил о том, что члены СБ ООН не признали требование Вашингтона восстановить санкции против Тегерана, поблагодарив организацию за противодействие "незаконным требованиям США", выделив Россию и <a href="http://ria.ru/location_China/" target="_blank" data-auto="true">Китай</a> из-за их поддержки.Роухани указал на готовность Тегерана ответить на "бандитизм" Вашингтона в отношении иранского народа и напомнил членам ядерной сделки о том, что Иран вернется к ее полному выполнению, как только ее участники сделают то же самое.Резолюция 2231, принятая в 2015 году, содержит механизм автоматического возобновления санкций ООН против Ирана, если страна не станет выполнять взятые на себя обязательства в рамках <a href="http://ria.ru/product_Sovmestnyjj_vseobemljushhijj_plan_dejjstvijj_SVPD/" target="_blank" data-auto="true">СВПД</a>. Этот механизм действует в течение 10 лет с 2015 года. Резолюция предполагает, что если в течение этого периода будут выявлены какие-либо серьезные нарушения со стороны Ирана, страна сможет избежать санкций только в случае принятия соответствующей резолюции СБ ООН. Если же хотя бы один из его постоянных членов выскажется против нее, санкции автоматически будут возобновлены в течение 30 дней с момента уведомления Совбеза.Иран и "шестерка" международных переговорщиков в июле 2015 года достигли исторического соглашения об урегулировании многолетней проблемы иранского атома. Многомесячные переговоры завершились принятием СВПД, выполнение которого полностью снимает с Ирана введенные ранее экономические и финансовые санкции со стороны СБ ООН, США и Евросоюза.
https://radiosputnik.ria.ru/20200920/iran-1577503433.html
https://radiosputnik.ria.ru/20200918/lavrov-iran-1577431232.html
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совместный всеобъемлющий план действий (свпд), совет безопасности оон, евросоюз, оон, хасан роухани, иран, сша, в мире

Роухани оценил попытки США восстановить санкции против Ирана

15:14 20.09.2020 (обновлено: 15:54 20.09.2020)
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© РИА Новости / Алексей Никольский Президент Ирана Хасан Рухани
 Президент Ирана Хасан Рухани - РИА Новости, 1920, 20.09.2020
© РИА Новости / Алексей Никольский
Президент Ирана Хасан Рухани. Архивное фото
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ТЕГЕРАН, 20 сен – РИА Новости. Попытки Вашингтона восстановить санкции ООН против Тегерана потерпели крах, заявил в воскресенье президент Ирана Хасан Роухани.
Госсекретарь США в воскресенье заявил, что санкции ООН против Ирана вновь вступили в силу. В самой организации c этим не согласны. При этом странам, которые не станут соблюдать "обязательства" по реализации санкций, Помпео пригрозил "последствиями" уже в ближайшие дни с помощью односторонних действий США.
"Сегодня памятный день в истории нашей дипломатии. США, будучи страной, продавливающей (свои интересы) силой, предпринимали в течение примерно 2,5 года серьезные усилия для восстановления санкций ООН против иранской нации – процесс, который в последние месяцы пришел к своему неминуемому краху", - сказал Роухани в эфире иранского телевидения.
По его словам, с момента выхода из ядерной сделки США пытались объединить мир в "коалицию против Ирана", перетянув на свою сторону Евросоюз, а также провоцируя Тегеран на такие действия, которыми Вашингтон мог бы воспользоваться, чтобы восстановить международные санкции против Ирана.
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"Послание прозрачно". Иран после санкций убеждает США играть по правилам
"К счастью, в течение этого периода абсолютно на всех этапах США ждал провал и негативная реакция со стороны международного сообщества, даже со стороны своих традиционных союзников", - отметил иранский президент.
По мнению Роухани, попытки США оказать максимальное давление на Иран привели к максимальной изоляции Вашингтона.
Президент Ирана также отметил, что США всегда считали Совбез ООН "своей силой", не рассчитывая на "провал" там. Однако получилось наоборот - он напомнил о том, что члены СБ ООН не признали требование Вашингтона восстановить санкции против Тегерана, поблагодарив организацию за противодействие "незаконным требованиям США", выделив Россию и Китай из-за их поддержки.
Роухани указал на готовность Тегерана ответить на "бандитизм" Вашингтона в отношении иранского народа и напомнил членам ядерной сделки о том, что Иран вернется к ее полному выполнению, как только ее участники сделают то же самое.
Панорама Тегерана, Иран - РИА Новости, 1920, 18.09.2020
18 сентября, 11:34
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Резолюция 2231, принятая в 2015 году, содержит механизм автоматического возобновления санкций ООН против Ирана, если страна не станет выполнять взятые на себя обязательства в рамках СВПД. Этот механизм действует в течение 10 лет с 2015 года. Резолюция предполагает, что если в течение этого периода будут выявлены какие-либо серьезные нарушения со стороны Ирана, страна сможет избежать санкций только в случае принятия соответствующей резолюции СБ ООН. Если же хотя бы один из его постоянных членов выскажется против нее, санкции автоматически будут возобновлены в течение 30 дней с момента уведомления Совбеза.
Иран и "шестерка" международных переговорщиков в июле 2015 года достигли исторического соглашения об урегулировании многолетней проблемы иранского атома. Многомесячные переговоры завершились принятием СВПД, выполнение которого полностью снимает с Ирана введенные ранее экономические и финансовые санкции со стороны СБ ООН, США и Евросоюза.
6543033
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Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД)Совет Безопасности ООНЕвросоюзООНХасан РоуханиИранСШАВ мире
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