https://ria.ru/20200920/sanktsii-1577510776.html

Роухани оценил попытки США восстановить санкции против Ирана

Попытки Вашингтона восстановить санкции ООН против Тегерана потерпели крах, заявил в воскресенье президент Ирана Хасан Роухани. РИА Новости, 20.09.2020

2020-09-20T15:14

2020-09-20T15:14

2020-09-20T15:54

совместный всеобъемлющий план действий (свпд)

совет безопасности оон

евросоюз

оон

хасан роухани

иран

сша

в мире

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<strong>ТЕГЕРАН, 20 сен – РИА Новости.</strong> Попытки Вашингтона восстановить санкции ООН против Тегерана потерпели крах, заявил в воскресенье президент Ирана <a href="http://ria.ru/person_KHasan_Roukhani/" target="_blank" data-auto="true">Хасан Роухани</a>.Госсекретарь <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> в воскресенье заявил, что санкции ООН против Ирана вновь вступили в силу. В самой организации c этим не согласны. При этом странам, которые не станут соблюдать "обязательства" по реализации санкций, Помпео пригрозил "последствиями" уже в ближайшие дни с помощью односторонних действий США.По его словам, с момента выхода из ядерной сделки США пытались объединить мир в "коалицию против Ирана", перетянув на свою сторону <a href="http://ria.ru/organization_Evropejjskijj_sojuz/" target="_blank" data-auto="true">Евросоюз</a>, а также провоцируя Тегеран на такие действия, которыми Вашингтон мог бы воспользоваться, чтобы восстановить международные санкции против Ирана.По мнению Роухани, попытки США оказать максимальное давление на Иран привели к максимальной изоляции Вашингтона.Президент Ирана также отметил, что США всегда считали <a href="http://ria.ru/organization_Sovet_Bezopasnosti_OON/" target="_blank" data-auto="true">Совбез ООН</a> "своей силой", не рассчитывая на "провал" там. Однако получилось наоборот - он напомнил о том, что члены СБ ООН не признали требование Вашингтона восстановить санкции против Тегерана, поблагодарив организацию за противодействие "незаконным требованиям США", выделив Россию и <a href="http://ria.ru/location_China/" target="_blank" data-auto="true">Китай</a> из-за их поддержки.Роухани указал на готовность Тегерана ответить на "бандитизм" Вашингтона в отношении иранского народа и напомнил членам ядерной сделки о том, что Иран вернется к ее полному выполнению, как только ее участники сделают то же самое.Резолюция 2231, принятая в 2015 году, содержит механизм автоматического возобновления санкций ООН против Ирана, если страна не станет выполнять взятые на себя обязательства в рамках <a href="http://ria.ru/product_Sovmestnyjj_vseobemljushhijj_plan_dejjstvijj_SVPD/" target="_blank" data-auto="true">СВПД</a>. Этот механизм действует в течение 10 лет с 2015 года. Резолюция предполагает, что если в течение этого периода будут выявлены какие-либо серьезные нарушения со стороны Ирана, страна сможет избежать санкций только в случае принятия соответствующей резолюции СБ ООН. Если же хотя бы один из его постоянных членов выскажется против нее, санкции автоматически будут возобновлены в течение 30 дней с момента уведомления Совбеза.Иран и "шестерка" международных переговорщиков в июле 2015 года достигли исторического соглашения об урегулировании многолетней проблемы иранского атома. Многомесячные переговоры завершились принятием СВПД, выполнение которого полностью снимает с Ирана введенные ранее экономические и финансовые санкции со стороны СБ ООН, США и Евросоюза.

https://radiosputnik.ria.ru/20200920/iran-1577503433.html

https://radiosputnik.ria.ru/20200918/lavrov-iran-1577431232.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

совместный всеобъемлющий план действий (свпд), совет безопасности оон, евросоюз, оон, хасан роухани, иран, сша, в мире