Роухани оценил попытки США восстановить санкции против Ирана
15:14 20.09.2020 (обновлено: 15:54 20.09.2020)
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Президент Ирана Хасан Рухани. Архивное фото
ТЕГЕРАН, 20 сен – РИА Новости. Попытки Вашингтона восстановить санкции ООН против Тегерана потерпели крах, заявил в воскресенье президент Ирана Хасан Роухани.
Госсекретарь США в воскресенье заявил, что санкции ООН против Ирана вновь вступили в силу. В самой организации c этим не согласны. При этом странам, которые не станут соблюдать "обязательства" по реализации санкций, Помпео пригрозил "последствиями" уже в ближайшие дни с помощью односторонних действий США.
"Сегодня памятный день в истории нашей дипломатии. США, будучи страной, продавливающей (свои интересы) силой, предпринимали в течение примерно 2,5 года серьезные усилия для восстановления санкций ООН против иранской нации – процесс, который в последние месяцы пришел к своему неминуемому краху", - сказал Роухани в эфире иранского телевидения.
По его словам, с момента выхода из ядерной сделки США пытались объединить мир в "коалицию против Ирана", перетянув на свою сторону Евросоюз, а также провоцируя Тегеран на такие действия, которыми Вашингтон мог бы воспользоваться, чтобы восстановить международные санкции против Ирана.
"К счастью, в течение этого периода абсолютно на всех этапах США ждал провал и негативная реакция со стороны международного сообщества, даже со стороны своих традиционных союзников", - отметил иранский президент.
По мнению Роухани, попытки США оказать максимальное давление на Иран привели к максимальной изоляции Вашингтона.
Президент Ирана также отметил, что США всегда считали Совбез ООН "своей силой", не рассчитывая на "провал" там. Однако получилось наоборот - он напомнил о том, что члены СБ ООН не признали требование Вашингтона восстановить санкции против Тегерана, поблагодарив организацию за противодействие "незаконным требованиям США", выделив Россию и Китай из-за их поддержки.
Роухани указал на готовность Тегерана ответить на "бандитизм" Вашингтона в отношении иранского народа и напомнил членам ядерной сделки о том, что Иран вернется к ее полному выполнению, как только ее участники сделают то же самое.
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Резолюция 2231, принятая в 2015 году, содержит механизм автоматического возобновления санкций ООН против Ирана, если страна не станет выполнять взятые на себя обязательства в рамках СВПД. Этот механизм действует в течение 10 лет с 2015 года. Резолюция предполагает, что если в течение этого периода будут выявлены какие-либо серьезные нарушения со стороны Ирана, страна сможет избежать санкций только в случае принятия соответствующей резолюции СБ ООН. Если же хотя бы один из его постоянных членов выскажется против нее, санкции автоматически будут возобновлены в течение 30 дней с момента уведомления Совбеза.
Иран и "шестерка" международных переговорщиков в июле 2015 года достигли исторического соглашения об урегулировании многолетней проблемы иранского атома. Многомесячные переговоры завершились принятием СВПД, выполнение которого полностью снимает с Ирана введенные ранее экономические и финансовые санкции со стороны СБ ООН, США и Евросоюза.