В ЕС оценили заявление США о восстановлении санкций против Ирана
10:53 20.09.2020 (обновлено: 11:25 20.09.2020)
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Жозеп Боррель . Архивное фото
Госсекретарь США Майк Помпео ранее заявил, что санкции ООН против Ирана вновь вступили в силу. В самой организации c этим не согласны. При этом странам, которые не станут соблюдать "обязательства" по реализации санкций, Помпео пригрозил "последствиями" уже в ближайшие дни с помощью односторонних действий США. Ранее Помпео передал председателю СБ жалобу на неисполнение Ираном положений Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе для запуска процедуры восстановления антииранских санкций в рамках резолюции 2231.
"Они (США - ред.) не могут считаться участником СВПД и не могут инициировать процесс восстановления санкций ООН в соответствии с резолюцией Совбеза 2231. В связи с этим обязательства по снятию санкций в соответствии с СВПД продолжают применяться", - говорится в заявлении главы дипломатии ЕС, который также является координатором совместной комиссии СВПД.
Он напомнил, что США в одностороннем порядке вышли из сделки 8 мая 2018 года и не принимали участие в связанных с этим мероприятиях.
"Как координатор совместной комиссии СВПД я продолжу делать все возможное для сохранения и полного выполнения СВПД всеми сторонами", - сказал Боррель.
Он призвал все стороны воздерживаться от любых шагов, которые могут быть восприняты как эскалация ситуации.
Резолюция 2231, принятая в 2015 году, содержит механизм автоматического возобновления санкций ООН против Ирана, если страна не станет выполнять взятые на себя обязательства в рамках СВПД. Этот механизм действует в течение 10 лет с 2015 года. Резолюция предполагает, что если в течение этого периода будут выявлены какие-либо серьезные нарушения со стороны Ирана, страна сможет избежать санкций только в случае принятия соответствующей резолюции СБ ООН. Если же хотя бы один из его постоянных членов выскажется против нее, санкции автоматически будут возобновлены в течение 30 дней с момента уведомления Совбеза.
Иран и "шестерка" международных переговорщиков в июле 2015 года достигли исторического соглашения об урегулировании многолетней проблемы иранского атома. Многомесячные переговоры завершились принятием СВПД, выполнение которого полностью снимает с Ирана введенные ранее экономические и финансовые санкции со стороны СБ ООН, США и Евросоюза. Сделка в первоначальном виде не прожила и трех лет: в мае 2018 года США объявили об одностороннем выходе из нее и восстановлении жестких санкций против Тегерана.