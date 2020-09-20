https://ria.ru/20200920/sanktsii-1577503554.html

В ЕС оценили заявление США о восстановлении санкций против Ирана

Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и безопасности Жозеп Борель подтвердил в воскресенье, что США не могут инициировать процесс... РИА Новости, 20.09.2020

2020-09-20T10:53

2020-09-20T10:53

2020-09-20T11:25

совместный всеобъемлющий план действий (свпд)

майк помпео

совет безопасности оон

оон

жозеп боррель

евросоюз

иран

сша

в мире

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<strong>БРЮССЕЛЬ, 20 сен - РИА Новости.</strong> Верховный представитель <a href="http://ria.ru/organization_Evropejjskijj_sojuz/" target="_blank" data-auto="true">Евросоюза</a> по иностранным делам и безопасности Жозеп Борель подтвердил в воскресенье, что <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> не могут инициировать процесс восстановления санкций ООН против <a href="http://ria.ru/location_Iran/" target="_blank" data-auto="true">Ирана</a>.Госсекретарь США <a href="http://ria.ru/person_Majjk_Pompeo/" target="_blank" data-auto="true">Майк Помпео</a> ранее заявил, что санкции ООН против Ирана вновь вступили в силу. В самой организации c этим не согласны. При этом странам, которые не станут соблюдать "обязательства" по реализации санкций, Помпео пригрозил "последствиями" уже в ближайшие дни с помощью односторонних действий США. Ранее Помпео передал председателю СБ жалобу на неисполнение Ираном положений Совместного всеобъемлющего плана действий (<a href="http://ria.ru/product_Sovmestnyjj_vseobemljushhijj_plan_dejjstvijj_SVPD/" target="_blank" data-auto="true">СВПД</a>) по иранской ядерной программе для запуска процедуры восстановления антииранских санкций в рамках резолюции 2231.Он напомнил, что США в одностороннем порядке вышли из сделки 8 мая 2018 года и не принимали участие в связанных с этим мероприятиях."Как координатор совместной комиссии СВПД я продолжу делать все возможное для сохранения и полного выполнения СВПД всеми сторонами", - сказал Боррель.Он призвал все стороны воздерживаться от любых шагов, которые могут быть восприняты как эскалация ситуации.Резолюция 2231, принятая в 2015 году, содержит механизм автоматического возобновления санкций ООН против Ирана, если страна не станет выполнять взятые на себя обязательства в рамках СВПД. Этот механизм действует в течение 10 лет с 2015 года. Резолюция предполагает, что если в течение этого периода будут выявлены какие-либо серьезные нарушения со стороны Ирана, страна сможет избежать санкций только в случае принятия соответствующей резолюции <a href="http://ria.ru/organization_Sovet_Bezopasnosti_OON/" target="_blank" data-auto="true">СБ ООН</a>. Если же хотя бы один из его постоянных членов выскажется против нее, санкции автоматически будут возобновлены в течение 30 дней с момента уведомления Совбеза.Иран и "шестерка" международных переговорщиков в июле 2015 года достигли исторического соглашения об урегулировании многолетней проблемы иранского атома. Многомесячные переговоры завершились принятием СВПД, выполнение которого полностью снимает с Ирана введенные ранее экономические и финансовые санкции со стороны СБ ООН, США и Евросоюза. Сделка в первоначальном виде не прожила и трех лет: в мае 2018 года США объявили об одностороннем выходе из нее и восстановлении жестких санкций против Тегерана.

https://radiosputnik.ria.ru/20200920/iran-1577503433.html

https://ria.ru/20200920/sanktsii-1577502007.html

Александр Невский Куда вы денетесь? И американский газ будете покупать, и американскую нефть, потому что США ваш хозяин, а вы холопы, и вас это устраивает, вы не хотите свободы. 15

Von Stirliz И чего? Да плевали США на эти все юридические тонкости. Они уже заявили: а кто не подчинится,по тому МЫ ударим своими санкциями! ООН пора распускать, либо США. Вместе они не уживутся. 13

4

иран

сша

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

совместный всеобъемлющий план действий (свпд), майк помпео, совет безопасности оон, оон, жозеп боррель, евросоюз, иран, сша, в мире