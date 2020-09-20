Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200920/sanktsii-1577503554.html
В ЕС оценили заявление США о восстановлении санкций против Ирана
Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и безопасности Жозеп Борель подтвердил в воскресенье, что США не могут инициировать процесс... РИА Новости, 20.09.2020
2020-09-20T10:53
2020-09-20T11:25
совместный всеобъемлющий план действий (свпд)
майк помпео
совет безопасности оон
оон
жозеп боррель
евросоюз
иран
сша
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/156200/48/1562004841_0:0:3105:1748_1400x0_80_0_0_2b0521d7e68078795b956b380b71e378.jpg
<strong>БРЮССЕЛЬ, 20 сен - РИА Новости.</strong> Верховный представитель <a href="http://ria.ru/organization_Evropejjskijj_sojuz/" target="_blank" data-auto="true">Евросоюза</a> по иностранным делам и безопасности Жозеп Борель подтвердил в воскресенье, что <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> не могут инициировать процесс восстановления санкций ООН против <a href="http://ria.ru/location_Iran/" target="_blank" data-auto="true">Ирана</a>.Госсекретарь США <a href="http://ria.ru/person_Majjk_Pompeo/" target="_blank" data-auto="true">Майк Помпео</a> ранее заявил, что санкции ООН против Ирана вновь вступили в силу. В самой организации c этим не согласны. При этом странам, которые не станут соблюдать "обязательства" по реализации санкций, Помпео пригрозил "последствиями" уже в ближайшие дни с помощью односторонних действий США. Ранее Помпео передал председателю СБ жалобу на неисполнение Ираном положений Совместного всеобъемлющего плана действий (<a href="http://ria.ru/product_Sovmestnyjj_vseobemljushhijj_plan_dejjstvijj_SVPD/" target="_blank" data-auto="true">СВПД</a>) по иранской ядерной программе для запуска процедуры восстановления антииранских санкций в рамках резолюции 2231.Он напомнил, что США в одностороннем порядке вышли из сделки 8 мая 2018 года и не принимали участие в связанных с этим мероприятиях."Как координатор совместной комиссии СВПД я продолжу делать все возможное для сохранения и полного выполнения СВПД всеми сторонами", - сказал Боррель.Он призвал все стороны воздерживаться от любых шагов, которые могут быть восприняты как эскалация ситуации.Резолюция 2231, принятая в 2015 году, содержит механизм автоматического возобновления санкций ООН против Ирана, если страна не станет выполнять взятые на себя обязательства в рамках СВПД. Этот механизм действует в течение 10 лет с 2015 года. Резолюция предполагает, что если в течение этого периода будут выявлены какие-либо серьезные нарушения со стороны Ирана, страна сможет избежать санкций только в случае принятия соответствующей резолюции <a href="http://ria.ru/organization_Sovet_Bezopasnosti_OON/" target="_blank" data-auto="true">СБ ООН</a>. Если же хотя бы один из его постоянных членов выскажется против нее, санкции автоматически будут возобновлены в течение 30 дней с момента уведомления Совбеза.Иран и "шестерка" международных переговорщиков в июле 2015 года достигли исторического соглашения об урегулировании многолетней проблемы иранского атома. Многомесячные переговоры завершились принятием СВПД, выполнение которого полностью снимает с Ирана введенные ранее экономические и финансовые санкции со стороны СБ ООН, США и Евросоюза. Сделка в первоначальном виде не прожила и трех лет: в мае 2018 года США объявили об одностороннем выходе из нее и восстановлении жестких санкций против Тегерана.
https://radiosputnik.ria.ru/20200920/iran-1577503433.html
https://ria.ru/20200920/sanktsii-1577502007.html
Куда вы денетесь? И американский газ будете покупать, и американскую нефть, потому что США ваш хозяин, а вы холопы, и вас это устраивает, вы не хотите свободы.
15
И чего? Да плевали США на эти все юридические тонкости. Они уже заявили: а кто не подчинится,по тому МЫ ударим своими санкциями! ООН пора распускать, либо США. Вместе они не уживутся.
13
4
иран
сша
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/156200/48/1562004841_291:0:3020:2047_1400x0_80_0_0_6fe6e803a4f394579c05938f7618cd3d.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
совместный всеобъемлющий план действий (свпд), майк помпео, совет безопасности оон, оон, жозеп боррель, евросоюз, иран, сша, в мире

В ЕС оценили заявление США о восстановлении санкций против Ирана

10:53 20.09.2020 (обновлено: 11:25 20.09.2020)
6202
© РИА Новости / ТАСС/POOL / Перейти в фотобанк Жозеп Боррель
Жозеп Боррель - РИА Новости, 1920, 20.09.2020
© РИА Новости / ТАСС/POOL
Перейти в фотобанк
Жозеп Боррель . Архивное фото
Читать ria.ru в
БРЮССЕЛЬ, 20 сен - РИА Новости. Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и безопасности Жозеп Борель подтвердил в воскресенье, что США не могут инициировать процесс восстановления санкций ООН против Ирана.
Госсекретарь США Майк Помпео ранее заявил, что санкции ООН против Ирана вновь вступили в силу. В самой организации c этим не согласны. При этом странам, которые не станут соблюдать "обязательства" по реализации санкций, Помпео пригрозил "последствиями" уже в ближайшие дни с помощью односторонних действий США. Ранее Помпео передал председателю СБ жалобу на неисполнение Ираном положений Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе для запуска процедуры восстановления антииранских санкций в рамках резолюции 2231.
Флаги Ирана на одной из улиц Тегерана - РИА Новости, 1920, 20.09.2020
Вчера, 10:49
"Послание прозрачно". Иран после санкций убеждает США играть по правилам
"Они (США - ред.) не могут считаться участником СВПД и не могут инициировать процесс восстановления санкций ООН в соответствии с резолюцией Совбеза 2231. В связи с этим обязательства по снятию санкций в соответствии с СВПД продолжают применяться", - говорится в заявлении главы дипломатии ЕС, который также является координатором совместной комиссии СВПД.
Он напомнил, что США в одностороннем порядке вышли из сделки 8 мая 2018 года и не принимали участие в связанных с этим мероприятиях.
"Как координатор совместной комиссии СВПД я продолжу делать все возможное для сохранения и полного выполнения СВПД всеми сторонами", - сказал Боррель.
Он призвал все стороны воздерживаться от любых шагов, которые могут быть восприняты как эскалация ситуации.
Иран - РИА Новости, 1920, 20.09.2020
Вчера, 10:00
"Прекратите бунт". Иран ответил на заявление США о восстановлении санкций
Резолюция 2231, принятая в 2015 году, содержит механизм автоматического возобновления санкций ООН против Ирана, если страна не станет выполнять взятые на себя обязательства в рамках СВПД. Этот механизм действует в течение 10 лет с 2015 года. Резолюция предполагает, что если в течение этого периода будут выявлены какие-либо серьезные нарушения со стороны Ирана, страна сможет избежать санкций только в случае принятия соответствующей резолюции СБ ООН. Если же хотя бы один из его постоянных членов выскажется против нее, санкции автоматически будут возобновлены в течение 30 дней с момента уведомления Совбеза.
Иран и "шестерка" международных переговорщиков в июле 2015 года достигли исторического соглашения об урегулировании многолетней проблемы иранского атома. Многомесячные переговоры завершились принятием СВПД, выполнение которого полностью снимает с Ирана введенные ранее экономические и финансовые санкции со стороны СБ ООН, США и Евросоюза. Сделка в первоначальном виде не прожила и трех лет: в мае 2018 года США объявили об одностороннем выходе из нее и восстановлении жестких санкций против Тегерана.
99191342
Обсудить4
Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД)Майк ПомпеоСовет Безопасности ООНООНЖозеп БоррельЕвросоюзИранСШАВ мире
Популярные комментарии
Куда вы денетесь? И американский газ будете покупать, и американскую нефть, потому что США ваш хозяин, а вы холопы, и вас это устраивает, вы не хотите свободы.
20 сентября, 12:20
Александр НевскийАлександр Невский
1400001
И чего? Да плевали США на эти все юридические тонкости. Они уже заявили: а кто не подчинится,по тому МЫ ударим своими санкциями! ООН пора распускать, либо США. Вместе они не уживутся.
20 сентября, 13:11
Von StirlizVon Stirliz
1200001
Рекомендуем
Павел Ребенок
В Латвии убили известного адвоката
Ведущий и художественный руководитель еженедельной всероссийской телевизионной лотереи Русское лото Михаил Борисов
Биография Михаила Борисова
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш в Лахоре, Пакистан
Генсек ООН отказался рассмотреть запрос США о санкциях против Ирана
Алексей Навальный
Разработчик "Новичка" оценил извинения Мирзаянова перед Навальным
Иран
"Прекратите бунт". Иран ответил на заявление США о восстановлении санкций
Перевалка грузов в порту Риги, Латвия
В Латвии пожаловались на последствия потери грузов из России
Стратегический бомбардировщик-ракетоносец Ту-160
NORAD рассказало о залетевших в зону ПВО США российских бомбардировщиках
Президент Дональд Трамп во время пресс-конференции в Белом доме в Вашингтоне
ФБР выяснило, откуда пришла посылка с ядом для Трампа
В центр Минска выдвигаются военные машины
Колонна спецтехники прибыла в район Дворца независимости в Минске
Мужчина в защитной маске на улице Парижа, Франция
ВОЗ объяснила, почему в Европе ухудшается эпидобстановка
Транспортно-пусковая установка межконтинентальных баллистических ракет Тополь-М
В России ответили на ультиматум Вашингтона по ДСНВ
Председатель правления форума Петербургский диалог с немецкой стороны Рональд Пофалла
В Германии рассказали, от чего зависит решение ситуации с Навальным
Николай Азаров
Азаров предостерег белорусов от повторения украинского Майдана
Ведущий и художественный руководитель еженедельной всероссийской телевизионной лотереи Русское лото Михаил Борисов
СМИ: ведущий "Русского лото" Борисов отказывался от госпитализации
Военнослужащие иракской армии
Иракские силовики задержали главаря ИГ*
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:57Актер Юрий Стоянов раскрыл реальный размер пенсии
02:07Эксперт объяснил, чего нельзя писать в примечании к переводу на карту
02:01Академик РАН рассказал, кого точно нельзя прививать от коронавируса
02:00Агроном рассказал о коварстве винограда
01:57Экс-министр рассказал о "тварях", уничтожающих украинскую нацию
01:42Снят запрет на въезд авиатранспортом в Россию для граждан трех стран
01:21NBC сообщил о задержании подозреваемого в отправке яда Трампу
01:01Жириновский намерен сделать вторую часть прививки от коронавируса
00:58"Никому ничего не нужно": в Латвии закрыли очередной рыбоконсервный завод
00:35Россия прекращает все вывозные рейсы из-за рубежа
00:26Инспекторы из трех стран Европы выполнят наблюдательный полет над Россией
23:57СМИ сообщили о гибели российской туристки в Турции
23:26В Петербурге задержали напавшего на соседей с ножом мужчину
23:09Власти Китая заявили, что обнаружили COVID-19 на морепродуктах из России
23:03В Москве умерли 12 пациентов с коронавирусом
22:58Греция продлила ограничения на въезд для россиян
22:30В России ответили на ультиматум Вашингтона по ДСНВ
22:07Минобороны сообщило о готовящейся провокации с химоружием в Сирии
21:55Россия и Белоруссия решат вопрос об отмене роуминга до конца 2020 года
21:27Джабаров призвал не отвечать на хамство США в ситуации с ДСНВ
Лента новостейМолния