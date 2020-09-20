https://ria.ru/20200920/sanktsii-1577502007.html

"Прекратите бунт". Иран ответил на заявление США о восстановлении санкций

Министерство иностранных дел Ирана призвало США вернуться в мировое сообщество после заявлений Вашингтона о восстановлении санкций ООН против Тегерана. РИА Новости, 20.09.2020

2020-09-20T10:00

2020-09-20T10:00

2020-09-20T11:12

совместный всеобъемлющий план действий (свпд)

майк помпео

мид ирана

евросоюз

оон

сша

в мире

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<strong>ТЕГЕРАН, 20 сен – РИА Новости.</strong> <a href="http://ria.ru/organization_MID_Irana/" target="_blank" data-auto="true">Министерство иностранных дел Ирана</a> призвало <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> вернуться в мировое сообщество после заявлений Вашингтона о восстановлении санкций ООН против Тегерана.Госсекретарь США Майк Помпео в воскресенье заявил, что санкции ООН против Ирана вновь вступили в силу. В самой организации c этим не согласны. При этом странам, которые не станут соблюдать "обязательства" по реализации санкций, Помпео пригрозил "последствиями" уже в ближайшие дни с помощью односторонних действий США.По его словам, "выдуманный мир" Помпео не станет безопаснее, а для Вашингтона наступают "самые горькие дни и часы".В свою очередь, постпред Ирана при ООН <a href="http://ria.ru/person_Madzhid_Takht-Ravanchi/" target="_blank" data-auto="true">Маджид Тахт-Раванчи</a>, комментируя "незаконный и ложный американский дедлайн", заявил, что США окажутся в еще большей изоляции, если будут "плыть против международных течений".МИД Ирана назвал эти утверждения Помпео ложными.МИД Ирана в свете подобных действий США также считает, что "американский режим представляет собой наибольшую угрозу миру и международной безопасности".Резолюция 2231, принятая в 2015 году, содержит механизм автоматического возобновления санкций ООН против Ирана, если страна не станет выполнять взятые на себя обязательства в рамках <a href="http://ria.ru/product_Sovmestnyjj_vseobemljushhijj_plan_dejjstvijj_SVPD/" target="_blank" data-auto="true">СВПД</a>. Этот механизм действует в течение 10 лет с 2015 года. Резолюция предполагает, что если в течение этого периода будут выявлены какие-либо серьезные нарушения со стороны Ирана, страна сможет избежать санкций только в случае принятия соответствующей резолюции <a href="http://ria.ru/organization_Sovet_Bezopasnosti_OON/" target="_blank" data-auto="true">СБ ООН</a>. Если же хотя бы один из его постоянных членов выскажется против нее, санкции автоматически будут возобновлены в течение 30 дней с момента уведомления Совбеза.Иран и "шестерка" международных переговорщиков в июле 2015 года достигли исторического соглашения об урегулировании многолетней проблемы иранского атома. Многомесячные переговоры завершились принятием СВПД, выполнение которого полностью снимает с Ирана введенные ранее экономические и финансовые санкции со стороны СБ ООН, США и Евросоюза.Сделка в первоначальном виде не прожила и трех лет: в мае 2018 года США объявили об одностороннем выходе из нее и восстановлении жестких санкций против Тегерана.

https://ria.ru/20200821/iran-1576048489.html

https://ria.ru/20200326/1569208398.html

https://ria.ru/20200714/1574265977.html

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сша

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

совместный всеобъемлющий план действий (свпд), майк помпео, мид ирана, евросоюз, оон, сша, в мире