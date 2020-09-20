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https://ria.ru/20200920/sanktsii-1577502007.html
"Прекратите бунт". Иран ответил на заявление США о восстановлении санкций
Министерство иностранных дел Ирана призвало США вернуться в мировое сообщество после заявлений Вашингтона о восстановлении санкций ООН против Тегерана. РИА Новости, 20.09.2020
2020-09-20T10:00
2020-09-20T11:12
совместный всеобъемлющий план действий (свпд)
майк помпео
мид ирана
евросоюз
оон
сша
в мире
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<strong>ТЕГЕРАН, 20 сен – РИА Новости.</strong> <a href="http://ria.ru/organization_MID_Irana/" target="_blank" data-auto="true">Министерство иностранных дел Ирана</a> призвало <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> вернуться в мировое сообщество после заявлений Вашингтона о восстановлении санкций ООН против Тегерана.Госсекретарь США Майк Помпео в воскресенье заявил, что санкции ООН против Ирана вновь вступили в силу. В самой организации c этим не согласны. При этом странам, которые не станут соблюдать "обязательства" по реализации санкций, Помпео пригрозил "последствиями" уже в ближайшие дни с помощью односторонних действий США.По его словам, "выдуманный мир" Помпео не станет безопаснее, а для Вашингтона наступают "самые горькие дни и часы".В свою очередь, постпред Ирана при ООН <a href="http://ria.ru/person_Madzhid_Takht-Ravanchi/" target="_blank" data-auto="true">Маджид Тахт-Раванчи</a>, комментируя "незаконный и ложный американский дедлайн", заявил, что США окажутся в еще большей изоляции, если будут "плыть против международных течений".МИД Ирана назвал эти утверждения Помпео ложными.МИД Ирана в свете подобных действий США также считает, что "американский режим представляет собой наибольшую угрозу миру и международной безопасности".Резолюция 2231, принятая в 2015 году, содержит механизм автоматического возобновления санкций ООН против Ирана, если страна не станет выполнять взятые на себя обязательства в рамках <a href="http://ria.ru/product_Sovmestnyjj_vseobemljushhijj_plan_dejjstvijj_SVPD/" target="_blank" data-auto="true">СВПД</a>. Этот механизм действует в течение 10 лет с 2015 года. Резолюция предполагает, что если в течение этого периода будут выявлены какие-либо серьезные нарушения со стороны Ирана, страна сможет избежать санкций только в случае принятия соответствующей резолюции <a href="http://ria.ru/organization_Sovet_Bezopasnosti_OON/" target="_blank" data-auto="true">СБ ООН</a>. Если же хотя бы один из его постоянных членов выскажется против нее, санкции автоматически будут возобновлены в течение 30 дней с момента уведомления Совбеза.Иран и "шестерка" международных переговорщиков в июле 2015 года достигли исторического соглашения об урегулировании многолетней проблемы иранского атома. Многомесячные переговоры завершились принятием СВПД, выполнение которого полностью снимает с Ирана введенные ранее экономические и финансовые санкции со стороны СБ ООН, США и Евросоюза.Сделка в первоначальном виде не прожила и трех лет: в мае 2018 года США объявили об одностороннем выходе из нее и восстановлении жестких санкций против Тегерана.
https://ria.ru/20200821/iran-1576048489.html
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совместный всеобъемлющий план действий (свпд), майк помпео, мид ирана, евросоюз, оон, сша, в мире

"Прекратите бунт". Иран ответил на заявление США о восстановлении санкций

10:00 20.09.2020 (обновлено: 11:12 20.09.2020)
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© Fotolia / Borna_MirИран
Иран - РИА Новости, 1920, 20.09.2020
© Fotolia / Borna_Mir
Иран. Архивное фото
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ТЕГЕРАН, 20 сен – РИА Новости. Министерство иностранных дел Ирана призвало США вернуться в мировое сообщество после заявлений Вашингтона о восстановлении санкций ООН против Тегерана.
Госсекретарь США Майк Помпео в воскресенье заявил, что санкции ООН против Ирана вновь вступили в силу. В самой организации c этим не согласны. При этом странам, которые не станут соблюдать "обязательства" по реализации санкций, Помпео пригрозил "последствиями" уже в ближайшие дни с помощью односторонних действий США.
Граффити перед бывшим посольством США в Тегеране - РИА Новости, 1920, 21.08.2020
21 августа, 08:00
Санкции против Ирана: мнение США и неправильное
"США выбрали неверную сторону. Послание Тегерана Вашингтону прозрачно – вернитесь в мировое сообщество, действуйте в соответствии со своими обязательствами, прекратите бунт. В этом случаев мировое сообщество тебя (Вашингтон) примет", - сказал официальный представитель МИД Ирана Саид Хатибзаде в ходе брифинга, выдержки из которого были опубликованы ведомством.
По его словам, "выдуманный мир" Помпео не станет безопаснее, а для Вашингтона наступают "самые горькие дни и часы".
В свою очередь, постпред Ирана при ООН Маджид Тахт-Раванчи, комментируя "незаконный и ложный американский дедлайн", заявил, что США окажутся в еще большей изоляции, если будут "плыть против международных течений".
Министр иностранных дел Исламской Республики Иран Мухаммад Джавад Зариф на пресс-конференции по итогам встречи с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым - РИА Новости, 1920, 26.03.2020
26 марта, 21:14Распространение нового коронавируса
Глава МИД Ирана пригрозил США "вечной пандемией" из-за санкций
МИД Ирана назвал эти утверждения Помпео ложными.
"США лгут, утверждая о возврате резолюции СБ ООН по санкциям против Ирана. Запрос США, которые не являются участником Совместного всеобъемлющего плана действий, о восстановлении санкций, был на корню отвергнут Совбезом. Процесс (восстановления санкций) не начинался", - говорится в заявлении ведомства.
МИД Ирана в свете подобных действий США также считает, что "американский режим представляет собой наибольшую угрозу миру и международной безопасности".
Резолюция 2231, принятая в 2015 году, содержит механизм автоматического возобновления санкций ООН против Ирана, если страна не станет выполнять взятые на себя обязательства в рамках СВПД. Этот механизм действует в течение 10 лет с 2015 года. Резолюция предполагает, что если в течение этого периода будут выявлены какие-либо серьезные нарушения со стороны Ирана, страна сможет избежать санкций только в случае принятия соответствующей резолюции СБ ООН. Если же хотя бы один из его постоянных членов выскажется против нее, санкции автоматически будут возобновлены в течение 30 дней с момента уведомления Совбеза.
Тяжеловодный ядерный реактор в Араке, Иран - РИА Новости, 1920, 14.07.2020
14 июля, 04:22
Совместный всеобъемлющий план действий по иранской ядерной программе
Иран и "шестерка" международных переговорщиков в июле 2015 года достигли исторического соглашения об урегулировании многолетней проблемы иранского атома. Многомесячные переговоры завершились принятием СВПД, выполнение которого полностью снимает с Ирана введенные ранее экономические и финансовые санкции со стороны СБ ООН, США и Евросоюза.
Сделка в первоначальном виде не прожила и трех лет: в мае 2018 года США объявили об одностороннем выходе из нее и восстановлении жестких санкций против Тегерана.
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Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД)Майк ПомпеоМИД ИранаЕвросоюзООНСШАВ мире
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