https://ria.ru/20200920/sanktsii-1577500133.html

Российский МИД заявил, что СБ ООН не возвращал санкции против Ирана

США продолжают вводить международное сообщество в заблуждение, спекулируя по поводу восстановления санкций против Ирана, заявил российский МИД. РИА Новости, 20.09.2020

2020-09-20T09:01

2020-09-20T09:01

2020-09-20T11:37

совместный всеобъемлющий план действий (свпд)

совет безопасности оон

евросоюз

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

иран

сша

в мире

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<strong>МОСКВА, 20 сен — РИА Новости.</strong> <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> продолжают вводить международное сообщество в заблуждение, спекулируя по поводу восстановления санкций против <a href="http://ria.ru/location_Iran/" target="_blank" data-auto="true">Ирана</a>, заявил российский МИД.В дипломатическом ведомстве отметили, что Совет Безопасности <a href="http://ria.ru/organization_OON/" target="_blank" data-auto="true">ООН</a> не предпринимал никаких действий, которые привели бы к возобновлению антииранских санкций.В МИД напомнили, что в 2018 году США вышли из ядерной сделки с <a href="http://ria.ru/location_Tehran/" target="_blank" data-auto="true">Тегераном</a> и в одностороннем порядке восстановили санкции против него. При этом они начали создавать помехи выполнению резолюции <a href="http://ria.ru/organization_Sovet_Bezopasnosti_OON/" target="_blank" data-auto="true">Совбеза ООН</a> 2231."Теперь пытаются заставить всех надеть "очки дополненной реальности" с маркировкой "made in USA" и воспринимать происходящее вокруг Ирана и <a href="http://ria.ru/product_Sovmestnyjj_vseobemljushhijj_plan_dejjstvijj_SVPD/" target="_blank" data-auto="true">СВПД</a> исключительно через них. Но мир — не американская компьютерная игра", — подчеркивают российские дипломаты.Поведение Вашингтона они назвали серьезным ударом по авторитету Совета Безопасности и проявлением открытого пренебрежения к его решениям и к международному праву в целом, что неприемлемо не только для России, но и для других членов Совбеза.В заявлении отмечается, что члены СБ ООН еще в августе весьма определенно высказались по поводу правовой и процедурной ничтожности американских устремлений и констатировали невозможность каких-либо действий на основе письма госсекретаря США <a href="http://ria.ru/person_Majjk_Pompeo/" target="_blank" data-auto="true">Майка Помпео</a>, на которое опирается Вашингтон. Позже Совбез подтвердил эту позицию, и Россия ее полностью разделяет, добавили в дипломатическом ведомстве.В июле 2015 года Иран и шестерка международных переговорщиков достигли исторического соглашения по урегулированию проблемы иранского атома. Стороны приняли Совместный всеобъемлющий план действий, выполнение которого позволило снять с Ирана санкции, введенные Совбезом ООН, <a href="http://ria.ru/organization_Evropejjskijj_sojuz/" target="_blank" data-auto="true">Евросоюзом</a> и США.Однако сделка не прожила и трех лет: в мае 2018-го Вашингтон объявил об одностороннем выходе из нее и восстановлении жестких санкций против Тегерана.В последнее время США пытаются добиться восстановления антииранских санкций со стороны СБ ООН. Их механизм прописан в резолюции 2231 от 2015 года: если Иран не выполняет обязательства по СВПД, то он может избежать санкций, только если Совбез примет соответствующую резолюцию. Если же хотя бы один из постоянных членов выскажется против такой резолюции, то санкции автоматически возобновляются в течение 30 дней.Вашингтон считает, что санкции уже вступили в силу, хотя в самом Совбезе с этим не согласны. Об этом минувшей ночью заявил Помпео. При этом он подчеркнул, что тех членов ООН, которые не будут придерживаться выполнения санкций, США готовы наказывать.

https://radiosputnik.ria.ru/20200918/lavrov-iran-1577431232.html

https://ria.ru/20200821/iran-1576048489.html

Олег Цыганков у штатов любимое дело вводить в заблуждение через липовые расследования. одно только дело Мюллера про вмешательство чего стоит. сейчас даже их либераха генеральный прокурор, не может спокойно про тот позор вспоминать 61

Арсений Новиков Выразите глубокое разочарование...... 47

9

иран

сша

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

совместный всеобъемлющий план действий (свпд), совет безопасности оон, евросоюз, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), иран, сша, в мире