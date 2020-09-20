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https://ria.ru/20200920/sanktsii-1577500133.html
Российский МИД заявил, что СБ ООН не возвращал санкции против Ирана
США продолжают вводить международное сообщество в заблуждение, спекулируя по поводу восстановления санкций против Ирана, заявил российский МИД. РИА Новости, 20.09.2020
2020-09-20T09:01
2020-09-20T11:37
совместный всеобъемлющий план действий (свпд)
совет безопасности оон
евросоюз
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
иран
сша
в мире
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<strong>МОСКВА, 20 сен — РИА Новости.</strong> <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> продолжают вводить международное сообщество в заблуждение, спекулируя по поводу восстановления санкций против <a href="http://ria.ru/location_Iran/" target="_blank" data-auto="true">Ирана</a>, заявил российский МИД.В дипломатическом ведомстве отметили, что Совет Безопасности <a href="http://ria.ru/organization_OON/" target="_blank" data-auto="true">ООН</a> не предпринимал никаких действий, которые привели бы к возобновлению антииранских санкций.В МИД напомнили, что в 2018 году США вышли из ядерной сделки с <a href="http://ria.ru/location_Tehran/" target="_blank" data-auto="true">Тегераном</a> и в одностороннем порядке восстановили санкции против него. При этом они начали создавать помехи выполнению резолюции <a href="http://ria.ru/organization_Sovet_Bezopasnosti_OON/" target="_blank" data-auto="true">Совбеза ООН</a> 2231."Теперь пытаются заставить всех надеть "очки дополненной реальности" с маркировкой "made in USA" и воспринимать происходящее вокруг Ирана и <a href="http://ria.ru/product_Sovmestnyjj_vseobemljushhijj_plan_dejjstvijj_SVPD/" target="_blank" data-auto="true">СВПД</a> исключительно через них. Но мир — не американская компьютерная игра", — подчеркивают российские дипломаты.Поведение Вашингтона они назвали серьезным ударом по авторитету Совета Безопасности и проявлением открытого пренебрежения к его решениям и к международному праву в целом, что неприемлемо не только для России, но и для других членов Совбеза.В заявлении отмечается, что члены СБ ООН еще в августе весьма определенно высказались по поводу правовой и процедурной ничтожности американских устремлений и констатировали невозможность каких-либо действий на основе письма госсекретаря США <a href="http://ria.ru/person_Majjk_Pompeo/" target="_blank" data-auto="true">Майка Помпео</a>, на которое опирается Вашингтон. Позже Совбез подтвердил эту позицию, и Россия ее полностью разделяет, добавили в дипломатическом ведомстве.В июле 2015 года Иран и шестерка международных переговорщиков достигли исторического соглашения по урегулированию проблемы иранского атома. Стороны приняли Совместный всеобъемлющий план действий, выполнение которого позволило снять с Ирана санкции, введенные Совбезом ООН, <a href="http://ria.ru/organization_Evropejjskijj_sojuz/" target="_blank" data-auto="true">Евросоюзом</a> и США.Однако сделка не прожила и трех лет: в мае 2018-го Вашингтон объявил об одностороннем выходе из нее и восстановлении жестких санкций против Тегерана.В последнее время США пытаются добиться восстановления антииранских санкций со стороны СБ ООН. Их механизм прописан в резолюции 2231 от 2015 года: если Иран не выполняет обязательства по СВПД, то он может избежать санкций, только если Совбез примет соответствующую резолюцию. Если же хотя бы один из постоянных членов выскажется против такой резолюции, то санкции автоматически возобновляются в течение 30 дней.Вашингтон считает, что санкции уже вступили в силу, хотя в самом Совбезе с этим не согласны. Об этом минувшей ночью заявил Помпео. При этом он подчеркнул, что тех членов ООН, которые не будут придерживаться выполнения санкций, США готовы наказывать.
https://radiosputnik.ria.ru/20200918/lavrov-iran-1577431232.html
https://ria.ru/20200821/iran-1576048489.html
у штатов любимое дело вводить в заблуждение через липовые расследования. одно только дело Мюллера про вмешательство чего стоит. сейчас даже их либераха генеральный прокурор, не может спокойно про тот позор вспоминать
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Выразите глубокое разочарование......
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иран
сша
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60
совместный всеобъемлющий план действий (свпд), совет безопасности оон, евросоюз, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), иран, сша, в мире

Российский МИД заявил, что СБ ООН не возвращал санкции против Ирана

09:01 20.09.2020 (обновлено: 11:37 20.09.2020)
24515
© Фото : МИД РоссииЗдание МИД России
Здание МИД России - РИА Новости, 1920, 20.09.2020
© Фото : МИД России
Здание МИД России. Архивное фото
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МОСКВА, 20 сен — РИА Новости. США продолжают вводить международное сообщество в заблуждение, спекулируя по поводу восстановления санкций против Ирана, заявил российский МИД.
В дипломатическом ведомстве отметили, что Совет Безопасности ООН не предпринимал никаких действий, которые привели бы к возобновлению антииранских санкций.

"Все, что делает Вашингтон, — не более чем театральная постановка, устроенная ради того, чтобы подчинить Совет Безопасности своей политике "максимального давления" на Иран и превратить этот авторитетный орган в свой подручный инструмент. Номер не прошел", — говорится в заявлении.

В МИД напомнили, что в 2018 году США вышли из ядерной сделки с Тегераном и в одностороннем порядке восстановили санкции против него. При этом они начали создавать помехи выполнению резолюции Совбеза ООН 2231.
Панорама Тегерана, Иран - РИА Новости, 1920, 18.09.2020
18 сентября, 11:34
Не сработают и сейчас: Лавров о бесперспективности санкций против Ирана
"Теперь пытаются заставить всех надеть "очки дополненной реальности" с маркировкой "made in USA" и воспринимать происходящее вокруг Ирана и СВПД исключительно через них. Но мир — не американская компьютерная игра", — подчеркивают российские дипломаты.
Поведение Вашингтона они назвали серьезным ударом по авторитету Совета Безопасности и проявлением открытого пренебрежения к его решениям и к международному праву в целом, что неприемлемо не только для России, но и для других членов Совбеза.
В заявлении отмечается, что члены СБ ООН еще в августе весьма определенно высказались по поводу правовой и процедурной ничтожности американских устремлений и констатировали невозможность каких-либо действий на основе письма госсекретаря США Майка Помпео, на которое опирается Вашингтон. Позже Совбез подтвердил эту позицию, и Россия ее полностью разделяет, добавили в дипломатическом ведомстве.
"Утверждать теперь, что санкционные резолюции в отношении Ирана восстановлены, — значит выдавать желаемое за действительное. Надеемся, что у американских коллег хватит мужества взглянуть наконец правде в глаза и перестать высказываться от имени СБ ООН. Нелегитимные инициативы и действия США по определению не могут иметь международно-правовых последствий для других стран и приводить к появлению у них обязательств по ограничению законного сотрудничества с Ираном", — заключил МИД.
Граффити перед бывшим посольством США в Тегеране - РИА Новости, 1920, 21.08.2020
21 августа, 08:00
Санкции против Ирана: мнение США и неправильное
В июле 2015 года Иран и шестерка международных переговорщиков достигли исторического соглашения по урегулированию проблемы иранского атома. Стороны приняли Совместный всеобъемлющий план действий, выполнение которого позволило снять с Ирана санкции, введенные Совбезом ООН, Евросоюзом и США.
Однако сделка не прожила и трех лет: в мае 2018-го Вашингтон объявил об одностороннем выходе из нее и восстановлении жестких санкций против Тегерана.
В последнее время США пытаются добиться восстановления антииранских санкций со стороны СБ ООН. Их механизм прописан в резолюции 2231 от 2015 года: если Иран не выполняет обязательства по СВПД, то он может избежать санкций, только если Совбез примет соответствующую резолюцию. Если же хотя бы один из постоянных членов выскажется против такой резолюции, то санкции автоматически возобновляются в течение 30 дней.
Вашингтон считает, что санкции уже вступили в силу, хотя в самом Совбезе с этим не согласны. Об этом минувшей ночью заявил Помпео. При этом он подчеркнул, что тех членов ООН, которые не будут придерживаться выполнения санкций, США готовы наказывать.
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Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД)Совет Безопасности ООНЕвросоюзМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)ИранСШАВ мире
Популярные комментарии
у штатов любимое дело вводить в заблуждение через липовые расследования. одно только дело Мюллера про вмешательство чего стоит. сейчас даже их либераха генеральный прокурор, не может спокойно про тот позор вспоминать
20 сентября, 10:12
Олег ЦыганковОлег Цыганков
5250022
Выразите глубокое разочарование......
20 сентября, 09:44
Арсений НовиковАрсений Новиков
6700034
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