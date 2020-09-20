https://ria.ru/20200920/sanktsii-1577498346.html

Постпред Ирана ожидает, что члены Совбеза ООН не поддержат намерения США

Постпред Ирана при ООН Маджид Тахт-Раванчи выразил надежду на то, что члены Совета Безопасности проигнорируют заявления Соединенных Штатов о восстановлении... РИА Новости, 20.09.2020

2020-09-20T04:26

2020-09-20T04:26

2020-09-20T04:26

совместный всеобъемлющий план действий (свпд)

майк помпео

антониу гутерреш

маджид тахт-раванчи

совет безопасности оон

евросоюз

тегеран (город)

оон

вашингтон (город)

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<strong>ООН, 20 сен – РИА Новости.</strong> Постпред Ирана при ООН <a href="http://ria.ru/person_Madzhid_Takht-Ravanchi/" target="_blank" data-auto="true">Маджид Тахт-Раванчи</a> выразил надежду на то, что члены Совета Безопасности проигнорируют заявления Соединенных Штатов о восстановлении санкций ООН против Ирана.Госсекретарь США <a href="http://ria.ru/person_Majjk_Pompeo/" target="_blank" data-auto="true">Майк Помпео</a> ранее заявил, что санкции ООН против Ирана вновь вступили в силу, несмотря на то, что в самой организации c этим не согласны. Странам, которые не станут соблюдать "обязательства" по реализации санкций, Помпео пригрозил "последствиями" уже в ближайшие дни с помощью односторонних действий США.В ответ на это постпред Ирана при ООН направил генсеку организации <a href="http://ria.ru/person_Antoniu_Guterresh/" target="_blank" data-auto="true">Антониу Гутеррешу</a> и председателю Совета Безопасности письмо, в котором в очередной раз выразил известную позицию Тегерана. Иран считает попытку США запустить механизм восстановления санкций ООН против ИРИ в рамках резолюции 2231 юридически несостоятельной, так как Вашингтон больше не является участником <a href="http://ria.ru/product_Sovmestnyjj_vseobemljushhijj_plan_dejjstvijj_SVPD/" target="_blank" data-auto="true">СВПД</a>."Учитывая, что заявленная цель Соединенных Штатов состоит в том, чтобы полностью разрушить Совместный всеобъемлющий план действий … Исламская Республика Иран надеется, что члены Совета Безопасности в очередной раз отвергнут продолжающиеся попытки США злоупотребить процессом Совета Безопасности, тем самым подорвав авторитет и доверие к Совету и ООН", – говорится в письме, копия которого имеется в распоряжении РИА Новости.В августе госсекретарь <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> Майк Помпео передал председателю СБ жалобу на неисполнение <a href="http://ria.ru/location_Iran/" target="_blank" data-auto="true">Ираном</a> положений Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе для запуска процедуры восстановления антииранских санкций в рамках резолюции 2231.Подавляющее большинство членов Совбеза выступили против намерения США восстановить санкции ООН в отношении Ирана. Все участники СВПД считают, что уведомление от Штатов не имеет юридической силы, и убеждены, что США не запустили процесс возврата ограничительных мер, так как попросту не являются больше участниками сделки. Председатель <a href="http://ria.ru/organization_Sovet_Bezopasnosti_OON/" target="_blank" data-auto="true">СБ ООН</a> также не дал никакого хода запросу <a href="http://ria.ru/location_Washington_D_C/" target="_blank" data-auto="true">Вашингтона</a> в Совбезе. Между тем США полагают, что процесс запущен и санкции были восстановлены в субботу.Резолюция 2231, принятая в 2015 году, содержит механизм автоматического возобновления санкций <a href="http://ria.ru/organization_OON/" target="_blank" data-auto="true">ООН</a> против Ирана, если страна не станет выполнять взятые на себя обязательства в рамках СВПД. Этот механизм действует в течение 10 лет с 2015 года. Резолюция предполагает, что если в течение этого периода будут выявлены какие-либо серьезные нарушения со стороны Ирана, страна сможет избежать санкций только в случае принятия соответствующей резолюции СБ ООН. Если же хотя бы один из его постоянных членов выскажется против нее, санкции автоматически будут возобновлены в течение 30 дней с момента уведомления Совбеза.Иран и "шестерка" международных переговорщиков в июле 2015 года достигли исторического соглашения об урегулировании многолетней проблемы иранского атома. Многомесячные переговоры завершились принятием СВПД, выполнение которого полностью снимает с Ирана введенные ранее экономические и финансовые санкции со стороны СБ ООН, США и <a href="http://ria.ru/organization_Evropejjskijj_sojuz/" target="_blank" data-auto="true">Евросоюза</a>.Сделка в первоначальном виде не прожила и трех лет: в мае 2018 года США объявили об одностороннем выходе из нее и восстановлении жестких санкций против <a href="http://ria.ru/location_Tehran/" target="_blank" data-auto="true">Тегерана</a>.

https://ria.ru/20200920/sanktsii-1577498057.html

https://ria.ru/20200918/sanktsii-1577429784.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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