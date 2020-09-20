https://ria.ru/20200920/sanktsii-1577498057.html

Помпео объявил о восстановлении санкций ООН против Ирана

Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что санкции ООН против Ирана вновь вступили в силу, несмотря на то, что в самой организации c этим не согласны; странам,... РИА Новости, 20.09.2020

2020-09-20T03:13

2020-09-20T03:13

2020-09-20T07:54

совместный всеобъемлющий план действий (свпд)

майк помпео

сергей лавров

совет безопасности оон

евросоюз

тегеран (город)

оон

вашингтон (город)

сша

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<strong>ВАШИНГТОН, 20 сен — РИА Новости.</strong> Госсекретарь США <a href="http://ria.ru/person_Majjk_Pompeo/" target="_blank">Майк Помпео</a> заявил, что санкции <a href="http://ria.ru/organization_OON/" target="_blank">ООН</a> против <a href="http://ria.ru/location_Iran/" target="_blank">Ирана</a> вновь вступили в силу, несмотря на то, что в самой организации c этим не согласны; странам, которые не станут соблюдать "обязательства" по реализации санкций, Помпео пригрозил "последствиями" уже в ближайшие дни с помощью односторонних действий Вашингтона.Он добавил, что санкции Организации объединенных наций восстановлены в соответствии с процедурами организации, хотя другие члены <a href="http://ria.ru/organization_Sovet_Bezopasnosti_OON/" target="_blank">Совбеза ООН</a> и договоренностей с Ираном так не считают."США ожидают, что все страны — члены ООН полностью будут соблюдать свои обязательства по реализации этих мер. В дополнение к эмбарго на поставки оружия, это включает такие ограничения, как запрет Ирану участвовать в обогащении и переработке (урана), запрет на испытания и разработку Ираном баллистических ракет, и санкции на передачу технологий, связанных с атомом и ракетами", — заявил Помпео.Если какая-либо страна не согласна, США готовы ее наказать, предупредил госсекретарь. "В ближайшие дни США объявят ряд дополнительных мер по укреплению имплементации санкций ООН и привлечению нарушителей к ответственности. Наша кампания максимального давления на иранский режим продолжится, пока Иран не достигнет с нами всеобъемлющего соглашения, которое укротит его угрозы по распространению (ядерных и ракетных технологий. — Прим. ред.) и остановит его действия, сеющие хаос, насилие и кровопролитие", — подчеркнул Помпео.При этом он утверждает, что ограничения "станут шагом к международному миру и безопасности"."Ядерная сделка 2015 года не побудила Иран присоединиться к сообществу наций, как было обещано. Вместо этого муллы (аятоллы. — Прим. ред.) воспользовались новым богатством и использовали его для того, чтобы провоцировать смерть и разрушения от <a href="http://ria.ru/location_Yemen/" target="_blank">Йемена</a> и <a href="http://ria.ru/location_Iraq/" target="_blank">Ирака</a> до <a href="http://ria.ru/location_Lebanon/" target="_blank">Ливана</a> до Сирии", — посетовал госсекретарь.США утверждают, что их уведомление о необходимости восстановить санкции ООН против Ирана достаточно для того, чтобы эти ограничения автоматически восстановились. Однако участники договоренностей с Тегераном заявили, что уведомление американской стороны не обладает юридической силой, а санкции не восстановят.Подавляющее большинство членов Совбеза выступили против намерения США восстановить ограничения ООН против Ирана. Все участники <a href="http://ria.ru/product_Sovmestnyjj_vseobemljushhijj_plan_dejjstvijj_SVPD/" target="_blank">СВПД</a> считают, что Вашингтон не запустил процесс возврата санкций, так как больше числится среди участников сделки. Председатель СБ ООН также не дал никакого хода запросу <a href="http://ria.ru/location_Washington_D_C/" target="_blank">США</a> в Совбезе.Глава МИД России <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_Lavrov/" target="_blank">Сергей Лавров</a> заявил, что бесперспективно перенастраивать весь диалог в рамках Организации объединенных наций по проблемам региона на "антииранские рельсы".Резолюция 2231, принятая в 2015 году, содержит механизм автоматического возобновления санкций ООН против Тегерана, если он не станет выполнять взятые на себя обязательства в рамках СВПД. Этот механизм действует в течение 10 лет с 2015 года. Резолюция предполагает, что если в течение этого периода выявят какие-либо серьезные нарушения со стороны Ирана, страна сможет избежать ограничительных мер только при принятии соответствующей резолюции Совбеза. Если же хотя бы один из его постоянных членов выскажется против такого решения, санкции автоматически возобновят в течение 30 дней с момента уведомления СБ ООН.Иран и "шестерка" международных переговорщиков в июле 2015 года достигли исторического соглашения об урегулировании многолетней проблемы иранского атома. В итоге принят СВПД, выполнение которого полностью снимает с Ирана введенные ранее экономические и финансовые санкции со стороны Совбеза ООН, США и <a href="http://ria.ru/organization_Evropejjskijj_sojuz/" target="_blank">Евросоюза</a>.Сделка в первоначальном виде не прожила и трех лет: в мае 2018 года Соединенные Штаты объявили об одностороннем выходе из нее и восстановлении жестких ограничительных мер против <a href="http://ria.ru/location_Tehran/" target="_blank">Тегерана</a>.

https://ria.ru/20200827/sanktsii-1576405218.html

https://ria.ru/20200918/sanktsii-1577429784.html

https://ria.ru/20200915/sdelka-1577286891.html

Диванный Оратор Гопники международного масштаба. 101

Alex Capilat Государство США в ныненшней форме есть величайшее зло на планете, так сказать империя зла.И пка оно существует на Земле не прекратятся войны и ксяки "эпедемии" и "болезни"...😡😡😡 86

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тегеран (город)

вашингтон (город)

сша

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

совместный всеобъемлющий план действий (свпд), майк помпео, сергей лавров, совет безопасности оон, евросоюз, тегеран (город), оон, вашингтон (город), сша, в мире