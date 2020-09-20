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Россия и Белоруссия решат вопрос об отмене роуминга до конца 2020 года
Госсекретарь Союзного государства Григорий Рапота заявил, что российские и белорусские министерства связи и коммуникаций обещали до конца этого года решить... РИА Новости, 20.09.2020
2020-09-20T21:55
2020-09-21T00:43
россия
союзное государство
григорий рапота
белоруссия
в мире
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<strong>МИНСК, 20 сен — РИА Новости.</strong> Госсекретарь Союзного государства <a href="http://ria.ru/person_Grigorijj_Rapota/" target="_blank">Григорий Рапота</a> заявил, что российские и белорусские министерства связи и коммуникаций обещали до конца этого года решить вопрос отмены роуминга на территории двух стран."Министерства связи, которые реализуют этот замысел, радуют нас обещаниями в этом году уже решить эту проблему. Получится ли это в этом году или чуть позже — посмотрим, но работа ведется", — сказал Рапота в интервью каналу "<a href="https://www.tvr.by/televidenie/belarus-1/" target="_blank" rel="nofollow noopener">Беларусь 1</a>".По его словам, на решение этого вопроса именно в этом году указывает "достаточно четкое заверение" на последнем заседании министерств связи двух стран.Работу по отмене роуминга на территории Союзного государства ведут с 2017 года. В декабре прошлого года Россия и <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссия</a> утвердили соответствующую "дорожную карту". Согласно документу, плату за входящие звонки в роуминге следует отменить не позднее сентября 2020 года. Рапота летом этого года сообщал, что министерства связи и информации двух стран обещали решить эту проблему к сентябрю-октябрю, а соответствующую "дорожную карту" выполняют по графику.В четверг состоялась видеоконференция по поводу отмены роуминга на территории Союзного государства. В ней участвовали представители министерства связи и информатизации Белоруссии и министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России, а также дипломаты и эксперты. Стороны приняли решение, что <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москва</a> и <a href="http://ria.ru/location_Minsk/" target="_blank" data-auto="true">Минск</a> продолжат переговоры по отмене роуминга 25 сентября.
https://ria.ru/20200910/integratsiya-1577040412.html
https://ria.ru/20200910/lukashenko-1577004414.html
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россия
белоруссия
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россия, союзное государство, григорий рапота, белоруссия, в мире

Россия и Белоруссия решат вопрос об отмене роуминга до конца 2020 года

21:55 20.09.2020 (обновлено: 00:43 21.09.2020)
1967
© Depositphotos / ArturVerkhovetskiyМужчина со смартфоном
Мужчина со смартфоном - РИА Новости, 1920, 20.09.2020
© Depositphotos / ArturVerkhovetskiy
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МИНСК, 20 сен — РИА Новости. Госсекретарь Союзного государства Григорий Рапота заявил, что российские и белорусские министерства связи и коммуникаций обещали до конца этого года решить вопрос отмены роуминга на территории двух стран.
"Министерства связи, которые реализуют этот замысел, радуют нас обещаниями в этом году уже решить эту проблему. Получится ли это в этом году или чуть позже — посмотрим, но работа ведется", — сказал Рапота в интервью каналу "Беларусь 1".
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По его словам, на решение этого вопроса именно в этом году указывает "достаточно четкое заверение" на последнем заседании министерств связи двух стран.
Работу по отмене роуминга на территории Союзного государства ведут с 2017 года. В декабре прошлого года Россия и Белоруссия утвердили соответствующую "дорожную карту". Согласно документу, плату за входящие звонки в роуминге следует отменить не позднее сентября 2020 года. Рапота летом этого года сообщал, что министерства связи и информации двух стран обещали решить эту проблему к сентябрю-октябрю, а соответствующую "дорожную карту" выполняют по графику.
В четверг состоялась видеоконференция по поводу отмены роуминга на территории Союзного государства. В ней участвовали представители министерства связи и информатизации Белоруссии и министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России, а также дипломаты и эксперты. Стороны приняли решение, что Москва и Минск продолжат переговоры по отмене роуминга 25 сентября.
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РоссияСоюзное государствоГригорий РапотаБелоруссияВ мире
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