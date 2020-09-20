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В Таиланде погибла россиянка
На острове Пхукет автомобиль Honda сбил россиянку на мотоцикле, сообщает The Phuket News. Авария произошла в пятницу, 18 сентября. РИА Новости, 20.09.2020
2020-09-20T16:18
2020-09-20T16:18
россия
пхукет (остров)
в мире
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<strong>МОСКВА, 20 сен — РИА Новости. </strong>На острове Пхукет автомобиль Honda сбил россиянку на мотоцикле, сообщает <a href="https://www.thephuketnews.com/" target="_blank" rel="nofollow noopener">The Phuket News</a>. Авария произошла в пятницу, 18 сентября.За рулем машины находился белорус. Несмотря на то, что 36-летняя женщина была в шлеме, она получила серьезные травмы головы.По словам лейтенанта полиции Ярувита Кучароена, врачи и полиция прибыли на место происшествия оперативно, однако спасти россиянку не удалось. Другие подробности аварии он отказался раскрыть.
https://radiosputnik.ria.ru/20190826/1557921026.html
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россия
пхукет (остров)
РИА Новости
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россия, пхукет (остров), в мире

В Таиланде погибла россиянка

16:18 20.09.2020
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CC BY 2.0 / Jeffrey Beall / Thai AmbulanceСкорая помощь в Таиланде
Скорая помощь в Таиланде - РИА Новости, 1920, 20.09.2020
CC BY 2.0 / Jeffrey Beall / Thai Ambulance
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 сен — РИА Новости. На острове Пхукет автомобиль Honda сбил россиянку на мотоцикле, сообщает The Phuket News. Авария произошла в пятницу, 18 сентября.
За рулем машины находился белорус. Несмотря на то, что 36-летняя женщина была в шлеме, она получила серьезные травмы головы.
По словам лейтенанта полиции Ярувита Кучароена, врачи и полиция прибыли на место происшествия оперативно, однако спасти россиянку не удалось. Другие подробности аварии он отказался раскрыть.
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23959615
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