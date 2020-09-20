https://ria.ru/20200920/rossiyanka-1577513245.html

В Таиланде погибла россиянка

На острове Пхукет автомобиль Honda сбил россиянку на мотоцикле, сообщает The Phuket News. Авария произошла в пятницу, 18 сентября. РИА Новости, 20.09.2020

2020-09-20T16:18

2020-09-20T16:18

2020-09-20T16:18

россия

пхукет (остров)

в мире

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<strong>МОСКВА, 20 сен — РИА Новости. </strong>На острове Пхукет автомобиль Honda сбил россиянку на мотоцикле, сообщает <a href="https://www.thephuketnews.com/" target="_blank" rel="nofollow noopener">The Phuket News</a>. Авария произошла в пятницу, 18 сентября.За рулем машины находился белорус. Несмотря на то, что 36-летняя женщина была в шлеме, она получила серьезные травмы головы.По словам лейтенанта полиции Ярувита Кучароена, врачи и полиция прибыли на место происшествия оперативно, однако спасти россиянку не удалось. Другие подробности аварии он отказался раскрыть.

https://radiosputnik.ria.ru/20190826/1557921026.html

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россия

пхукет (остров)

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, пхукет (остров), в мире