https://ria.ru/20200920/ratakovski-1577504911.html
Супермодель Эмили Ратаковски опубликовала снимки топлес
Американская супермодель и актриса Эмили Ратаковски разместила в Instagram кадры с откровенной фотосессии для глянца. "Голые" фото не оставили равнодушными... РИА Новости, 20.09.2020
2020-09-20T11:46
2020-09-20T11:46
2020-09-20T11:46
культура
эмили ратаковски
шоу-бизнес
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/149459/18/1494591840_0:0:2840:1598_1400x0_80_0_0_e1110a0e82aa8e76004109dd95f7a7a3.jpg
<strong>МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. </strong>Американская супермодель и актриса <a href="http://ria.ru/person_emili-ratakovski/" target="_blank" data-auto="true">Эмили Ратаковски</a> разместила в <a href="https://www.instagram.com/p/CFSMItHst7c/" target="_blank">Instagram</a> кадры с откровенной фотосессии для глянца. "Голые" фото не оставили равнодушными поклонников знаменитости.На снимках Ратаковски позирует топлес. Грудь она прикрыла руками. Под фотографиями модель сообщила, что они появятся в журнале вместе с интервью.Подписчики девушки оценили ее привлекательность в комментариях:<br>"Ты меня удивляешь!"<br>"Великолепная!"<br>"Королева!"
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn22.img.ria.ru/images/149459/18/1494591840_109:0:2840:2048_1400x0_80_0_0_de812270b48d537785989d7bd2c168b6.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
эмили ратаковски, шоу-бизнес