https://ria.ru/20200920/ratakovski-1577504911.html

Супермодель Эмили Ратаковски опубликовала снимки топлес

Американская супермодель и актриса Эмили Ратаковски разместила в Instagram кадры с откровенной фотосессии для глянца. "Голые" фото не оставили равнодушными... РИА Новости, 20.09.2020

2020-09-20T11:46

2020-09-20T11:46

2020-09-20T11:46

культура

эмили ратаковски

шоу-бизнес

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<strong>МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. </strong>Американская супермодель и актриса <a href="http://ria.ru/person_emili-ratakovski/" target="_blank" data-auto="true">Эмили Ратаковски</a> разместила в <a href="https://www.instagram.com/p/CFSMItHst7c/" target="_blank">Instagram</a> кадры с откровенной фотосессии для глянца. "Голые" фото не оставили равнодушными поклонников знаменитости.На снимках Ратаковски позирует топлес. Грудь она прикрыла руками. Под фотографиями модель сообщила, что они появятся в журнале вместе с интервью.Подписчики девушки оценили ее привлекательность в комментариях:<br>"Ты меня удивляешь!"<br>"Великолепная!"<br>"Королева!"

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

эмили ратаковски, шоу-бизнес