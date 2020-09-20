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https://ria.ru/20200920/ratakovski-1577504911.html
Супермодель Эмили Ратаковски опубликовала снимки топлес
Американская супермодель и актриса Эмили Ратаковски разместила в Instagram кадры с откровенной фотосессии для глянца. "Голые" фото не оставили равнодушными... РИА Новости, 20.09.2020
2020-09-20T11:46
2020-09-20T11:46
культура
эмили ратаковски
шоу-бизнес
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<strong>МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. </strong>Американская супермодель и актриса <a href="http://ria.ru/person_emili-ratakovski/" target="_blank" data-auto="true">Эмили Ратаковски</a> разместила в <a href="https://www.instagram.com/p/CFSMItHst7c/" target="_blank">Instagram</a> кадры с откровенной фотосессии для глянца. "Голые" фото не оставили равнодушными поклонников знаменитости.На снимках Ратаковски позирует топлес. Грудь она прикрыла руками. Под фотографиями модель сообщила, что они появятся в журнале вместе с интервью.Подписчики девушки оценили ее привлекательность в комментариях:<br>"Ты меня удивляешь!"<br>"Великолепная!"<br>"Королева!"
РИА Новости
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РИА Новости
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Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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эмили ратаковски, шоу-бизнес

Супермодель Эмили Ратаковски опубликовала снимки топлес

11:46 20.09.2020
8627
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкМодель Эмили Ратаковски
Модель Эмили Ратаковски - РИА Новости, 1920, 20.09.2020
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Модель Эмили Ратаковски. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Американская супермодель и актриса Эмили Ратаковски разместила в Instagram кадры с откровенной фотосессии для глянца. "Голые" фото не оставили равнодушными поклонников знаменитости.
На снимках Ратаковски позирует топлес. Грудь она прикрыла руками. Под фотографиями модель сообщила, что они появятся в журнале вместе с интервью.
"Я благодарна за эти снимки и за этот разговор. Посмотрите наши размышления о работе, эссе, чутких мужчинах, браке и контроле", - написала Эмили под кадрами в социальной сети.
Подписчики девушки оценили ее привлекательность в комментариях:
"Ты меня удивляешь!"
"Великолепная!"
"Королева!"
2100011
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КультураЭмили РатаковскиШоу-бизнес
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