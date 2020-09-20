https://ria.ru/20200920/rabota-1577478769.html
Безработные смогут пройти переподготовку дистанционно
Благодаря новому законопроекту Министерства труда и социальной защиты России люди, которые остались без работы, смогут проходить переподготовку на портале... РИА Новости, 20.09.2020
2020-09-20T08:00
2020-09-20T08:00
2020-09-20T17:12
хорошие новости
хорошие новости
министерство труда и социальной защиты рф (минтруд россии)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/09/13/1577478575_0:160:3072:1888_1400x0_80_0_0_0ed7dc6870d68ecb01d1daf23d2d2a8a.jpg
<strong>МОСКВА, 20 сен — РИА Новости.</strong> Благодаря новому законопроекту Министерства труда и социальной защиты России люди, которые остались без работы, смогут проходить переподготовку на портале "Работа в России", не посещая центры занятости.Для этого Минтруд планирует привлекать различные образовательные организации, которые будут работать с сайтом, сказано на сайте ведомства.Чтобы получить направление на переподготовку, нужно будет просто зайти на сайт и подать заявление.В число новых функций портала войдут подбор образовательных программ, отчетность о результатах обучения и дальнейшем трудоустройстве, размещение работодателями информации о потребности в работниках на краткосрочную занятость, а также создание единой базы предложений краткосрочной занятости на рынке труда и многое другое.
1
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/09/13/1577478575_171:0:2902:2048_1400x0_80_0_0_1445530dbeb6aa0f901b44c39e7baca7.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
хорошие новости, министерство труда и социальной защиты рф (минтруд россии)
МОСКВА, 20 сен — РИА Новости. Благодаря новому законопроекту Министерства труда и социальной защиты России люди, которые остались без работы, смогут проходить переподготовку на портале "Работа в России", не посещая центры занятости.
Для этого Минтруд планирует привлекать различные образовательные организации, которые будут работать с сайтом, сказано на сайте ведомства.
"Именно с помощью портала "Работа в России" мы перевели регистрацию для получения пособий по безработице в центрах занятости в онлайн-формат. Сегодня мы продолжаем совершенствовать портал и расширять его функционал. Подготовленный проект федерального закона позволит направлять безработных граждан на переобучение онлайн с помощью новых возможностей портала "Работа в России", — заявил министр труда и социальной защиты России Антон Котяков.
Чтобы получить направление на переподготовку, нужно будет просто зайти на сайт и подать заявление.
В число новых функций портала войдут подбор образовательных программ, отчетность о результатах обучения и дальнейшем трудоустройстве, размещение работодателями информации о потребности в работниках на краткосрочную занятость, а также создание единой базы предложений краткосрочной занятости на рынке труда и многое другое.