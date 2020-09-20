https://ria.ru/20200920/rabota-1577478769.html

Безработные смогут пройти переподготовку дистанционно

Благодаря новому законопроекту Министерства труда и социальной защиты России люди, которые остались без работы, смогут проходить переподготовку на портале... РИА Новости, 20.09.2020

2020-09-20T08:00

2020-09-20T08:00

2020-09-20T17:12

хорошие новости

хорошие новости

министерство труда и социальной защиты рф (минтруд россии)

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<strong>МОСКВА, 20 сен — РИА Новости.</strong> Благодаря новому законопроекту Министерства труда и социальной защиты России люди, которые остались без работы, смогут проходить переподготовку на портале "Работа в России", не посещая центры занятости.Для этого Минтруд планирует привлекать различные образовательные организации, которые будут работать с сайтом, сказано на сайте ведомства.Чтобы получить направление на переподготовку, нужно будет просто зайти на сайт и подать заявление.В число новых функций портала войдут подбор образовательных программ, отчетность о результатах обучения и дальнейшем трудоустройстве, размещение работодателями информации о потребности в работниках на краткосрочную занятость, а также создание единой базы предложений краткосрочной занятости на рынке труда и многое другое.

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

хорошие новости, министерство труда и социальной защиты рф (минтруд россии)