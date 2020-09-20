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Безработные смогут пройти переподготовку дистанционно
Благодаря новому законопроекту Министерства труда и социальной защиты России люди, которые остались без работы, смогут проходить переподготовку на портале... РИА Новости, 20.09.2020
2020-09-20T08:00
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хорошие новости
хорошие новости
министерство труда и социальной защиты рф (минтруд россии)
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<strong>МОСКВА, 20 сен — РИА Новости.</strong> Благодаря новому законопроекту Министерства труда и социальной защиты России люди, которые остались без работы, смогут проходить переподготовку на портале "Работа в России", не посещая центры занятости.Для этого Минтруд планирует привлекать различные образовательные организации, которые будут работать с сайтом, сказано на сайте ведомства.Чтобы получить направление на переподготовку, нужно будет просто зайти на сайт и подать заявление.В число новых функций портала войдут подбор образовательных программ, отчетность о результатах обучения и дальнейшем трудоустройстве, размещение работодателями информации о потребности в работниках на краткосрочную занятость, а также создание единой базы предложений краткосрочной занятости на рынке труда и многое другое.
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РИА Новости
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хорошие новости, министерство труда и социальной защиты рф (минтруд россии)

Безработные смогут пройти переподготовку дистанционно

08:00 20.09.2020 (обновлено: 17:12 20.09.2020)
5636
CC0 / / Женщина работает за компьютером
Женщина работает за компьютером - РИА Новости, 1920, 20.09.2020
CC0 / /
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МОСКВА, 20 сен — РИА Новости. Благодаря новому законопроекту Министерства труда и социальной защиты России люди, которые остались без работы, смогут проходить переподготовку на портале "Работа в России", не посещая центры занятости.
Для этого Минтруд планирует привлекать различные образовательные организации, которые будут работать с сайтом, сказано на сайте ведомства.

"Именно с помощью портала "Работа в России" мы перевели регистрацию для получения пособий по безработице в центрах занятости в онлайн-формат. Сегодня мы продолжаем совершенствовать портал и расширять его функционал. Подготовленный проект федерального закона позволит направлять безработных граждан на переобучение онлайн с помощью новых возможностей портала "Работа в России", — заявил министр труда и социальной защиты России Антон Котяков.

Чтобы получить направление на переподготовку, нужно будет просто зайти на сайт и подать заявление.
В число новых функций портала войдут подбор образовательных программ, отчетность о результатах обучения и дальнейшем трудоустройстве, размещение работодателями информации о потребности в работниках на краткосрочную занятость, а также создание единой базы предложений краткосрочной занятости на рынке труда и многое другое.
59422111
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Хорошие новостиХорошие новостиМинистерство труда и социальной защиты РФ (Минтруд России)
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