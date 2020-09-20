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https://ria.ru/20200920/putin-1577517524.html
Путин отметил заслуги СМИ в сохранении исторической памяти России
Президент России Владимир Путин поприветствовал участников и гостей XXIV форума журналистов "Вся Россия – 2020", отметив, что деятельность СМИ помогает... РИА Новости, 20.09.2020
2020-09-20T18:32
2020-09-20T18:32
владимир путин
сочи
общество
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<strong>МОСКВА, 20 сен - РИА Новости.</strong> Президент России <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Путин</a> поприветствовал участников и гостей XXIV форума журналистов "Вся Россия – 2020", отметив, что деятельность СМИ помогает сохранять историческую память РФ, телеграмма опубликована на <a href="http://kremlin.ru/" target="_blank" rel="nofollow noopener">сайте </a>Кремля.Путин отметил, что форум предоставляет участникам, приехавшим в <a href="http://ria.ru/location_Sochi/" target="_blank" data-auto="true">Сочи</a> из разных регионов России, возможность для широкого обсуждения актуальных профессиональных проблем, обмена опытом и творческими находками, а также служит отличной площадкой для тех, кто стремится внести свой вклад в совершенствование работы отечественных СМИ и развитие медиарынка."И конечно, в год 75‑летия Великой Победы особо отмечу созидательную и в высшей степени востребованную деятельность российских средств массовой информации в деле сохранения нашей исторической памяти, патриотического воспитания молодёжи", - сказал Путин.Он также добавил, что ответственная гражданская позиция журналистов и их масштабные медийные, просветительские проекты достойны глубокого признания.
https://ria.ru/20200919/avangard-1577484660.html
Историческая память о россии образованной в 1991 году в Беловежской пуще
10
Вы глубоко ошибаетесь. На западе существует конкуренция в поставке информации. В России - это государственная монополия.
10
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сочи
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Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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60
владимир путин, сочи, общество

Путин отметил заслуги СМИ в сохранении исторической памяти России

18:32 20.09.2020
680
© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин проводит встречу с победителями конкурса "Лидеры России"
Президент РФ Владимир Путин проводит встречу с победителями конкурса Лидеры России - РИА Новости, 1920, 20.09.2020
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поприветствовал участников и гостей XXIV форума журналистов "Вся Россия – 2020", отметив, что деятельность СМИ помогает сохранять историческую память РФ, телеграмма опубликована на сайте Кремля.
Путин отметил, что форум предоставляет участникам, приехавшим в Сочи из разных регионов России, возможность для широкого обсуждения актуальных профессиональных проблем, обмена опытом и творческими находками, а также служит отличной площадкой для тех, кто стремится внести свой вклад в совершенствование работы отечественных СМИ и развитие медиарынка.
"И конечно, в год 75‑летия Великой Победы особо отмечу созидательную и в высшей степени востребованную деятельность российских средств массовой информации в деле сохранения нашей исторической памяти, патриотического воспитания молодёжи", - сказал Путин.
Он также добавил, что ответственная гражданская позиция журналистов и их масштабные медийные, просветительские проекты достойны глубокого признания.
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Обсудить10
Владимир ПутинСочиОбщество
Популярные комментарии
Историческая память о россии образованной в 1991 году в Беловежской пуще
20 сентября, 18:39
Коля МосяевКоля Мосяев
500005
Вы глубоко ошибаетесь. На западе существует конкуренция в поставке информации. В России - это государственная монополия.
20 сентября, 19:12
max parusmax parus
420103
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