https://ria.ru/20200920/putin-1577508914.html
Путин записал видеообращение для Генассамблеи ООН
Президент России Владимир Путин записал видеовыступление для Генассамблеи ООН, сообщает телеканал "Россия 1". РИА Новости, 20.09.2020
2020-09-20T14:20
2020-09-20T14:20
2020-09-20T15:18
генеральная ассамблея оон
владимир путин
нью-йорк (штат)
нью-йорк (город)
оон
сша
в мире
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<strong>МОСКВА, 20 сен — РИА Новости.</strong> Президент России <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Путин</a> записал видеовыступление для <a href="http://ria.ru/organization_Generalnaja_Assambleja_OON/" target="_blank" data-auto="true">Генассамблеи</a> ООН, сообщает телеканал <a href="https://russia.tv/" target="_blank">"Россия 1"</a>.Судя по кадрам, Путин выступил с обращением на фоне баннера "Общее будущее общими силами".Выступление покажут 22 сентября, в первый день прений на Генассамблее.Неделя высокого уровня в ООН пройдет в вирутальном формате. Предполагается, что в зале будет присутствовать только по одному человеку от каждой страны. Лидерам государств и министрам Генассамблея предложила записать видеовыступления, их покажут в зале в ходе прений. Есть и другой вариант — выступления могут зачитать постпреды.На вступительное слово представителя каждой страны в зале и трансляцию записи выступления лидера государства отводится 15 минут. По словам официального представителя генсека ООН Стефана Дюжаррика, организация уже получила 26 видеовыступлений.При этом лидерам не запрещено приехать и выступить лично — для этого им предварительно пришлось бы пройти двухнедельный карантин по приезде в Нью-Йорк.Нью-Йорк, где расположена штаб-квартира ООН, изначально оказался в центре эпидемии коронавируса в <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a>. В худшие дни в штате Нью-Йорк за сутки умирали более 700 человек. В такой эпидемиологической обстановке стало ясно, что ежегодная неделя высокого уровня сессии Генассамблеи ООН в сентябре не состоится в привычном формате.
https://ria.ru/20180918/1528557009.html
Alexey Petrov
Правильно сделал. Незачем по заразным территориям ходит.
229
Аркадий Хозяйчев
С кем там Путину разговаривать? Там политики уровня дворовой Команды по домино. Они , похоже, своим “ хорошо обдуманным" идиотизмом решили Россию в оторопь
195
43
нью-йорк (штат)
нью-йорк (город)
сша
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
генеральная ассамблея оон, владимир путин, нью-йорк (штат), нью-йорк (город), оон, сша, в мире
МОСКВА, 20 сен — РИА Новости.
Президент России Владимир Путин
записал видеовыступление для Генассамблеи
ООН, сообщает телеканал "Россия 1"
.
Судя по кадрам, Путин выступил с обращением на фоне баннера "Общее будущее общими силами".
Выступление покажут 22 сентября, в первый день прений на Генассамблее.
Неделя высокого уровня в ООН пройдет в вирутальном формате. Предполагается, что в зале будет присутствовать только по одному человеку от каждой страны. Лидерам государств и министрам Генассамблея предложила записать видеовыступления, их покажут в зале в ходе прений. Есть и другой вариант — выступления могут зачитать постпреды.
На вступительное слово представителя каждой страны в зале и трансляцию записи выступления лидера государства отводится 15 минут. По словам официального представителя генсека ООН Стефана Дюжаррика, организация уже получила 26 видеовыступлений.
При этом лидерам не запрещено приехать и выступить лично — для этого им предварительно пришлось бы пройти двухнедельный карантин по приезде в Нью-Йорк.
Нью-Йорк, где расположена штаб-квартира ООН, изначально оказался в центре эпидемии коронавируса в США
. В худшие дни в штате Нью-Йорк за сутки умирали более 700 человек. В такой эпидемиологической обстановке стало ясно, что ежегодная неделя высокого уровня сессии Генассамблеи ООН в сентябре не состоится в привычном формате.