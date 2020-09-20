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Путин записал видеообращение для Генассамблеи ООН
Президент России Владимир Путин записал видеовыступление для Генассамблеи ООН, сообщает телеканал "Россия 1". РИА Новости, 20.09.2020
2020-09-20T14:20
2020-09-20T15:18
генеральная ассамблея оон
владимир путин
нью-йорк (штат)
нью-йорк (город)
оон
сша
в мире
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<strong>МОСКВА, 20 сен — РИА Новости.</strong> Президент России <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Путин</a> записал видеовыступление для <a href="http://ria.ru/organization_Generalnaja_Assambleja_OON/" target="_blank" data-auto="true">Генассамблеи</a> ООН, сообщает телеканал <a href="https://russia.tv/" target="_blank">"Россия 1"</a>.Судя по кадрам, Путин выступил с обращением на фоне баннера "Общее будущее общими силами".Выступление покажут 22 сентября, в первый день прений на Генассамблее.Неделя высокого уровня в ООН пройдет в вирутальном формате. Предполагается, что в зале будет присутствовать только по одному человеку от каждой страны. Лидерам государств и министрам Генассамблея предложила записать видеовыступления, их покажут в зале в ходе прений. Есть и другой вариант — выступления могут зачитать постпреды.На вступительное слово представителя каждой страны в зале и трансляцию записи выступления лидера государства отводится 15 минут. По словам официального представителя генсека ООН Стефана Дюжаррика, организация уже получила 26 видеовыступлений.При этом лидерам не запрещено приехать и выступить лично — для этого им предварительно пришлось бы пройти двухнедельный карантин по приезде в Нью-Йорк.Нью-Йорк, где расположена штаб-квартира ООН, изначально оказался в центре эпидемии коронавируса в <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a>. В худшие дни в штате Нью-Йорк за сутки умирали более 700 человек. В такой эпидемиологической обстановке стало ясно, что ежегодная неделя высокого уровня сессии Генассамблеи ООН в сентябре не состоится в привычном формате.
https://ria.ru/20180918/1528557009.html
Правильно сделал. Незачем по заразным территориям ходит.
229
С кем там Путину разговаривать? Там политики уровня дворовой Команды по домино. Они , похоже, своим “ хорошо обдуманным" идиотизмом решили Россию в оторопь
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нью-йорк (город)
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генеральная ассамблея оон, владимир путин, нью-йорк (штат), нью-йорк (город), оон, сша, в мире

Путин записал видеообращение для Генассамблеи ООН

14:20 20.09.2020 (обновлено: 15:18 20.09.2020)
131429
© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 20.09.2020
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Президент России Владимир Путин. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 сен — РИА Новости. Президент России Владимир Путин записал видеовыступление для Генассамблеи ООН, сообщает телеканал "Россия 1".
Судя по кадрам, Путин выступил с обращением на фоне баннера "Общее будущее общими силами".
Выступление покажут 22 сентября, в первый день прений на Генассамблее.
Неделя высокого уровня в ООН пройдет в вирутальном формате. Предполагается, что в зале будет присутствовать только по одному человеку от каждой страны. Лидерам государств и министрам Генассамблея предложила записать видеовыступления, их покажут в зале в ходе прений. Есть и другой вариант — выступления могут зачитать постпреды.
На вступительное слово представителя каждой страны в зале и трансляцию записи выступления лидера государства отводится 15 минут. По словам официального представителя генсека ООН Стефана Дюжаррика, организация уже получила 26 видеовыступлений.
Здание Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 18.09.2018
18 сентября 2018, 01:43
Генеральная Ассамблея ООН
При этом лидерам не запрещено приехать и выступить лично — для этого им предварительно пришлось бы пройти двухнедельный карантин по приезде в Нью-Йорк.
Нью-Йорк, где расположена штаб-квартира ООН, изначально оказался в центре эпидемии коронавируса в США. В худшие дни в штате Нью-Йорк за сутки умирали более 700 человек. В такой эпидемиологической обстановке стало ясно, что ежегодная неделя высокого уровня сессии Генассамблеи ООН в сентябре не состоится в привычном формате.
56034181735151
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Генеральная Ассамблея ООНВладимир ПутинНью-Йорк (штат)Нью-Йорк (город)ООНСШАВ мире
Популярные комментарии
Правильно сделал. Незачем по заразным территориям ходит.
20 сентября, 17:38
Alexey PetrovAlexey Petrov
1045-10018
С кем там Путину разговаривать? Там политики уровня дворовой Команды по домино. Они , похоже, своим “ хорошо обдуманным" идиотизмом решили Россию в оторопь
20 сентября, 15:08
АХАркадий Хозяйчев
129630340
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