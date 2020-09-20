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Россия будет оказывать содействие Южной Осетии в решении актуальных задач
Президент России Владимир Путин поздравил югоосетинского коллегу Анатолия Бибилова с национальным праздником — Днем Республики, отметив, что Россия будет... РИА Новости, 20.09.2020
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анатолий бибилов
владимир путин
южная осетия
политика
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<strong>МОСКВА, 20 сен — РИА Новости.</strong> Президент России <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Путин</a> поздравил югоосетинского коллегу <a href="http://ria.ru/person_Anatolijj_Bibilov/" target="_blank" data-auto="true">Анатолия Бибилова</a> с национальным праздником — Днем Республики, отметив, что Россия будет оказывать содействие стране в решении актуальных задач и обеспечении нацбезопасности, сообщает в воскресенье пресс-служба Кремля.Российский президент пожелал Бибилову крепкого здоровья и успехов в государственной деятельности, а народу республики — мира и процветания.
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южная осетия
РИА Новости
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анатолий бибилов, владимир путин, южная осетия, политика

Россия будет оказывать содействие Южной Осетии в решении актуальных задач

10:28 20.09.2020 (обновлено: 11:44 20.09.2020)
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© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 20.09.2020
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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Президент России Владимир Путин . Архивное фото
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МОСКВА, 20 сен — РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил югоосетинского коллегу Анатолия Бибилова с национальным праздником — Днем Республики, отметив, что Россия будет оказывать содействие стране в решении актуальных задач и обеспечении нацбезопасности, сообщает в воскресенье пресс-служба Кремля.

"Уверен, что отношения между нашими странами будут и впредь развиваться в духе Договора о союзничестве и интеграции. Россия, со своей стороны, продолжит оказывать всемерное содействие Южной Осетии в решении актуальных социально-экономических задач, а также в обеспечении национальной безопасности", — заявил Путин.

Российский президент пожелал Бибилову крепкого здоровья и успехов в государственной деятельности, а народу республики — мира и процветания.
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Анатолий БибиловВладимир ПутинЮжная ОсетияПолитика
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