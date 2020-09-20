https://ria.ru/20200920/putin-1577502644.html
Россия будет оказывать содействие Южной Осетии в решении актуальных задач
Президент России Владимир Путин поздравил югоосетинского коллегу Анатолия Бибилова с национальным праздником — Днем Республики, отметив, что Россия будет... РИА Новости, 20.09.2020
2020-09-20T10:28
2020-09-20T10:28
2020-09-20T11:44
анатолий бибилов
владимир путин
южная осетия
политика
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<strong>МОСКВА, 20 сен — РИА Новости.</strong> Президент России <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Путин</a> поздравил югоосетинского коллегу <a href="http://ria.ru/person_Anatolijj_Bibilov/" target="_blank" data-auto="true">Анатолия Бибилова</a> с национальным праздником — Днем Республики, отметив, что Россия будет оказывать содействие стране в решении актуальных задач и обеспечении нацбезопасности, сообщает в воскресенье пресс-служба Кремля.Российский президент пожелал Бибилову крепкого здоровья и успехов в государственной деятельности, а народу республики — мира и процветания.
4
южная осетия
РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
анатолий бибилов, владимир путин, южная осетия, политика