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Люди несут старые белорусские национальные флаги во время массовой акции протеста после президентских выборов в Минске, Беларусь. 10 августа 2020
Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20200920/protesty-1577503368.html
В Белоруссии в субботу задержали 430 участников акций протеста
Общее число задержанных на акциях протеста в субботу в Белоруссии составило 430 человек, из них в Минске – 415, сообщила в воскресенье пресс-служба МВД... РИА Новости, 20.09.2020
2020-09-20T10:48
2020-09-20T12:06
светлана тихановская
белоруссия
протесты в белоруссии
мвд белоруссии
александр лукашенко
минск
в мире
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<strong>МИНСК, 20 сен – РИА Новости.</strong> Общее число задержанных на акциях протеста в субботу в <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a> составило 430 человек, из них в <a href="http://ria.ru/location_Minsk/" target="_blank" data-auto="true">Минске</a> – 415, сообщила в воскресенье пресс-служба МВД республики.В субботу в Минске прошел протестный "женский марш", который сопровождался многочисленными задержаниями его участниц.При этом в МВД обратили внимание, что общее количество участников 11 протестных акций по всей республике не превысило 900 человек. В то же время, по подсчетам ведомства, в 14 провластных мероприятиях в субботу участвовали 5,6 тысяч человек. В сообщении подчеркивается, что правоохранителями приняты меры по поддержанию порядка и обеспечению общественной безопасности.Относительно субботнего "женского марша" в МВД отметили, что в Минске в 15.00 (совпадает с мск) на площадке около Комаровского рынка собралось около 200 граждан, преимущественно женщины. В процессе движения колонны количество участников увеличилось до 500 человек, около пересечения улиц Сурганова и Якуба Коласа толпа была рассредоточена, добавили в ведомстве.Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых победил <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Александр Лукашенко</a> – по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. Оппозиция считает, что на выборах победила <a href="http://ria.ru/person_svetlana-tikhanovskaya/" target="_blank" data-auto="true">Светлана Тихановская</a>. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, светошумовые гранаты, резиновые пули. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало тогда МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 130 сотрудников правоохранительных органов.<strong>Все новости Белоруссии читайте на сайте <u><a href="http://sputnik.by/">Sputnik Беларусь &gt;&gt;</a></u></strong>
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светлана тихановская, белоруссия, мвд белоруссии, александр лукашенко, минск, в мире

В Белоруссии в субботу задержали 430 участников акций протеста

10:48 20.09.2020 (обновлено: 12:06 20.09.2020)
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© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкУчастники марша оппозиции в Минске
Участники марша оппозиции в Минске - РИА Новости, 1920, 20.09.2020
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Участники марша оппозиции в Минске. Архивное фото
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МИНСК, 20 сен – РИА Новости. Общее число задержанных на акциях протеста в субботу в Белоруссии составило 430 человек, из них в Минске – 415, сообщила в воскресенье пресс-служба МВД республики.
В субботу в Минске прошел протестный "женский марш", который сопровождался многочисленными задержаниями его участниц.
"Всего по стране задержаны 430 человек, Минск - 415. Триста восемьдесят пять из них отпущены", - говорится в сообщении пресс-службы в Telegram-канале.
При этом в МВД обратили внимание, что общее количество участников 11 протестных акций по всей республике не превысило 900 человек. В то же время, по подсчетам ведомства, в 14 провластных мероприятиях в субботу участвовали 5,6 тысяч человек. В сообщении подчеркивается, что правоохранителями приняты меры по поддержанию порядка и обеспечению общественной безопасности.
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Относительно субботнего "женского марша" в МВД отметили, что в Минске в 15.00 (совпадает с мск) на площадке около Комаровского рынка собралось около 200 граждан, преимущественно женщины. В процессе движения колонны количество участников увеличилось до 500 человек, около пересечения улиц Сурганова и Якуба Коласа толпа была рассредоточена, добавили в ведомстве.
Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых победил Александр Лукашенко – по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. Оппозиция считает, что на выборах победила Светлана Тихановская. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, светошумовые гранаты, резиновые пули. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало тогда МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 130 сотрудников правоохранительных органов.
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Протесты в БелоруссииСветлана ТихановскаяБелоруссияМВД БелоруссииАлександр ЛукашенкоМинскВ мире
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