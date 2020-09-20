https://ria.ru/20200920/protesty-1577503368.html

В Белоруссии в субботу задержали 430 участников акций протеста

Общее число задержанных на акциях протеста в субботу в Белоруссии составило 430 человек, из них в Минске – 415, сообщила в воскресенье пресс-служба МВД... РИА Новости, 20.09.2020

2020-09-20T10:48

2020-09-20T10:48

2020-09-20T12:06

светлана тихановская

белоруссия

протесты в белоруссии

мвд белоруссии

александр лукашенко

минск

в мире

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<strong>МИНСК, 20 сен – РИА Новости.</strong> Общее число задержанных на акциях протеста в субботу в <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a> составило 430 человек, из них в <a href="http://ria.ru/location_Minsk/" target="_blank" data-auto="true">Минске</a> – 415, сообщила в воскресенье пресс-служба МВД республики.В субботу в Минске прошел протестный "женский марш", который сопровождался многочисленными задержаниями его участниц.При этом в МВД обратили внимание, что общее количество участников 11 протестных акций по всей республике не превысило 900 человек. В то же время, по подсчетам ведомства, в 14 провластных мероприятиях в субботу участвовали 5,6 тысяч человек. В сообщении подчеркивается, что правоохранителями приняты меры по поддержанию порядка и обеспечению общественной безопасности.Относительно субботнего "женского марша" в МВД отметили, что в Минске в 15.00 (совпадает с мск) на площадке около Комаровского рынка собралось около 200 граждан, преимущественно женщины. В процессе движения колонны количество участников увеличилось до 500 человек, около пересечения улиц Сурганова и Якуба Коласа толпа была рассредоточена, добавили в ведомстве.Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых победил <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Александр Лукашенко</a> – по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. Оппозиция считает, что на выборах победила <a href="http://ria.ru/person_svetlana-tikhanovskaya/" target="_blank" data-auto="true">Светлана Тихановская</a>. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, светошумовые гранаты, резиновые пули. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало тогда МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 130 сотрудников правоохранительных органов.<strong>Все новости Белоруссии читайте на сайте <u><a href="http://sputnik.by/">Sputnik Беларусь >></a></u></strong>

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

светлана тихановская, белоруссия, мвд белоруссии, александр лукашенко, минск, в мире