В Белоруссии в субботу задержали 430 участников акций протеста
10:48 20.09.2020 (обновлено: 12:06 20.09.2020)
1952
Участники марша оппозиции в Минске. Архивное фото
МИНСК, 20 сен – РИА Новости. Общее число задержанных на акциях протеста в субботу в Белоруссии составило 430 человек, из них в Минске – 415, сообщила в воскресенье пресс-служба МВД республики.
В субботу в Минске прошел протестный "женский марш", который сопровождался многочисленными задержаниями его участниц.
"Всего по стране задержаны 430 человек, Минск - 415. Триста восемьдесят пять из них отпущены", - говорится в сообщении пресс-службы в Telegram-канале.
При этом в МВД обратили внимание, что общее количество участников 11 протестных акций по всей республике не превысило 900 человек. В то же время, по подсчетам ведомства, в 14 провластных мероприятиях в субботу участвовали 5,6 тысяч человек. В сообщении подчеркивается, что правоохранителями приняты меры по поддержанию порядка и обеспечению общественной безопасности.
Относительно субботнего "женского марша" в МВД отметили, что в Минске в 15.00 (совпадает с мск) на площадке около Комаровского рынка собралось около 200 граждан, преимущественно женщины. В процессе движения колонны количество участников увеличилось до 500 человек, около пересечения улиц Сурганова и Якуба Коласа толпа была рассредоточена, добавили в ведомстве.
Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых победил Александр Лукашенко – по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. Оппозиция считает, что на выборах победила Светлана Тихановская. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, светошумовые гранаты, резиновые пули. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало тогда МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 130 сотрудников правоохранительных органов.
Все новости Белоруссии читайте на сайте Sputnik Беларусь >>