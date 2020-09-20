https://ria.ru/20200920/protest-1577521665.html
В Минске завершилась акция оппозиции
Несанкционированная акция оппозиции в центре Минска завершилась, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 20.09.2020
2020-09-20T20:05
2020-09-20T20:05
2020-09-20T20:05
протесты в белоруссии
минск
белоруссия
в мире
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<strong>МИНСК, 20 сен – РИА Новости.</strong> Несанкционированная акция оппозиции в центре <a href="https://ria.ru/location_Minsk" target="_blank">Минска </a>завершилась, передает корреспондент РИА Новости.После того как ОМОН не дал колонне протестующих выйти на проспект Независимости и перекрыл движение в районе его пересечения с улицей Козлова, митингующие крупными группами стали расходиться и разъезжаться по своим районам.В свою очередь ОМОН снял заграждения на проспекте, движение автомобилей возобновилось. После этого большая колонна силовиков проследовала в район станции метро "Уручье", где находится база ОМОН. Бронетранспортеры, охранявшие резиденцию президента <a href="https://ria.ru/location_Belarus" target="_blank">Белоруссии</a>, также уехали на север столицы.Ранее толпа протестующих вплотную подходила к силовикам в районе проспекта Независимости. По оценкам РИА Новости, протестующих было несколько десятков тысяч. Цепь силовиков растянулась, преградив манифестантам дорогу к площади Победы, на месте находились водометы.Затем силовики вытеснили протестующих с перекрестка у проспекта Независимости: они двигались в сторону демонстрантов, в знак предупреждения стучали дубинками по металлическим щитам. Участники акции разделились: одна часть отступила назад по проспекту Независимости, другая отправилась по улице Веры Хоружей.Несколько протестующих были задержаны около станции метро "Немига" и на проспекте Независимости. <strong>Все новости Белоруссии читайте на сайте <a href="http://sputnik.by/" target="_blank">Sputnik Беларусь >></a></strong>
https://ria.ru/20200920/mitingi-1577512060.html
https://ria.ru/20200920/minsk-1577509393.html
Юрий .
Штрафовать и пополнять казну
124
Алексей Зуев
Вы,посмотрите,они протестует,под фашистским флагом. Почему все об этом молчат? Под этим флагом, во 2 мировую войну,было убито. 1/3 населения Беларуси.
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минск
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
минск, белоруссия, в мире