Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Люди несут старые белорусские национальные флаги во время массовой акции протеста после президентских выборов в Минске, Беларусь. 10 августа 2020
Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20200920/protest-1577521665.html
В Минске завершилась акция оппозиции
Несанкционированная акция оппозиции в центре Минска завершилась, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 20.09.2020
2020-09-20T20:05
2020-09-20T20:05
протесты в белоруссии
минск
белоруссия
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/09/14/1577518580_0:0:3072:1728_1400x0_80_0_0_377bc5affbea2eb20c8af413c60e9705.jpg
<strong>МИНСК, 20 сен – РИА Новости.</strong> Несанкционированная акция оппозиции в центре <a href="https://ria.ru/location_Minsk" target="_blank">Минска </a>завершилась, передает корреспондент РИА Новости.После того как ОМОН не дал колонне протестующих выйти на проспект Независимости и перекрыл движение в районе его пересечения с улицей Козлова, митингующие крупными группами стали расходиться и разъезжаться по своим районам.В свою очередь ОМОН снял заграждения на проспекте, движение автомобилей возобновилось. После этого большая колонна силовиков проследовала в район станции метро "Уручье", где находится база ОМОН. Бронетранспортеры, охранявшие резиденцию президента <a href="https://ria.ru/location_Belarus" target="_blank">Белоруссии</a>, также уехали на север столицы.Ранее толпа протестующих вплотную подходила к силовикам в районе проспекта Независимости. По оценкам РИА Новости, протестующих было несколько десятков тысяч. Цепь силовиков растянулась, преградив манифестантам дорогу к площади Победы, на месте находились водометы.Затем силовики вытеснили протестующих с перекрестка у проспекта Независимости: они двигались в сторону демонстрантов, в знак предупреждения стучали дубинками по металлическим щитам. Участники акции разделились: одна часть отступила назад по проспекту Независимости, другая отправилась по улице Веры Хоружей.Несколько протестующих были задержаны около станции метро "Немига" и на проспекте Независимости. <strong>Все новости Белоруссии читайте на сайте <a href="http://sputnik.by/" target="_blank">Sputnik Беларусь &gt;&gt;</a></strong>
https://ria.ru/20200920/mitingi-1577512060.html
https://ria.ru/20200920/minsk-1577509393.html
Штрафовать и пополнять казну
124
Вы,посмотрите,они протестует,под фашистским флагом. Почему все об этом молчат? Под этим флагом, во 2 мировую войну,было убито. 1/3 населения Беларуси.
114
10
минск
белоруссия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/09/14/1577518580_159:0:2890:2048_1400x0_80_0_0_584e673c834d4abffe9a965753de4c16.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
минск, белоруссия, в мире

В Минске завершилась акция оппозиции

20:05 20.09.2020
3868
© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанкАкция протеста "Марш Справедливости" в Минске
Акция протеста Марш Справедливости в Минске - РИА Новости, 1920, 20.09.2020
© Sputnik / Виктор Толочко
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МИНСК, 20 сен – РИА Новости. Несанкционированная акция оппозиции в центре Минска завершилась, передает корреспондент РИА Новости.
После того как ОМОН не дал колонне протестующих выйти на проспект Независимости и перекрыл движение в районе его пересечения с улицей Козлова, митингующие крупными группами стали расходиться и разъезжаться по своим районам.
Первый вице-президент Национального олимпийского комитета Беларуси Виктор Лукашенко - РИА Новости, 1920, 20.09.2020
Вчера, 15:51Протесты в Белоруссии
Сын Лукашенко высказался о митингах в Белоруссии
В свою очередь ОМОН снял заграждения на проспекте, движение автомобилей возобновилось. После этого большая колонна силовиков проследовала в район станции метро "Уручье", где находится база ОМОН. Бронетранспортеры, охранявшие резиденцию президента Белоруссии, также уехали на север столицы.
Ранее толпа протестующих вплотную подходила к силовикам в районе проспекта Независимости. По оценкам РИА Новости, протестующих было несколько десятков тысяч. Цепь силовиков растянулась, преградив манифестантам дорогу к площади Победы, на месте находились водометы.
Затем силовики вытеснили протестующих с перекрестка у проспекта Независимости: они двигались в сторону демонстрантов, в знак предупреждения стучали дубинками по металлическим щитам. Участники акции разделились: одна часть отступила назад по проспекту Независимости, другая отправилась по улице Веры Хоружей.
Несколько протестующих были задержаны около станции метро "Немига" и на проспекте Независимости.
Все новости Белоруссии читайте на сайте Sputnik Беларусь >>
Колонна из 10 БТР движется со стороны области к резиденции Александра Лукашенко в Минске. Стоп-кадр видео - РИА Новости, 1920, 20.09.2020
Вчера, 14:34Протесты в Белоруссии
Колонна БТР проследовала к резиденции Лукашенко в Минске
8530268
Обсудить10
Протесты в БелоруссииМинскБелоруссияВ мире
Популярные комментарии
Штрафовать и пополнять казну
20 сентября, 21:15
Ю.Юрий .
1101002
Вы,посмотрите,они протестует,под фашистским флагом. Почему все об этом молчат? Под этим флагом, во 2 мировую войну,было убито. 1/3 населения Беларуси.
20 сентября, 20:16
Алексей ЗуевАлексей Зуев
2400026
Рекомендуем
Доверенное лицо Светланы Тихановской Олег Моисеев
В Минске задержали доверенное лицо Тихановской
Олег Морозов
В Совфеде возмутились предложениями США по продлению ДСНВ
Григорий Рапота на 56-й сессии парламентского собрания Союзного государства России и Белоруссии в Минске
Рапота рассказал о деятельности по интеграции России и Белоруссии
Паром компании Viking Line MS Amorella сел на мель на архипелаге Ярсо в Фогло, Аландские острова
В Финляндии паром с россиянами сел на мель
Испытательный запуск ракеты Trident II D5 с подводной лодки Небраска у побережья Калифорнии
Спецпосланник Трампа раскрыл содержание меморандума по вооружениям
Ведущий и художественный руководитель еженедельной всероссийской телевизионной лотереи Русское лото Михаил Борисов
В "Столото" раскрыли обстоятельства смерти ведущего Борисова
Метро в Минске во время протестов 11.08.20
Все закрытые из-за протестов станции метро Минска возобновили работу
Актёр Михаил Ефремов в зале заседаний Пресненского суда города Москвы во время оглашения приговора
Адвокат Ефремова объяснил требование смягчить приговор актеру
Кадр из сериала Черная кошка
Названа причина смерти актера Чуприкова из "Возвращения Мухтара"
Председатель Комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев во время пресс-конференции в Международном мультимедийном пресс-центре МИА Россия сегодня
Косачев назвал подход США к ДСНВ попыткой надавить на Россию
Первый вице-президент Национального олимпийского комитета Беларуси Виктор Лукашенко
Сын Лукашенко высказался о митингах в Белоруссии
Транспортно-пусковая установка межконтинентальных баллистических ракет Тополь-М
В России ответили на ультиматум Вашингтона по ДСНВ
Первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров
Джабаров призвал не отвечать на хамство США в ситуации с ДСНВ
Испытательный запуск ракеты Trident II D5 с подводной лодки Небраска у побережья Калифорнии
США отказались выводить ядерное оружие из Европы
Стратегический ракетный комплекс с межконтинентальной баллистической ракетой мобильного базирования ПГРК Ярс
Спецпосланник Трампа рассказал о претензиях США к СНВ-3
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:07Эксперт объяснил, чего нельзя писать в примечании к переводу на карту
02:01Академик РАН рассказал, кого точно нельзя прививать от коронавируса
02:00Агроном рассказал о коварстве винограда
01:57Экс-министр рассказал о "тварях", уничтожающих украинскую нацию
01:42Снят запрет на въезд авиатранспортом в Россию для граждан трех стран
01:21NBC сообщил о задержании подозреваемого в отправке яда Трампу
01:01Жириновский намерен сделать вторую часть прививки от коронавируса
00:58"Никому ничего не нужно": в Латвии закрыли очередной рыбоконсервный завод
00:35Россия прекращает все вывозные рейсы из-за рубежа
00:26Инспекторы из трех стран Европы выполнят наблюдательный полет над Россией
23:57СМИ сообщили о гибели российской туристки в Турции
23:26В Петербурге задержали напавшего на соседей с ножом мужчину
23:09Власти Китая заявили, что обнаружили COVID-19 на морепродуктах из России
23:03В Москве умерли 12 пациентов с коронавирусом
22:58Греция продлила ограничения на въезд для россиян
22:30В России ответили на ультиматум Вашингтона по ДСНВ
22:07Минобороны сообщило о готовящейся провокации с химоружием в Сирии
21:55Россия и Белоруссия решат вопрос об отмене роуминга до конца 2020 года
21:27Джабаров призвал не отвечать на хамство США в ситуации с ДСНВ
21:20Рапота рассказал о деятельности по интеграции России и Белоруссии
Лента новостейМолния