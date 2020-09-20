В Минске на акции протеста задержали несколько человек
18:11 20.09.2020 (обновлено: 20:03 20.09.2020)
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© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкСотрудники правоохранительных органов на площади Независимости в Минске
МИНСК, 20 сен - РИА Новости. ОМОН вновь начал задержания протестующих на акции протеста в центре Минска, передает корреспондент РИА Новости.
В воскресенье белорусская оппозиция проводит в Минске традиционную акцию протеста. Днем ОМОН уже задерживал протестующих в центре города. Из центра участники протеста направились в сторону стелы "Минск – город-герой" и к дворцу Независимости - резиденции Лукашенко, где было выставлено усиленное оцепление, в том числе практически на всех смежных улицах. Толпа прошла мимо резиденции президента, сделала крюк и вновь двинулась к проспекту Независимости в центре города.
Когда протестующие поднялись по улице Богдановича к Театру оперы и балета, к хвосту колонны подъехали несколько милицейских микроавтобусов. Оттуда выскочили сотрудники милиции и задержали нескольких демонстрантов, передает корреспондент РИА Новости.
Кроме того, задержания начались около станции метро "Немига". К собравшимся людям с бело-красно-белыми флагами подъехала колонна автозаков, из которой стремительно выбежали сотрудники ОМОН. Они задержали по крайней мере одного человека.
Также силовики провели задержания не менее трех человек в толпе протестующих на проспекте Независимости. Со стороны силовиков выехали два микроавтобуса, из них выбежали люди в штатской одежде и балаклавах, которые стали преследовать демонстрантов. Догнав нескольких из них, они посадили их в микроавтобусы и увезли в неизвестном направлении, передает корреспондент.
Примерно половина протестующих, дойдя по проспекту Независимости до площади Якуба Коласа, разделилась на несколько крупных колонн, которые продолжили двигаться по разным улицам в центре Минска.
Днем в МВД республики уже говорили, что более десяти человек задержаны в Минске на несанкционированной акции протеста в воскресенье, позднее задержания продолжились. В субботу общее число задержанных на акциях протеста в Белоруссии составило 430 человек, из них в Минске – 415.
Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых победил Александр Лукашенко – по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, светошумовые гранаты, резиновые пули. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало тогда МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 130 сотрудников правоохранительных органов. Акции проходят уже в течение месяца после выборов - как в будние дни, так и в выходные. При этом сторонники Лукашенко также проводят мероприятия в его поддержку.
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