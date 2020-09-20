https://ria.ru/20200920/protest-1577516936.html

В Минске на акции протеста задержали несколько человек

ОМОН вновь начал задержания протестующих на акции протеста в центре Минска, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 20.09.2020

2020-09-20T18:11

2020-09-20T18:11

2020-09-20T20:03

протесты в белоруссии

минск

белоруссия

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/09/14/1577512913_0:255:3186:2047_1400x0_80_0_0_c26fb3358f044f1f28f6527bad696ec3.jpg

<strong>МИНСК, 20 сен - РИА Новости.</strong> ОМОН вновь начал задержания протестующих на акции протеста в центре <a href="https://ria.ru/location_Minsk" target="_blank">Минска</a>, передает корреспондент РИА Новости.В воскресенье белорусская оппозиция проводит в Минске традиционную акцию протеста. Днем ОМОН уже задерживал протестующих в центре города. Из центра участники протеста направились в сторону стелы "Минск – город-герой" и к дворцу Независимости - резиденции Лукашенко, где было выставлено усиленное оцепление, в том числе практически на всех смежных улицах. Толпа прошла мимо резиденции президента, сделала крюк и вновь двинулась к проспекту Независимости в центре города.Когда протестующие поднялись по улице Богдановича к Театру оперы и балета, к хвосту колонны подъехали несколько милицейских микроавтобусов. Оттуда выскочили сотрудники милиции и задержали нескольких демонстрантов, передает корреспондент РИА Новости.Кроме того, задержания начались около станции метро "Немига". К собравшимся людям с бело-красно-белыми флагами подъехала колонна автозаков, из которой стремительно выбежали сотрудники <a href="http://ria.ru/organization_OMON_Rossii/" target="_blank" data-auto="true">ОМОН</a>. Они задержали по крайней мере одного человека.Также силовики провели задержания не менее трех человек в толпе протестующих на проспекте Независимости. Со стороны силовиков выехали два микроавтобуса, из них выбежали люди в штатской одежде и балаклавах, которые стали преследовать демонстрантов. Догнав нескольких из них, они посадили их в микроавтобусы и увезли в неизвестном направлении, передает корреспондент.Примерно половина протестующих, дойдя по проспекту Независимости до площади Якуба Коласа, разделилась на несколько крупных колонн, которые продолжили двигаться по разным улицам в центре <a href="http://ria.ru/location_Minsk/" target="_blank" data-auto="true">Минска</a>.Днем в МВД республики уже говорили, что более десяти человек задержаны в Минске на несанкционированной акции протеста в воскресенье, позднее задержания продолжились. В субботу общее число задержанных на акциях протеста в <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a> составило 430 человек, из них в Минске – 415.Массовые протестные акции оппозиции начались по всей <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank">Белоруссии </a>9 августа, после выборов президента, на которых победил <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Александр Лукашенко</a> – по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, светошумовые гранаты, резиновые пули. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало тогда МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 130 сотрудников правоохранительных органов. Акции проходят уже в течение месяца после выборов - как в будние дни, так и в выходные. При этом сторонники Лукашенко также проводят мероприятия в его поддержку. <strong>Все новости Белоруссии читайте на сайте <a href="http://sputnik.by/" target="_blank">Sputnik Беларусь >></a></strong>

https://ria.ru/20200920/mitingi-1577512060.html

https://ria.ru/20200920/siloviki-1577518079.html

https://ria.ru/20200920/minsk-1577509393.html

1

минск

белоруссия

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

минск, белоруссия, в мире