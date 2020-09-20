https://ria.ru/20200920/protest-1577512291.html

В Могилеве задержали двух польских журналистов

Журналисты польского телеканала "Белсат", вещающего на Белоруссию, Алина Скребунова и Александр Сидоревский задержаны в Могилеве, сообщил в воскресенье... РИА Новости, 20.09.2020

2020-09-20T15:56

2020-09-20T15:56

2020-09-20T15:56

протесты в белоруссии

белсат

могилев

белоруссия

в мире

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<strong>МИНСК, 20 сен – РИА Новости.</strong> Журналисты польского телеканала "<a href="http://ria.ru/organization_Belsat/" target="_blank" data-auto="true">Белсат</a>", вещающего на <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссию</a>, Алина Скребунова и Александр Сидоревский задержаны в <a href="http://ria.ru/location_Mahilyow/" target="_blank" data-auto="true">Могилеве</a>, сообщил в воскресенье телеканал."Журналисты Алина Скребунова и Александр Сидоревский, которых сегодня задержали возле ТЦ "Атриум" в Могилеве, теперь находятся в Ленинском РОВД", - говорится в сообщении телеканала в <a href="http://ria.ru/product_Telegram_prilozhenie/" target="_blank" data-auto="true">Telegram</a>.Ранее в воскресенье у торгового центра в Могилеве собралась группа протестующих на несанкционированную властями акцию. В воскресенье в <a href="http://ria.ru/location_Minsk/" target="_blank" data-auto="true">Минске</a> и ряде других городов республики белорусская оппозиция собирается провести традиционные марши протеста.Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых победил <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Александр Лукашенко</a> – по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, светошумовые гранаты, резиновые пули. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало тогда МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 130 сотрудников правоохранительных органов. Акции проходят в течение месяца после выборов - как в будние дни, так и в выходные. При этом сторонники Лукашенко также проводят мероприятия в его поддержку. <strong>Все новости Белоруссии читайте на сайте <a href="http://sputnik.by/" target="_blank">Sputnik Беларусь >></a></strong>

https://ria.ru/20200919/utechka-1577494058.html

https://ria.ru/20200918/plan-1577397124.html

Александр Невский Их бы вообще предателей и врагов, работающих на Польшу и Литву, вылавливать и арестовывать, не дожидаясь митингов, дипотношения с этими странами прекратить, послов выслать. 99

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могилев

белоруссия

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

белсат, могилев, белоруссия, в мире