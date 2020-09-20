Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Люди несут старые белорусские национальные флаги во время массовой акции протеста после президентских выборов в Минске, Беларусь. 10 августа 2020
Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20200920/protest-1577512291.html
В Могилеве задержали двух польских журналистов
Журналисты польского телеканала "Белсат", вещающего на Белоруссию, Алина Скребунова и Александр Сидоревский задержаны в Могилеве, сообщил в воскресенье... РИА Новости, 20.09.2020
2020-09-20T15:56
2020-09-20T15:56
протесты в белоруссии
белсат
могилев
белоруссия
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/09/02/1576638382_0:0:2432:1368_1400x0_80_0_0_73171591b4f244c80448929cdfa261f6.jpg
<strong>МИНСК, 20 сен – РИА Новости.</strong> Журналисты польского телеканала "<a href="http://ria.ru/organization_Belsat/" target="_blank" data-auto="true">Белсат</a>", вещающего на <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссию</a>, Алина Скребунова и Александр Сидоревский задержаны в <a href="http://ria.ru/location_Mahilyow/" target="_blank" data-auto="true">Могилеве</a>, сообщил в воскресенье телеканал."Журналисты Алина Скребунова и Александр Сидоревский, которых сегодня задержали возле ТЦ "Атриум" в Могилеве, теперь находятся в Ленинском РОВД", - говорится в сообщении телеканала в <a href="http://ria.ru/product_Telegram_prilozhenie/" target="_blank" data-auto="true">Telegram</a>.Ранее в воскресенье у торгового центра в Могилеве собралась группа протестующих на несанкционированную властями акцию. В воскресенье в <a href="http://ria.ru/location_Minsk/" target="_blank" data-auto="true">Минске</a> и ряде других городов республики белорусская оппозиция собирается провести традиционные марши протеста.Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых победил <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Александр Лукашенко</a> – по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, светошумовые гранаты, резиновые пули. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало тогда МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 130 сотрудников правоохранительных органов. Акции проходят в течение месяца после выборов - как в будние дни, так и в выходные. При этом сторонники Лукашенко также проводят мероприятия в его поддержку. <strong>Все новости Белоруссии читайте на сайте <a href="http://sputnik.by/" target="_blank">Sputnik Беларусь &gt;&gt;</a></strong>
https://ria.ru/20200919/utechka-1577494058.html
https://ria.ru/20200918/plan-1577397124.html
Их бы вообще предателей и врагов, работающих на Польшу и Литву, вылавливать и арестовывать, не дожидаясь митингов, дипотношения с этими странами прекратить, послов выслать.
99
6
могилев
белоруссия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/09/02/1576638382_177:0:2178:1501_1400x0_80_0_0_e67a6cbf9a386effc7083b56bd56dee8.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
белсат, могилев, белоруссия, в мире

В Могилеве задержали двух польских журналистов

15:56 20.09.2020
2598
© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанкСотрудник правоохранительных органов на площади Независимости в Минске
Сотрудник правоохранительных органов на площади Независимости в Минске - РИА Новости, 1920, 20.09.2020
© Sputnik / Виктор Толочко
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МИНСК, 20 сен – РИА Новости. Журналисты польского телеканала "Белсат", вещающего на Белоруссию, Алина Скребунова и Александр Сидоревский задержаны в Могилеве, сообщил в воскресенье телеканал.
"Журналисты Алина Скребунова и Александр Сидоревский, которых сегодня задержали возле ТЦ "Атриум" в Могилеве, теперь находятся в Ленинском РОВД", - говорится в сообщении телеканала в Telegram.
Сотрудники правоохранительных органов перед началом несанкционированной акции оппозиции в Минске - РИА Новости, 1920, 19.09.2020
19 сентября, 21:25Протесты в Белоруссии
В МВД Белоруссии прокомментировали утечку данных силовиков
Ранее в воскресенье у торгового центра в Могилеве собралась группа протестующих на несанкционированную властями акцию. В воскресенье в Минске и ряде других городов республики белорусская оппозиция собирается провести традиционные марши протеста.
Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых победил Александр Лукашенко – по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, светошумовые гранаты, резиновые пули. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало тогда МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 130 сотрудников правоохранительных органов. Акции проходят в течение месяца после выборов - как в будние дни, так и в выходные. При этом сторонники Лукашенко также проводят мероприятия в его поддержку.
Все новости Белоруссии читайте на сайте Sputnik Беларусь >>
Участницы несанкционированного женского марша Подруга за подругу на площади Свободы в Минске - РИА Новости, 1920, 18.09.2020
18 сентября, 08:00
Поляки готовят "план Маршалла" для Белоруссии. Украина подтвердит
15730225
Обсудить6
Протесты в БелоруссииБелсатМогилевБелоруссияВ мире
Популярные комментарии
Их бы вообще предателей и врагов, работающих на Польшу и Литву, вылавливать и арестовывать, не дожидаясь митингов, дипотношения с этими странами прекратить, послов выслать.
20 сентября, 16:07
Александр НевскийАлександр Невский
300-2000
Рекомендуем
Участники марша оппозиции в Минске
Представитель Госдепа встретится с белорусской оппозицией
Скорая помощь в Таиланде
В Таиланде погибла россиянка
Президент Дональд Трамп во время пресс-конференции в Белом доме в Вашингтоне
ФБР выяснило, откуда пришла посылка с ядом для Трампа
Участники группы Little Big Илья Прусикин и Софья Таюрская
Солистка Little Big ответила критикам ее внешности
Вид из окна российского самолета во время полета
Россия возобновила авиасообщение с четырьмя странами
Сотрудники правоохранительных органов задерживают участника воскресной несанкционированной акции протеста
В МВД Белоруссии уточняют данные о применении газа против протестующих
Первый заместитель председателя правительства РФ - министр финансов РФ Антон Силуанов выступает на пленарном заседании Государственной Думы РФ. 13 ноября 2019
Силуанов объяснил выгоду от выдачи кредита Белоруссии
Несанкционированная акция Марш единства в Минске
Экс-премьер Украины объяснил, зачем Европе нужна слабая Белоруссия
Пункт пропуска Выступовичи на украинско-белорусской границе
Около тысячи автомобилей стоят в очереди на украинско-белорусской границе
Адвокат Эльман Пашаев и его подзащитный актер Михаил Ефремов в зале заседаний Пресненского суда города Москвы во время оглашения приговора
Пашаев обратился к Ефремову
Танк, установленный в память об участниках Великой Отечественной войны, в поселке Новосмолинский. Стоп-кадр видео очевидца
В Нижегородской области задымился стоящий на постаменте танк Т-34
Алексей Навальный
Разработчик "Новичка" оценил извинения Мирзаянова перед Навальным
Сотрудники правоохранительных органов на площади Независимости в Минске
В Минске ОМОН выставил оцепление рядом с резиденцией Лукашенко
Легкий самолет Сигма
Легкий самолет приземлился на автотрассу под Курганом
Ведущий и художественный руководитель еженедельной всероссийской телевизионной лотереи Русское лото Михаил Борисов
Сестра назвала возможную причину смерти ведущего "Русского лото" Борисова
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:07Эксперт объяснил, чего нельзя писать в примечании к переводу на карту
02:01Академик РАН рассказал, кого точно нельзя прививать от коронавируса
02:00Агроном рассказал о коварстве винограда
01:57Экс-министр рассказал о "тварях", уничтожающих украинскую нацию
01:42Снят запрет на въезд авиатранспортом в Россию для граждан трех стран
01:21NBC сообщил о задержании подозреваемого в отправке яда Трампу
01:01Жириновский намерен сделать вторую часть прививки от коронавируса
00:58"Никому ничего не нужно": в Латвии закрыли очередной рыбоконсервный завод
00:35Россия прекращает все вывозные рейсы из-за рубежа
00:26Инспекторы из трех стран Европы выполнят наблюдательный полет над Россией
23:57СМИ сообщили о гибели российской туристки в Турции
23:26В Петербурге задержали напавшего на соседей с ножом мужчину
23:09Власти Китая заявили, что обнаружили COVID-19 на морепродуктах из России
23:03В Москве умерли 12 пациентов с коронавирусом
22:58Греция продлила ограничения на въезд для россиян
22:30В России ответили на ультиматум Вашингтона по ДСНВ
22:07Минобороны сообщило о готовящейся провокации с химоружием в Сирии
21:55Россия и Белоруссия решат вопрос об отмене роуминга до конца 2020 года
21:27Джабаров призвал не отвечать на хамство США в ситуации с ДСНВ
21:20Рапота рассказал о деятельности по интеграции России и Белоруссии
Лента новостейМолния