https://ria.ru/20200920/protest-1577509497.html

В Минске начались задержания митингующих

В Минске и других городах Белоруссии начались задержания участников несанкционированных акций протеста, заявила РИА Новости пресс-секретарь МВД Ольга... РИА Новости, 20.09.2020

2020-09-20T14:37

2020-09-20T14:37

2020-09-20T20:41

протесты в белоруссии

минск

белоруссия

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<strong>МИНСК, 20 сен — РИА Новости. </strong>В Минске и других городах Белоруссии начались задержания участников несанкционированных акций протеста, заявила РИА Новости пресс-секретарь МВД Ольга Чемоданова."Более десяти человек задержаны по Минску к настоящему времени, но данные меняются. Есть задержания и в регионах Беларуси, но мы пока не можем говорить, сколько людей в целом по стране задержаны <...> Все задержания связаны исключительно с нарушением законодательства о массовых мероприятиях", — сказала она.В центре <a href="http://ria.ru/location_Minsk/" target="_blank" data-auto="true">Минска</a> оппозиция намерена провести сегодня традиционный марш протеста. Как передает корреспондент РИА Новости, участники акции собираются в районе станции метро "Немига" и на одноименной улице. Узнать их можно по бело-красной одежде и символике. Большую группу собравшихся около метро "Немига" ОМОНу удалось рассеять. Сюда подъехала большая колонна автозаков, из них выскочили омоновцы и начали задержания. По данным корреспондента РИА Новости, задержано уже более десяти человек.Сотни людей пытаются идти по проспекту Победителей в сторону стелы "Минск — город-герой", ОМОН проводит задержания. Несколько тысяч человек уже собрались в районе стелы.Некоторые улицы в центре Минска перекрыты, в том числе проспект Победителей. Закрыты на вход и выход семь станций метро: "Площадь Ленина", "Октябрьская", "Купаловская", "Площадь Победы", "Площадь Якуба Коласа", "Немига" и "Фрунзенская".Оператор А1 сообщил, что по распоряжению уполномоченных госорганов в Минске снижена пропускная способность мобильного интернета.Ранее сообщалось, что в район площади Государственного флага и Дворца независимости прибыла колонна БТР, милицейская спецтехника, грузовики внутренних войск. В МВД предупредили, что будут пресекать незаконные акции, и призвали население не участвовать в них.Массовые акции протеста начались в <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a> 9 августа. Тогда состоялись выборы президента, на которых, по данным ЦИК, победил действующий глава государства Александр Лукашенко, набравший 80,1 процента голосов, а его соперница <a href="http://ria.ru/person_svetlana-tikhanovskaya/" target="_blank" data-auto="true">Светлана Тихановская</a> получила 10,12 процента. Оппозиция эти результаты не признает.Сначала митинги жестоко подавляли — против недовольных итогами голосования применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты и резиновые пули, но затем методы силовиков стали мягче. По данным МВД, за первые дни протестов задержали более 6,7 тысячи человек, сотни пострадали, в том числе как минимум 130 правоохранителей. Власти официально подтвердили гибель троих протестующих.Кроме того, в Белоруссии проходят акции сторонников Лукашенко.

https://ria.ru/20200920/protesty-1577503368.html

madvigo Ловите их всех полностью!!! 171

Leonid Prokl Ловить и сажать. 77

117

минск

белоруссия

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Задержания на протестной акции в Минске в районе станции Немига Задержания начались в Минске в районе станции Немига, где на несанкционированную акцию собрались протестующие 2020-09-20T14:37 true PT0M18S

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

минск, белоруссия, в мире