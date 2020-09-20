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Люди несут старые белорусские национальные флаги во время массовой акции протеста после президентских выборов в Минске, Беларусь. 10 августа 2020
Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20200920/protest-1577509497.html
В Минске начались задержания митингующих
В Минске и других городах Белоруссии начались задержания участников несанкционированных акций протеста, заявила РИА Новости пресс-секретарь МВД Ольга... РИА Новости, 20.09.2020
2020-09-20T14:37
2020-09-20T20:41
протесты в белоруссии
минск
белоруссия
в мире
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<strong>МИНСК, 20 сен — РИА Новости. </strong>В Минске и других городах Белоруссии начались задержания участников несанкционированных акций протеста, заявила РИА Новости пресс-секретарь МВД Ольга Чемоданова."Более десяти человек задержаны по Минску к настоящему времени, но данные меняются. Есть задержания и в регионах Беларуси, но мы пока не можем говорить, сколько людей в целом по стране задержаны &lt;...&gt; Все задержания связаны исключительно с нарушением законодательства о массовых мероприятиях", — сказала она.В центре <a href="http://ria.ru/location_Minsk/" target="_blank" data-auto="true">Минска</a> оппозиция намерена провести сегодня традиционный марш протеста. Как передает корреспондент РИА Новости, участники акции собираются в районе станции метро "Немига" и на одноименной улице. Узнать их можно по бело-красной одежде и символике. Большую группу собравшихся около метро "Немига" ОМОНу удалось рассеять. Сюда подъехала большая колонна автозаков, из них выскочили омоновцы и начали задержания. По данным корреспондента РИА Новости, задержано уже более десяти человек.Сотни людей пытаются идти по проспекту Победителей в сторону стелы "Минск — город-герой", ОМОН проводит задержания. Несколько тысяч человек уже собрались в районе стелы.Некоторые улицы в центре Минска перекрыты, в том числе проспект Победителей. Закрыты на вход и выход семь станций метро: "Площадь Ленина", "Октябрьская", "Купаловская", "Площадь Победы", "Площадь Якуба Коласа", "Немига" и "Фрунзенская".Оператор А1 сообщил, что по распоряжению уполномоченных госорганов в Минске снижена пропускная способность мобильного интернета.Ранее сообщалось, что в район площади Государственного флага и Дворца независимости прибыла колонна БТР, милицейская спецтехника, грузовики внутренних войск. В МВД предупредили, что будут пресекать незаконные акции, и призвали население не участвовать в них.Массовые акции протеста начались в <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a> 9 августа. Тогда состоялись выборы президента, на которых, по данным ЦИК, победил действующий глава государства Александр Лукашенко, набравший 80,1 процента голосов, а его соперница <a href="http://ria.ru/person_svetlana-tikhanovskaya/" target="_blank" data-auto="true">Светлана Тихановская</a> получила 10,12 процента. Оппозиция эти результаты не признает.Сначала митинги жестоко подавляли — против недовольных итогами голосования применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты и резиновые пули, но затем методы силовиков стали мягче. По данным МВД, за первые дни протестов задержали более 6,7 тысячи человек, сотни пострадали, в том числе как минимум 130 правоохранителей. Власти официально подтвердили гибель троих протестующих.Кроме того, в Белоруссии проходят акции сторонников Лукашенко.
https://ria.ru/20200920/protesty-1577503368.html
Ловите их всех полностью!!!
171
Ловить и сажать.
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минск
белоруссия
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РИА Новости
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60
Задержания на протестной акции в Минске в районе станции Немига
Задержания начались в Минске в районе станции Немига, где на несанкционированную акцию собрались протестующие
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минск, белоруссия, в мире

В Минске начались задержания митингующих

14:37 20.09.2020 (обновлено: 20:41 20.09.2020)
8287
© РИА НовостиСотрудники правоохранительных органов задерживают участника акции протеста в Минске. Стоп-кадр видео
Сотрудники правоохранительных органов задерживают участника акции протеста в Минске. Стоп-кадр видео - РИА Новости, 1920, 20.09.2020
© РИА Новости
Читать ria.ru в
МИНСК, 20 сен — РИА Новости. В Минске и других городах Белоруссии начались задержания участников несанкционированных акций протеста, заявила РИА Новости пресс-секретарь МВД Ольга Чемоданова.
"Более десяти человек задержаны по Минску к настоящему времени, но данные меняются. Есть задержания и в регионах Беларуси, но мы пока не можем говорить, сколько людей в целом по стране задержаны <...> Все задержания связаны исключительно с нарушением законодательства о массовых мероприятиях", — сказала она.
В центре Минска оппозиция намерена провести сегодня традиционный марш протеста. Как передает корреспондент РИА Новости, участники акции собираются в районе станции метро "Немига" и на одноименной улице. Узнать их можно по бело-красной одежде и символике.
Большую группу собравшихся около метро "Немига" ОМОНу удалось рассеять. Сюда подъехала большая колонна автозаков, из них выскочили омоновцы и начали задержания. По данным корреспондента РИА Новости, задержано уже более десяти человек.
Сотни людей пытаются идти по проспекту Победителей в сторону стелы "Минск — город-герой", ОМОН проводит задержания. Несколько тысяч человек уже собрались в районе стелы.
Некоторые улицы в центре Минска перекрыты, в том числе проспект Победителей. Закрыты на вход и выход семь станций метро: "Площадь Ленина", "Октябрьская", "Купаловская", "Площадь Победы", "Площадь Якуба Коласа", "Немига" и "Фрунзенская".
Оператор А1 сообщил, что по распоряжению уполномоченных госорганов в Минске снижена пропускная способность мобильного интернета.
Ранее сообщалось, что в район площади Государственного флага и Дворца независимости прибыла колонна БТР, милицейская спецтехника, грузовики внутренних войск. В МВД предупредили, что будут пресекать незаконные акции, и призвали население не участвовать в них.
Массовые акции протеста начались в Белоруссии 9 августа. Тогда состоялись выборы президента, на которых, по данным ЦИК, победил действующий глава государства Александр Лукашенко, набравший 80,1 процента голосов, а его соперница Светлана Тихановская получила 10,12 процента. Оппозиция эти результаты не признает.
Сначала митинги жестоко подавляли — против недовольных итогами голосования применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты и резиновые пули, но затем методы силовиков стали мягче. По данным МВД, за первые дни протестов задержали более 6,7 тысячи человек, сотни пострадали, в том числе как минимум 130 правоохранителей. Власти официально подтвердили гибель троих протестующих.
Кроме того, в Белоруссии проходят акции сторонников Лукашенко.
Участники марша оппозиции в Минске - РИА Новости, 1920, 20.09.2020
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В Белоруссии в субботу задержали 430 участников акций протеста
282714449
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Протесты в БелоруссииМинскБелоруссияВ мире
Популярные комментарии
Ловите их всех полностью!!!
20 сентября, 14:48
madvigomadvigo
102210429
Ловить и сажать.
20 сентября, 15:22
LPLeonid Prokl
31000010
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