https://ria.ru/20200920/prostila-1577517181.html

Мать погибшего в ДТП Сергея Захарова простила Ефремова

Мария Захарова — мать Сергея Захарова, погибшего в ДТП с участием Михаила Ефремова, заявила "Собеседнику", что простила артиста. РИА Новости, 20.09.2020

2020-09-20T18:25

2020-09-20T18:25

2020-09-20T21:49

сергей захаров (погибший в дтп с участием ефремова)

дтп с участием михаила ефремова

россия

михаил ефремов

москва

происшествия

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<strong>МОСКВА, 20 сен — РИА Новости.</strong> Мария Захарова — мать <a href="http://ria.ru/person_sergey-zakharov-pogibshiy-v-dtp-s-uchastiem-efremova/" target="_blank" data-auto="true">Сергея Захарова</a>, погибшего в ДТП с участием <a href="http://ria.ru/person_Mikhail_Efremov/" target="_blank" data-auto="true">Михаила Ефремова</a>, заявила <a href="https://sobesednik.ru/" target="_blank" rel="nofollow noopener">"Собеседнику"</a>, что простила артиста."Естественно. Даже говорить нечего. <….> Сначала вроде возмущаешься: как же так, да как это? А потом… Куда же деваться? Почему же его не прощать. Человек ведь уже умер", — сказала она.Помимо прочего, женщина отметила, что родственники не советовались с ней, когда принимали решение об отказе от материальной помощи от Ефремова. Представители артиста с ней тоже не связывались.В ответ на предложение журналистов "обратиться" к актеру Мария также не стала его упрекать."Я всегда говорю: "Ну что же теперь делать? Царствие небесное. Так уж получилось", — подытожила она.ДТП с участием Михаила Ефремова произошло в июне. Артист в пьяном виде выехал на встречную полосу за рулем внедорожника и столкнулся с фургоном. Водитель машины, курьер Сергей Захаров, умер в больнице. В сентябре Пресненский суд <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москвы</a> приговорил его к восьми годам колонии, лишению водительских прав на три года и выплате 800 тысяч рублей старшему сыну погибшего.

https://ria.ru/20200920/pashaev-1577511561.html

https://ria.ru/20200920/pashaev-1577508383.html

Татьяна Шадурская Сколько великодушия в этой удивительной женщине! Дай Бог ей здоровья! 59

bogdanov65.ivanovo Наверное целая делегация "бомонда" приехала выпрашивать прощения. Наобещали горы золотые. Теперь как агитбригада будут ездить по городам и селам "своих" отмазывать. 31

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россия

москва

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сергей захаров (погибший в дтп с участием ефремова), дтп с участием михаила ефремова, россия, михаил ефремов, москва, происшествия