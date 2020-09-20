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https://ria.ru/20200920/prostila-1577517181.html
Мать погибшего в ДТП Сергея Захарова простила Ефремова
Мария Захарова — мать Сергея Захарова, погибшего в ДТП с участием Михаила Ефремова, заявила "Собеседнику", что простила артиста. РИА Новости, 20.09.2020
2020-09-20T18:25
2020-09-20T21:49
сергей захаров (погибший в дтп с участием ефремова)
дтп с участием михаила ефремова
россия
михаил ефремов
москва
происшествия
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<strong>МОСКВА, 20 сен — РИА Новости.</strong> Мария Захарова — мать <a href="http://ria.ru/person_sergey-zakharov-pogibshiy-v-dtp-s-uchastiem-efremova/" target="_blank" data-auto="true">Сергея Захарова</a>, погибшего в ДТП с участием <a href="http://ria.ru/person_Mikhail_Efremov/" target="_blank" data-auto="true">Михаила Ефремова</a>, заявила <a href="https://sobesednik.ru/" target="_blank" rel="nofollow noopener">"Собеседнику"</a>, что простила артиста."Естественно. Даже говорить нечего. &lt;….&gt; Сначала вроде возмущаешься: как же так, да как это? А потом… Куда же деваться? Почему же его не прощать. Человек ведь уже умер", — сказала она.Помимо прочего, женщина отметила, что родственники не советовались с ней, когда принимали решение об отказе от материальной помощи от Ефремова. Представители артиста с ней тоже не связывались.В ответ на предложение журналистов "обратиться" к актеру Мария также не стала его упрекать."Я всегда говорю: "Ну что же теперь делать? Царствие небесное. Так уж получилось", — подытожила она.ДТП с участием Михаила Ефремова произошло в июне. Артист в пьяном виде выехал на встречную полосу за рулем внедорожника и столкнулся с фургоном. Водитель машины, курьер Сергей Захаров, умер в больнице. В сентябре Пресненский суд <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москвы</a> приговорил его к восьми годам колонии, лишению водительских прав на три года и выплате 800 тысяч рублей старшему сыну погибшего.
https://ria.ru/20200920/pashaev-1577511561.html
https://ria.ru/20200920/pashaev-1577508383.html
Сколько великодушия в этой удивительной женщине! Дай Бог ей здоровья!
59
Наверное целая делегация "бомонда" приехала выпрашивать прощения. Наобещали горы золотые. Теперь как агитбригада будут ездить по городам и селам "своих" отмазывать.
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сергей захаров (погибший в дтп с участием ефремова), дтп с участием михаила ефремова, россия, михаил ефремов, москва, происшествия

Мать погибшего в ДТП Сергея Захарова простила Ефремова

18:25 20.09.2020 (обновлено: 21:49 20.09.2020)
60172
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкАктёр Михаил Ефремов возле здания Пресненского суда города Москвы после оглашения приговора
Актёр Михаил Ефремов возле здания Пресненского суда города Москвы после оглашения приговора - РИА Новости, 1920, 20.09.2020
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 20 сен — РИА Новости. Мария Захарова — мать Сергея Захарова, погибшего в ДТП с участием Михаила Ефремова, заявила "Собеседнику", что простила артиста.
"Естественно. Даже говорить нечего. <….> Сначала вроде возмущаешься: как же так, да как это? А потом… Куда же деваться? Почему же его не прощать. Человек ведь уже умер", — сказала она.
Адвокат Эльман Пашаев и его подзащитный актер Михаил Ефремов в зале заседаний Пресненского суда города Москвы во время оглашения приговора - РИА Новости, 1920, 20.09.2020
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Пашаев обратился к Ефремову
Помимо прочего, женщина отметила, что родственники не советовались с ней, когда принимали решение об отказе от материальной помощи от Ефремова. Представители артиста с ней тоже не связывались.
В ответ на предложение журналистов "обратиться" к актеру Мария также не стала его упрекать.
"Я всегда говорю: "Ну что же теперь делать? Царствие небесное. Так уж получилось", — подытожила она.
ДТП с участием Михаила Ефремова произошло в июне. Артист в пьяном виде выехал на встречную полосу за рулем внедорожника и столкнулся с фургоном. Водитель машины, курьер Сергей Захаров, умер в больнице. В сентябре Пресненский суд Москвы приговорил его к восьми годам колонии, лишению водительских прав на три года и выплате 800 тысяч рублей старшему сыну погибшего.
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675163610114
Обсудить40
Сергей Захаров (погибший в ДТП с участием Ефремова)ДТП с участием Михаила ЕфремоваРоссияМихаил ЕфремовМоскваПроисшествия
Популярные комментарии
Сколько великодушия в этой удивительной женщине! Дай Бог ей здоровья!
20 сентября, 18:39
ТШТатьяна Шадурская
42101114
Наверное целая делегация "бомонда" приехала выпрашивать прощения. Наобещали горы золотые. Теперь как агитбригада будут ездить по городам и селам "своих" отмазывать.
20 сентября, 19:11
bbogdanov65.ivanovo
18011011
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