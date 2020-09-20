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Британец устроил поножовщину возле паба
Полиция графств Девон и Корнуолл в Великобритании сообщила об инциденте в городе Плимут, при котором четыре человека получили ножевые ранения у паба,... РИА Новости, 20.09.2020
2020-09-20T06:50
2020-09-20T16:33
корнуолл
девон
великобритания
в мире
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<strong>МОСКВА, 20 сен — РИА Новости.</strong> Полиция графств Девон и Корнуолл в <a href="http://ria.ru/location_United_Kingdom/" target="_blank" data-auto="true">Великобритании</a> сообщила об инциденте в городе Плимут, при котором четыре человека получили ножевые ранения у паба, подозреваемый был задержан."Прибыли полицейские подразделения и обнаружили четверых человек, получивших серьезные, но не представляющие угрозы для жизни ранения. Все они были доставлены в больницу Derriford для лечения", — говорится в заявлении полиции, размещенном в <a href="http://ria.ru/organization_Twitter_Inc/" target="_blank" data-auto="true">Twitter</a>.По данным правоохранителей, подозреваемому удалось бежать с места событий. Однако позднее он был задержан на окраине города Эксетер по подозрению в покушении на убийство. Им оказался мужчина старше 50 лет. Сначала он был доставлен в больницу.Отмечается, что полиция продолжает расследование.
https://ria.ru/20200825/ingushetiya-1576294558.html
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корнуолл, девон, великобритания, в мире

Британец устроил поножовщину возле паба

06:50 20.09.2020 (обновлено: 16:33 20.09.2020)
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© AP Photo / Eric GayСотрудники правоохранительных органов США на месте преступления в Сан-Антонио, Техас
Сотрудники правоохранительных органов США на месте преступления в Сан-Антонио, Техас - РИА Новости, 1920, 20.09.2020
© AP Photo / Eric Gay
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МОСКВА, 20 сен — РИА Новости. Полиция графств Девон и Корнуолл в Великобритании сообщила об инциденте в городе Плимут, при котором четыре человека получили ножевые ранения у паба, подозреваемый был задержан.
"Прибыли полицейские подразделения и обнаружили четверых человек, получивших серьезные, но не представляющие угрозы для жизни ранения. Все они были доставлены в больницу Derriford для лечения", — говорится в заявлении полиции, размещенном в Twitter.
По данным правоохранителей, подозреваемому удалось бежать с места событий. Однако позднее он был задержан на окраине города Эксетер по подозрению в покушении на убийство. Им оказался мужчина старше 50 лет. Сначала он был доставлен в больницу.
Отмечается, что полиция продолжает расследование.
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 25.08.2020
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КорнуоллДевонВеликобританияВ мире
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