https://ria.ru/20200920/ponozhovschina-1577499191.html

Британец устроил поножовщину возле паба

Полиция графств Девон и Корнуолл в Великобритании сообщила об инциденте в городе Плимут, при котором четыре человека получили ножевые ранения у паба,... РИА Новости, 20.09.2020

2020-09-20T06:50

2020-09-20T06:50

2020-09-20T16:33

корнуолл

девон

великобритания

в мире

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<strong>МОСКВА, 20 сен — РИА Новости.</strong> Полиция графств Девон и Корнуолл в <a href="http://ria.ru/location_United_Kingdom/" target="_blank" data-auto="true">Великобритании</a> сообщила об инциденте в городе Плимут, при котором четыре человека получили ножевые ранения у паба, подозреваемый был задержан."Прибыли полицейские подразделения и обнаружили четверых человек, получивших серьезные, но не представляющие угрозы для жизни ранения. Все они были доставлены в больницу Derriford для лечения", — говорится в заявлении полиции, размещенном в <a href="http://ria.ru/organization_Twitter_Inc/" target="_blank" data-auto="true">Twitter</a>.По данным правоохранителей, подозреваемому удалось бежать с места событий. Однако позднее он был задержан на окраине города Эксетер по подозрению в покушении на убийство. Им оказался мужчина старше 50 лет. Сначала он был доставлен в больницу.Отмечается, что полиция продолжает расследование.

https://ria.ru/20200825/ingushetiya-1576294558.html

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корнуолл

девон

великобритания

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

корнуолл, девон, великобритания, в мире