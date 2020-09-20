https://ria.ru/20200920/ponozhovschina-1577499191.html
Британец устроил поножовщину возле паба
Полиция графств Девон и Корнуолл в Великобритании сообщила об инциденте в городе Плимут, при котором четыре человека получили ножевые ранения у паба,... РИА Новости, 20.09.2020
2020-09-20T06:50
2020-09-20T06:50
2020-09-20T16:33
корнуолл
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великобритания
в мире
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<strong>МОСКВА, 20 сен — РИА Новости.</strong> Полиция графств Девон и Корнуолл в <a href="http://ria.ru/location_United_Kingdom/" target="_blank" data-auto="true">Великобритании</a> сообщила об инциденте в городе Плимут, при котором четыре человека получили ножевые ранения у паба, подозреваемый был задержан."Прибыли полицейские подразделения и обнаружили четверых человек, получивших серьезные, но не представляющие угрозы для жизни ранения. Все они были доставлены в больницу Derriford для лечения", — говорится в заявлении полиции, размещенном в <a href="http://ria.ru/organization_Twitter_Inc/" target="_blank" data-auto="true">Twitter</a>.По данным правоохранителей, подозреваемому удалось бежать с места событий. Однако позднее он был задержан на окраине города Эксетер по подозрению в покушении на убийство. Им оказался мужчина старше 50 лет. Сначала он был доставлен в больницу.Отмечается, что полиция продолжает расследование.
https://ria.ru/20200825/ingushetiya-1576294558.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
корнуолл, девон, великобритания, в мире