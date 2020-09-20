https://ria.ru/20200920/pogoda-1577500596.html

Москвичам пообещали ветреную погоду, но без дождей

Облачная ветреная погода без дождей ожидается в Москве в воскресенье, воздух в столице прогреется лишь до плюс 14 градусов, сообщил РИА Новости ведущий... РИА Новости, 20.09.2020

2020-09-20T09:18

2020-09-20T09:18

2020-09-20T09:18

михаил леус

погода

москва

общество

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<strong>МОСКВА, 20 сен - РИА Новости.</strong> Облачная ветреная погода без дождей ожидается в <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москве</a> в воскресенье, воздух в столице прогреется лишь до плюс 14 градусов, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды <a href="http://www.fobos.tv/" target="_blank">"Фобос" </a>Михаил Леус.Синоптик также сообщил, что ожидается северо-западный ветер со скоростью 4-9 метров в секунду, днем с отдельными порывами до 15 метров в секунду.Атмосферное давление будет повышаться и составит 750 миллиметров ртутного столба, что чуть выше нормы.

https://radiosputnik.ria.ru/20200919/pogoda-1577486339.html

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москва

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

михаил леус, погода, москва, общество