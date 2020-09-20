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https://ria.ru/20200920/pogoda-1577500596.html
Москвичам пообещали ветреную погоду, но без дождей
Облачная ветреная погода без дождей ожидается в Москве в воскресенье, воздух в столице прогреется лишь до плюс 14 градусов, сообщил РИА Новости ведущий... РИА Новости, 20.09.2020
2020-09-20T09:18
2020-09-20T09:18
михаил леус
погода
москва
общество
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<strong>МОСКВА, 20 сен - РИА Новости.</strong> Облачная ветреная погода без дождей ожидается в <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москве</a> в воскресенье, воздух в столице прогреется лишь до плюс 14 градусов, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды <a href="http://www.fobos.tv/" target="_blank">"Фобос" </a>Михаил Леус.Синоптик также сообщил, что ожидается северо-западный ветер со скоростью 4-9 метров в секунду, днем с отдельными порывами до 15 метров в секунду.Атмосферное давление будет повышаться и составит 750 миллиметров ртутного столба, что чуть выше нормы.
https://radiosputnik.ria.ru/20200919/pogoda-1577486339.html
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михаил леус, погода, москва, общество

Москвичам пообещали ветреную погоду, но без дождей

09:18 20.09.2020
24110
© РИА Новости / Максим БлиновПешеходы переходят Большую Дорогомиловскую улицу в Москве
Пешеходы переходят Большую Дорогомиловскую улицу в Москве - РИА Новости, 1920, 20.09.2020
© РИА Новости / Максим Блинов
Пешеходы переходят Большую Дорогомиловскую улицу в Москве
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Облачная ветреная погода без дождей ожидается в Москве в воскресенье, воздух в столице прогреется лишь до плюс 14 градусов, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Михаил Леус.
"Облачно с прояснениями, без дождей. Температура воздуха плюс 12-14 в Москве, по области плюс 10-15", - сказал Леус.
Синоптик также сообщил, что ожидается северо-западный ветер со скоростью 4-9 метров в секунду, днем с отдельными порывами до 15 метров в секунду.
Атмосферное давление будет повышаться и составит 750 миллиметров ртутного столба, что чуть выше нормы.
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654276
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