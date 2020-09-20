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Названы сроки первых серьезных похолоданий в Москве
Первые серьезные похолодания в столице наступят во второй декаде октября, заявила в беседе с "Вечерней Москвой" главный специалист Гидрометцентра Марина... РИА Новости, 20.09.2020
2020-09-20T07:31
2020-09-20T07:31
марина макарова
россия
погода
евгений тишковец
гидрометцентр
москва
общество
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<strong>МОСКВА, 20 сен — РИА Новости.</strong> Первые серьезные похолодания в столице наступят во второй декаде октября, заявила в беседе с "<a href="https://vm.ru/" target="_blank" rel="nofollow noopener">Вечерней Москвой</a>" главный специалист <a href="http://ria.ru/organization_1c9f30ab3091d66118fdc048a2ac578b/" target="_blank" data-auto="true">Гидрометцентра</a> <a href="http://ria.ru/person_marina-makarova/" target="_blank" data-auto="true">Марина Макарова</a>.Специалист отметила, что температурные показатели до конца этого месяца в <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москве</a> не будут снижаться ниже восьми градусов тепла. По словам Макаровой, в столичном регионе ожидаются относительно теплая осень и мягкая зима.Ранее специалист центра погоды "Фобос" <a href="http://ria.ru/person_Evgenijj_Tishkovec/" target="_blank" data-auto="true">Евгений Тишковец</a> сообщил, что в целом предстоящая зима будет мягкой и снежной, а морозы умеренными. По его <a href="https://ria.ru/20200918/zima-1577462133.html" target="_blank">прогнозу</a>, самым теплым месяцем следующего сезона станет февраль.
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марина макарова, россия, погода, евгений тишковец, гидрометцентр, москва, общество

Названы сроки первых серьезных похолоданий в Москве

07:31 20.09.2020
368637
© РИА Новости / Владимир АстапковичДубовый лист на траве во время утренних заморозков
Дубовый лист на траве во время утренних заморозков - РИА Новости, 1920, 20.09.2020
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 сен — РИА Новости. Первые серьезные похолодания в столице наступят во второй декаде октября, заявила в беседе с "Вечерней Москвой" главный специалист Гидрометцентра Марина Макарова.

"Серьезных похолоданий в сентябре не стоит ожидать, а вот начало октября будет дождливым и прохладным", — пояснила синоптик.

Специалист отметила, что температурные показатели до конца этого месяца в Москве не будут снижаться ниже восьми градусов тепла. По словам Макаровой, в столичном регионе ожидаются относительно теплая осень и мягкая зима.

"Зима ожидается довольно-таки теплая, но пока давать характеристику рано, поскольку более подробный прогноз будет известен лишь в третьей декаде октября", — подчеркнула она.

Ранее специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец сообщил, что в целом предстоящая зима будет мягкой и снежной, а морозы умеренными. По его прогнозу, самым теплым месяцем следующего сезона станет февраль.
Рассвет в Москве - РИА Новости, 1920, 18.09.2020
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Марина МакароваРоссияПогодаЕвгений ТишковецГидрометцентрМоскваОбщество
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