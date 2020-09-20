https://ria.ru/20200920/pogoda-1577499442.html

Названы сроки первых серьезных похолоданий в Москве

Первые серьезные похолодания в столице наступят во второй декаде октября, заявила в беседе с "Вечерней Москвой" главный специалист Гидрометцентра Марина... РИА Новости, 20.09.2020

2020-09-20T07:31

2020-09-20T07:31

2020-09-20T07:31

марина макарова

россия

погода

евгений тишковец

гидрометцентр

москва

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/155740/88/1557408825_0:103:3273:1944_1400x0_80_0_0_ceb680c2dd19812c56cd50156873ec7b.jpg

<strong>МОСКВА, 20 сен — РИА Новости.</strong> Первые серьезные похолодания в столице наступят во второй декаде октября, заявила в беседе с "<a href="https://vm.ru/" target="_blank" rel="nofollow noopener">Вечерней Москвой</a>" главный специалист <a href="http://ria.ru/organization_1c9f30ab3091d66118fdc048a2ac578b/" target="_blank" data-auto="true">Гидрометцентра</a> <a href="http://ria.ru/person_marina-makarova/" target="_blank" data-auto="true">Марина Макарова</a>.Специалист отметила, что температурные показатели до конца этого месяца в <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москве</a> не будут снижаться ниже восьми градусов тепла. По словам Макаровой, в столичном регионе ожидаются относительно теплая осень и мягкая зима.Ранее специалист центра погоды "Фобос" <a href="http://ria.ru/person_Evgenijj_Tishkovec/" target="_blank" data-auto="true">Евгений Тишковец</a> сообщил, что в целом предстоящая зима будет мягкой и снежной, а морозы умеренными. По его <a href="https://ria.ru/20200918/zima-1577462133.html" target="_blank">прогнозу</a>, самым теплым месяцем следующего сезона станет февраль.

https://ria.ru/20200918/pogoda-1577417562.html

6

россия

москва

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

марина макарова, россия, погода, евгений тишковец, гидрометцентр, москва, общество