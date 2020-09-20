https://ria.ru/20200920/pashaev-1577511561.html

Пашаев обратился к Ефремову

Бывший адвокат сидящего в СИЗО Михаила Ефремова в эфире телеканала НТВ пожелал актеру здоровья. РИА Новости, 20.09.2020

2020-09-20T15:40

2020-09-20T15:40

2020-09-20T16:22

эльман пашаев

дтп с участием михаила ефремова

россия

михаил ефремов

нтв (телеканал)

москва

происшествия

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<strong>МОСКВА, 20 сен — РИА Новости.</strong> Бывший адвокат сидящего в СИЗО <a href="http://ria.ru/person_Mikhail_Efremov/" target="_blank" data-auto="true">Михаила Ефремова</a> в эфире телеканала <a href="https://www.ntv.ru/" target="_blank" rel="nofollow noopener">НТВ</a> пожелал актеру здоровья."У вас прекрасная семья, любящая жена. Вы достойный. Вы честный. Вы порядочный", — обратился к нему юрист.Пашаев отметил, что пообещал Ефремову не бросать его."В любой момент я буду рядом. Конечно, если меня не закроют", — добавил он.В июне <a href="https://ria.ru/person_Mikhail_Efremov/" target="_blank">Михаил Ефремов</a> в пьяном виде выехал на встречную полосу за рулем внедорожника и столкнулся с фургоном. Водитель машины умер в больнице. В сентябре Пресненский суд Москвы приговорил его к восьми годам колонии, лишению водительских прав на три года и выплате 800 тысяч рублей старшему сыну погибшего.Вскоре Адвокатская палата Северной Осетии временно лишила Пашаева статуса адвоката. Причиной стали его публичные высказывания о деле Ефремова. Пашаев уже заявил, что намерен заниматься гражданскими, арбитражными и семейными делами — для этого статус адвокат не требуется.

https://ria.ru/20200920/pashaev-1577506921.html

https://ria.ru/20200920/pashaev-1577508383.html

Чипалина Лукин Таких артистов как раз Ефремову не хватает в чувашском тюремном театре. 64

Константин Е Нда) Наймёшь вот Пашаева для защиты своих интересов, а потом еще не отвяжешься от него) Прилип как банный лист) 20

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россия

москва

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

эльман пашаев, дтп с участием михаила ефремова, россия, михаил ефремов, нтв (телеканал), москва, происшествия