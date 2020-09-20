https://ria.ru/20200920/pashaev-1577511561.html
Пашаев обратился к Ефремову
Бывший адвокат сидящего в СИЗО Михаила Ефремова в эфире телеканала НТВ пожелал актеру здоровья. РИА Новости, 20.09.2020
2020-09-20T15:40
2020-09-20T15:40
2020-09-20T16:22
эльман пашаев
дтп с участием михаила ефремова
россия
михаил ефремов
нтв (телеканал)
москва
происшествия
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<strong>МОСКВА, 20 сен — РИА Новости.</strong> Бывший адвокат сидящего в СИЗО <a href="http://ria.ru/person_Mikhail_Efremov/" target="_blank" data-auto="true">Михаила Ефремова</a> в эфире телеканала <a href="https://www.ntv.ru/" target="_blank" rel="nofollow noopener">НТВ</a> пожелал актеру здоровья."У вас прекрасная семья, любящая жена. Вы достойный. Вы честный. Вы порядочный", — обратился к нему юрист.Пашаев отметил, что пообещал Ефремову не бросать его."В любой момент я буду рядом. Конечно, если меня не закроют", — добавил он.В июне <a href="https://ria.ru/person_Mikhail_Efremov/" target="_blank">Михаил Ефремов</a> в пьяном виде выехал на встречную полосу за рулем внедорожника и столкнулся с фургоном. Водитель машины умер в больнице. В сентябре Пресненский суд Москвы приговорил его к восьми годам колонии, лишению водительских прав на три года и выплате 800 тысяч рублей старшему сыну погибшего.Вскоре Адвокатская палата Северной Осетии временно лишила Пашаева статуса адвоката. Причиной стали его публичные высказывания о деле Ефремова. Пашаев уже заявил, что намерен заниматься гражданскими, арбитражными и семейными делами — для этого статус адвокат не требуется.
https://ria.ru/20200920/pashaev-1577506921.html
https://ria.ru/20200920/pashaev-1577508383.html
Чипалина Лукин
Таких артистов как раз Ефремову не хватает в чувашском тюремном театре.
64
Константин Е
Нда) Наймёшь вот Пашаева для защиты своих интересов, а потом еще не отвяжешься от него) Прилип как банный лист)
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
эльман пашаев, дтп с участием михаила ефремова, россия, михаил ефремов, нтв (телеканал), москва, происшествия