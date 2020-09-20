https://ria.ru/20200920/pashaev-1577506921.html
"Нулей много": Пашаев проговорился о гонораре от Ефремова
Эльман Пашаев, представлявший в суде интересы актера Михаила Ефремова, рассказал в программе "Новые русские сенсации" о гонораре, который получил за эту работу. РИА Новости, 20.09.2020
2020-09-20T13:12
2020-09-20T13:12
2020-09-20T13:53
эльман пашаев
сергей захаров (погибший в дтп с участием ефремова)
дтп с участием михаила ефремова
михаил ефремов
федеральная палата адвокатов рф
москва
происшествия
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<strong>МОСКВА, 20 сен — РИА Новости. </strong><a href="http://ria.ru/person_elman-pashaev/" target="_blank" data-auto="true">Эльман Пашаев</a>, представлявший в суде интересы актера <a href="http://ria.ru/person_Mikhail_Efremov/" target="_blank" data-auto="true">Михаила Ефремова</a>, рассказал в программе "<a href="https://www.youtube.com/watch?v=_gCRwIkH_lw" target="_blank" rel="nofollow noopener">Новые русские сенсации</a>" о гонораре, который получил за эту работу."Когда я уже посмотрел документы — он чисто признает свою вину. Но я же прекрасно понимал, за что такие гонорары. Я и говорил, что для признания вины я здесь не нужен", — сказал Пашаев.Точную сумму гонорара он назвать отказался, сославшись на адвокатскую тайну, но намекнул на нее.По его словам, такая сумма связана с большим объемом работы и тем, что в суде с ним работали еще шесть человек."Гонорары у меня очень большие", — подытожил юрист.Пашаев представлял интересы Ефремова в деле о смертельном ДТП на Садовом кольце в Москве. Он безуспешно пытался доказать, что за рулем автомобиля, врезавшегося в "Ладу" Сергея Захарова, был не артист, а кто-то другой. В результате суд признал Ефремова виновным в аварии и приговорил его к восьми годам колонии общего режима. Сразу после приговора стало известно, что актер отказался от услуг защитника.При этом в Сети не раз появлялись сообщения, что Пашаева получил за защиту Ефремова 11 миллионов рублей. Сам юрист называл эти сообщения "глупостью и грязью". Кроме того, он заявлял, что работал без гонорара, так как Ефремов сначала признал вину.Еще до суда и в ходе процесса Пашаев выступал со скандальными заявлениями, которые вызывали возмущение общественности. Это стало поводом для дисциплинарного разбирательства в отношении юриста, и на этой неделе Адвокатская палата Северной Осетии на год лишила его статуса адвоката. Пашаев на это заявил, что намерен заниматься гражданскими, арбитражными и семейными делами — для этого статус адвокат не требуется.Новым адвокатом Ефремова стал Владимир Васильев. Он подал в Мосгорсуд апелляционную жалобу, в которой попросил сократить срок до четырех лет условно.
https://ria.ru/20200919/pashaev-1577475811.html
https://radiosputnik.ria.ru/20200919/efremov-1577491837.html
Арсений Новиков
Раньше говорил что работал бесплатно, потом говорил про благотворительность..... В итоге, нолей много, благотворительности нет. Жульё
19
13
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РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
эльман пашаев, сергей захаров (погибший в дтп с участием ефремова), дтп с участием михаила ефремова, михаил ефремов, федеральная палата адвокатов рф, москва, происшествия
МОСКВА, 20 сен — РИА Новости. Эльман Пашаев
, представлявший в суде интересы актера Михаила Ефремова
, рассказал в программе "Новые русские сенсации
" о гонораре, который получил за эту работу.
"Когда я уже посмотрел документы — он чисто признает свою вину. Но я же прекрасно понимал, за что такие гонорары. Я и говорил, что для признания вины я здесь не нужен", — сказал Пашаев.
Точную сумму гонорара он назвать отказался, сославшись на адвокатскую тайну, но намекнул на нее.
"Нулей много", — ответил Пашаев на вопрос ведущей, идет ли речь о миллионах.
По его словам, такая сумма связана с большим объемом работы и тем, что в суде с ним работали еще шесть человек.
"Гонорары у меня очень большие", — подытожил юрист.
Пашаев представлял интересы Ефремова в деле о смертельном ДТП на Садовом кольце в Москве. Он безуспешно пытался доказать, что за рулем автомобиля, врезавшегося в "Ладу" Сергея Захарова, был не артист, а кто-то другой. В результате суд признал Ефремова виновным в аварии и приговорил его к восьми годам колонии общего режима. Сразу после приговора стало известно, что актер отказался от услуг защитника.
При этом в Сети не раз появлялись сообщения, что Пашаева получил за защиту Ефремова 11 миллионов рублей. Сам юрист называл эти сообщения "глупостью и грязью". Кроме того, он заявлял, что работал без гонорара, так как Ефремов сначала признал вину.
Еще до суда и в ходе процесса Пашаев выступал со скандальными заявлениями, которые вызывали возмущение общественности. Это стало поводом для дисциплинарного разбирательства в отношении юриста, и на этой неделе Адвокатская палата Северной Осетии на год лишила его статуса адвоката. Пашаев на это заявил, что намерен заниматься гражданскими, арбитражными и семейными делами — для этого статус адвокат не требуется.
Новым адвокатом Ефремова стал Владимир Васильев. Он подал в Мосгорсуд апелляционную жалобу, в которой попросил сократить срок до четырех лет условно.