https://ria.ru/20200920/pashaev-1577506921.html

"Нулей много": Пашаев проговорился о гонораре от Ефремова

Эльман Пашаев, представлявший в суде интересы актера Михаила Ефремова, рассказал в программе "Новые русские сенсации" о гонораре, который получил за эту работу. РИА Новости, 20.09.2020

2020-09-20T13:12

2020-09-20T13:12

2020-09-20T13:53

эльман пашаев

сергей захаров (погибший в дтп с участием ефремова)

дтп с участием михаила ефремова

михаил ефремов

федеральная палата адвокатов рф

москва

происшествия

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<strong>МОСКВА, 20 сен — РИА Новости. </strong><a href="http://ria.ru/person_elman-pashaev/" target="_blank" data-auto="true">Эльман Пашаев</a>, представлявший в суде интересы актера <a href="http://ria.ru/person_Mikhail_Efremov/" target="_blank" data-auto="true">Михаила Ефремова</a>, рассказал в программе "<a href="https://www.youtube.com/watch?v=_gCRwIkH_lw" target="_blank" rel="nofollow noopener">Новые русские сенсации</a>" о гонораре, который получил за эту работу."Когда я уже посмотрел документы — он чисто признает свою вину. Но я же прекрасно понимал, за что такие гонорары. Я и говорил, что для признания вины я здесь не нужен", — сказал Пашаев.Точную сумму гонорара он назвать отказался, сославшись на адвокатскую тайну, но намекнул на нее.По его словам, такая сумма связана с большим объемом работы и тем, что в суде с ним работали еще шесть человек."Гонорары у меня очень большие", — подытожил юрист.Пашаев представлял интересы Ефремова в деле о смертельном ДТП на Садовом кольце в Москве. Он безуспешно пытался доказать, что за рулем автомобиля, врезавшегося в "Ладу" Сергея Захарова, был не артист, а кто-то другой. В результате суд признал Ефремова виновным в аварии и приговорил его к восьми годам колонии общего режима. Сразу после приговора стало известно, что актер отказался от услуг защитника.При этом в Сети не раз появлялись сообщения, что Пашаева получил за защиту Ефремова 11 миллионов рублей. Сам юрист называл эти сообщения "глупостью и грязью". Кроме того, он заявлял, что работал без гонорара, так как Ефремов сначала признал вину.Еще до суда и в ходе процесса Пашаев выступал со скандальными заявлениями, которые вызывали возмущение общественности. Это стало поводом для дисциплинарного разбирательства в отношении юриста, и на этой неделе Адвокатская палата Северной Осетии на год лишила его статуса адвоката. Пашаев на это заявил, что намерен заниматься гражданскими, арбитражными и семейными делами — для этого статус адвокат не требуется.Новым адвокатом Ефремова стал Владимир Васильев. Он подал в Мосгорсуд апелляционную жалобу, в которой попросил сократить срок до четырех лет условно.

https://ria.ru/20200919/pashaev-1577475811.html

https://radiosputnik.ria.ru/20200919/efremov-1577491837.html

Арсений Новиков Раньше говорил что работал бесплатно, потом говорил про благотворительность..... В итоге, нолей много, благотворительности нет. Жульё 19

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москва

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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