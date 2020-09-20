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Люди несут старые белорусские национальные флаги во время массовой акции протеста после президентских выборов в Минске, Беларусь. 10 августа 2020
Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20200920/otseplenie-1577514115.html
В Минске ОМОН выставил оцепление рядом с резиденцией Лукашенко
Оцепление бойцов ОМОН выставлено справа от резиденции президента Лукашенко на мосту на улице Орловской в Минске, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 20.09.2020
2020-09-20T16:43
2020-09-20T17:30
протесты в белоруссии
александр лукашенко
минск
белоруссия
в мире
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<strong>МИНСК, 20 сен - РИА Новости.</strong> Оцепление бойцов ОМОН выставлено справа от резиденции президента Лукашенко на мосту на улице Орловской в Минске, передает корреспондент РИА Новости.Используется спецтехника, стоит заградительная машина. Сзади силовиков стоят два БТР и другая военная техника. Перекрыт проход к Верховному суду и дворцу президента. Протестующих перед оцеплением нет. Силовики никого не пропускают за кордон.В районе Дворца независимости - рабочей резиденции президента <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a> <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Александра Лукашенко</a> - значительно усилены меры безопасности.Оцепление выставлено не только по периметру самого Дворца независимости и прилегающей к нему площади Государственного флага Белоруссии, но и практически на всех смежных улицах. Таким образом, создана более масштабная по сравнению с предыдущими днями зона безопасности, куда не пропускают ни гражданских лиц, ни журналистов. В этом районе выставлены кордоны милицейского и армейского транспорта. У проходящих мимо граждан в обязательном порядке проверяют документы, в том числе у журналистов.У расположенной неподалеку стелы "Минск - город-герой" собрались несколько тысяч человек, они движутся по проспекту Победителей в направлении Дворца независимости, скандируя протестные лозунги.В определенный момент, как сообщает корреспондент РИА Новости, из динамиков бронированной разведывательно-дозорной машины, стоящей за колючей проволокой в районе стелы, начали транслировать патриотические песни. Поговорить с другими людьми под громкую музыку было невозможно - она полностью заглушала другие звуки. Около 17 часов музыку отключили.В воскресенье белорусская оппозиция проводит в Минскн традиционную акцию протеста. <a href="http://ria.ru/organization_OMON_Rossii/" target="_blank" data-auto="true">ОМОН</a> провел задержания протестующих в центре города. Большую группу собравшихся около станции метро Немига ОМОНу удалось рассеять.Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых победил Александр Лукашенко – по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, светошумовые гранаты, резиновые пули. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало тогда МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 130 сотрудников правоохранительных органов. Акции проходят уже в течение месяца после выборов - как в будние дни, так и в выходные. При этом сторонники Лукашенко также проводят мероприятия в его поддержку.
https://ria.ru/20200920/mitingi-1577512060.html
https://ria.ru/20200919/belorussiya-1577458448.html
Батька, дави госдеповских засланцев. Не отдавай Белоруссию на цистам польским и литовским под руководством США.
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Расчищают территорию перед забегом пугала с автоматом?
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минск
белоруссия
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александр лукашенко, минск, белоруссия, в мире

В Минске ОМОН выставил оцепление рядом с резиденцией Лукашенко

16:43 20.09.2020 (обновлено: 17:30 20.09.2020)
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© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкСотрудники правоохранительных органов на площади Независимости в Минске
Сотрудники правоохранительных органов на площади Независимости в Минске - РИА Новости, 1920, 20.09.2020
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МИНСК, 20 сен - РИА Новости. Оцепление бойцов ОМОН выставлено справа от резиденции президента Лукашенко на мосту на улице Орловской в Минске, передает корреспондент РИА Новости.
Используется спецтехника, стоит заградительная машина. Сзади силовиков стоят два БТР и другая военная техника. Перекрыт проход к Верховному суду и дворцу президента. Протестующих перед оцеплением нет. Силовики никого не пропускают за кордон.
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Вчера, 15:51Протесты в Белоруссии
Сын Лукашенко высказался о митингах в Белоруссии
В районе Дворца независимости - рабочей резиденции президента Белоруссии Александра Лукашенко - значительно усилены меры безопасности.
Оцепление выставлено не только по периметру самого Дворца независимости и прилегающей к нему площади Государственного флага Белоруссии, но и практически на всех смежных улицах. Таким образом, создана более масштабная по сравнению с предыдущими днями зона безопасности, куда не пропускают ни гражданских лиц, ни журналистов. В этом районе выставлены кордоны милицейского и армейского транспорта. У проходящих мимо граждан в обязательном порядке проверяют документы, в том числе у журналистов.
У расположенной неподалеку стелы "Минск - город-герой" собрались несколько тысяч человек, они движутся по проспекту Победителей в направлении Дворца независимости, скандируя протестные лозунги.
Сторонники президента Белоруссии Александра Лукашенко на форуме Союза женщин в Минске - РИА Новости, 1920, 19.09.2020
19 сентября, 08:00Протесты в Белоруссии
Отгородиться от соседей. Зачем Лукашенко закрывает Белоруссию
В определенный момент, как сообщает корреспондент РИА Новости, из динамиков бронированной разведывательно-дозорной машины, стоящей за колючей проволокой в районе стелы, начали транслировать патриотические песни. Поговорить с другими людьми под громкую музыку было невозможно - она полностью заглушала другие звуки. Около 17 часов музыку отключили.
В воскресенье белорусская оппозиция проводит в Минскн традиционную акцию протеста. ОМОН провел задержания протестующих в центре города. Большую группу собравшихся около станции метро Немига ОМОНу удалось рассеять.
Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых победил Александр Лукашенко – по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, светошумовые гранаты, резиновые пули. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало тогда МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 130 сотрудников правоохранительных органов. Акции проходят уже в течение месяца после выборов - как в будние дни, так и в выходные. При этом сторонники Лукашенко также проводят мероприятия в его поддержку.
6030119
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Протесты в БелоруссииАлександр ЛукашенкоМинскБелоруссияВ мире
Популярные комментарии
Батька, дави госдеповских засланцев. Не отдавай Белоруссию на цистам польским и литовским под руководством США.
20 сентября, 17:04
Александр НевскийАлександр Невский
1600004
Расчищают территорию перед забегом пугала с автоматом?
20 сентября, 16:45
Петя ГринПетя Грин
8000116
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