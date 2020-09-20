https://ria.ru/20200920/otseplenie-1577514115.html

В Минске ОМОН выставил оцепление рядом с резиденцией Лукашенко

Оцепление бойцов ОМОН выставлено справа от резиденции президента Лукашенко на мосту на улице Орловской в Минске, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 20.09.2020

2020-09-20T16:43

2020-09-20T16:43

2020-09-20T17:30

протесты в белоруссии

александр лукашенко

минск

белоруссия

в мире

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<strong>МИНСК, 20 сен - РИА Новости.</strong> Оцепление бойцов ОМОН выставлено справа от резиденции президента Лукашенко на мосту на улице Орловской в Минске, передает корреспондент РИА Новости.Используется спецтехника, стоит заградительная машина. Сзади силовиков стоят два БТР и другая военная техника. Перекрыт проход к Верховному суду и дворцу президента. Протестующих перед оцеплением нет. Силовики никого не пропускают за кордон.В районе Дворца независимости - рабочей резиденции президента <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a> <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Александра Лукашенко</a> - значительно усилены меры безопасности.Оцепление выставлено не только по периметру самого Дворца независимости и прилегающей к нему площади Государственного флага Белоруссии, но и практически на всех смежных улицах. Таким образом, создана более масштабная по сравнению с предыдущими днями зона безопасности, куда не пропускают ни гражданских лиц, ни журналистов. В этом районе выставлены кордоны милицейского и армейского транспорта. У проходящих мимо граждан в обязательном порядке проверяют документы, в том числе у журналистов.У расположенной неподалеку стелы "Минск - город-герой" собрались несколько тысяч человек, они движутся по проспекту Победителей в направлении Дворца независимости, скандируя протестные лозунги.В определенный момент, как сообщает корреспондент РИА Новости, из динамиков бронированной разведывательно-дозорной машины, стоящей за колючей проволокой в районе стелы, начали транслировать патриотические песни. Поговорить с другими людьми под громкую музыку было невозможно - она полностью заглушала другие звуки. Около 17 часов музыку отключили.В воскресенье белорусская оппозиция проводит в Минскн традиционную акцию протеста. <a href="http://ria.ru/organization_OMON_Rossii/" target="_blank" data-auto="true">ОМОН</a> провел задержания протестующих в центре города. Большую группу собравшихся около станции метро Немига ОМОНу удалось рассеять.Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых победил Александр Лукашенко – по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, светошумовые гранаты, резиновые пули. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало тогда МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 130 сотрудников правоохранительных органов. Акции проходят уже в течение месяца после выборов - как в будние дни, так и в выходные. При этом сторонники Лукашенко также проводят мероприятия в его поддержку.

https://ria.ru/20200920/mitingi-1577512060.html

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минск

белоруссия

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

александр лукашенко, минск, белоруссия, в мире