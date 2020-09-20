https://ria.ru/20200920/ocheredi-1577514399.html
Около тысячи автомобилей стоят в очереди на украинско-белорусской границе
Около тысячи автомобилей собрались в очереди на украинско-белорусской границе в пункте пропуска "Выступовичи", сообщила в воскресенье пресс-служба таможенной... РИА Новости, 20.09.2020
2020-09-20T16:53
2020-09-20T16:53
2020-09-20T17:06
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
мвд украины
черниговская область
белоруссия
украина
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/09/14/1577514648_0:0:2718:1530_1400x0_80_0_0_02f85ce8920731d4d27e281105392f7f.jpg
<strong>КИЕВ, 20 сен – РИА Новости.</strong> Около тысячи автомобилей собрались в очереди на украинско-белорусской границе в пункте пропуска "Выступовичи", сообщила в воскресенье пресс-служба таможенной службы Киева.Ранее <a href="http://ria.ru/organization_MVD_Ukrainy/" target="_blank" data-auto="true">МВД Украины</a> сообщило о закрытии КПП "Новые Яриловичи" в <a href="http://ria.ru/location_Chernihiv_Oblast/" target="_blank" data-auto="true">Черниговской области</a> на украинско-белорусской границе из-за угрозы COVID-19 - в киевской таможне утверждают, что затор в "Выступовичах" возник именно из-за этого.<em>Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале <a href="https://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/">стопкоронавирус.рф</a></em>
Игорь Земский
Где же теперь трудиться гражданам сильнейшей военной державы Европы?
34
Илья Гольдман
Рагулями их зовут потому, что их хозяева в города не пускали - останавливали на вьезде, на рогатках. Ну что, шароварники, вспоминайте свою историю)))
27
5
черниговская область
белоруссия
украина
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/09/14/1577514648_657:0:2718:1546_1400x0_80_0_0_e08270449bdbb9e393e53e34cea339e9.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус covid-19, мвд украины, черниговская область, белоруссия, украина, в мире