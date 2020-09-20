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Около тысячи автомобилей стоят в очереди на украинско-белорусской границе
Около тысячи автомобилей собрались в очереди на украинско-белорусской границе в пункте пропуска "Выступовичи", сообщила в воскресенье пресс-служба таможенной... РИА Новости, 20.09.2020
2020-09-20T16:53
2020-09-20T17:06
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
мвд украины
черниговская область
белоруссия
украина
в мире
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<strong>КИЕВ, 20 сен – РИА Новости.</strong> Около тысячи автомобилей собрались в очереди на украинско-белорусской границе в пункте пропуска "Выступовичи", сообщила в воскресенье пресс-служба таможенной службы Киева.Ранее <a href="http://ria.ru/organization_MVD_Ukrainy/" target="_blank" data-auto="true">МВД Украины</a> сообщило о закрытии КПП "Новые Яриловичи" в <a href="http://ria.ru/location_Chernihiv_Oblast/" target="_blank" data-auto="true">Черниговской области</a> на украинско-белорусской границе из-за угрозы COVID-19 - в киевской таможне утверждают, что затор в "Выступовичах" возник именно из-за этого.<em>Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале <a href="https://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/">стопкоронавирус.рф</a></em>
Где же теперь трудиться гражданам сильнейшей военной державы Европы?
34
Рагулями их зовут потому, что их хозяева в города не пускали - останавливали на вьезде, на рогатках. Ну что, шароварники, вспоминайте свою историю)))
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черниговская область
белоруссия
украина
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коронавирус covid-19, мвд украины, черниговская область, белоруссия, украина, в мире

Около тысячи автомобилей стоят в очереди на украинско-белорусской границе

16:53 20.09.2020 (обновлено: 17:06 20.09.2020)
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© Фото : Київська митниця ДержмитслужбиПункт пропуска "Выступовичи" на украинско-белорусской границе
Пункт пропуска Выступовичи на украинско-белорусской границе - РИА Новости, 1920, 20.09.2020
© Фото : Київська митниця Держмитслужби
Пункт пропуска "Выступовичи" на украинско-белорусской границе. Архивное фото
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КИЕВ, 20 сен – РИА Новости. Около тысячи автомобилей собрались в очереди на украинско-белорусской границе в пункте пропуска "Выступовичи", сообщила в воскресенье пресс-служба таможенной службы Киева.
Ранее МВД Украины сообщило о закрытии КПП "Новые Яриловичи" в Черниговской области на украинско-белорусской границе из-за угрозы COVID-19 - в киевской таможне утверждают, что затор в "Выступовичах" возник именно из-за этого.

"За последние сутки ситуация с накоплением транспортных средств в пункте пропуска "Выступовичи" значительно ухудшилась. В очереди на въезд в Украину сейчас находится около 600 транспортных средств, на выезд - 300. Для разрешения ситуации в пункт пропуска "Выступовичи" выехало руководство Киевской таможни Гостаможслужбы", - говорится в сообщении в Facebook ведомства.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19МВД УкраиныЧерниговская областьБелоруссияУкраинаВ мире
Популярные комментарии
Где же теперь трудиться гражданам сильнейшей военной державы Европы?
20 сентября, 17:02
ИЗИгорь Земский
9230002
Рагулями их зовут потому, что их хозяева в города не пускали - останавливали на вьезде, на рогатках. Ну что, шароварники, вспоминайте свою историю)))
20 сентября, 17:30
Илья ГольдманИлья Гольдман
700001
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