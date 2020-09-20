https://ria.ru/20200920/ocheredi-1577514399.html

Около тысячи автомобилей стоят в очереди на украинско-белорусской границе

Около тысячи автомобилей собрались в очереди на украинско-белорусской границе в пункте пропуска "Выступовичи", сообщила в воскресенье пресс-служба таможенной... РИА Новости, 20.09.2020

2020-09-20T16:53

2020-09-20T16:53

2020-09-20T17:06

распространение нового коронавируса

коронавирус covid-19

мвд украины

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<strong>КИЕВ, 20 сен – РИА Новости.</strong> Около тысячи автомобилей собрались в очереди на украинско-белорусской границе в пункте пропуска "Выступовичи", сообщила в воскресенье пресс-служба таможенной службы Киева.Ранее <a href="http://ria.ru/organization_MVD_Ukrainy/" target="_blank" data-auto="true">МВД Украины</a> сообщило о закрытии КПП "Новые Яриловичи" в <a href="http://ria.ru/location_Chernihiv_Oblast/" target="_blank" data-auto="true">Черниговской области</a> на украинско-белорусской границе из-за угрозы COVID-19 - в киевской таможне утверждают, что затор в "Выступовичах" возник именно из-за этого.<em>Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале <a href="https://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/">стопкоронавирус.рф</a></em>

Игорь Земский Где же теперь трудиться гражданам сильнейшей военной державы Европы? 34

Илья Гольдман Рагулями их зовут потому, что их хозяева в города не пускали - останавливали на вьезде, на рогатках. Ну что, шароварники, вспоминайте свою историю))) 27

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус covid-19, мвд украины, черниговская область, белоруссия, украина, в мире