США готовы обсуждать с Россией тему противоракетной обороны
CC BY 2.0 / DOD photo by U.S. Navy Petty Officer 1st Class Dominique A. Pineiro / Fort Greely, AlaskaБаза противоракетной обороны в Форт-Грили, штат Аляска
МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. США готовы обсуждать с Россией вопросы противоракетной обороны, но пока Москва никаких предложений по этой теме не выдвигала, заявил спецпосланник президента США Маршалл Биллингсли в интервью газете "Коммерсант".
"Мы готовы говорить с Россией на любую тему, которую она захочет обсудить. Пока никаких конкретных предложений по ПРО мы от российской стороны не видели", - сказал он.
"Со своей стороны, мы, конечно, считаем установку ядерных боезарядов на противоракеты не очень удачной идеей. Иными словами, у нас тоже есть мнение по поводу того, что делает в этой сфере Россия. Мы готовы обсуждать тематику ПРО, но никаких ограничений на ПРО мы вводить не предполагаем", - добавил Биллингсли.
Ранее он заявлял о намерении Вашингтона изучить возможность развертывания ракет средней и меньшей дальности наземного базирования в ряде азиатских стран, в том числе в Японии.
18 сентября, 12:06Лавров: США могут применить системы ПРО в Европе в наступательных целях
МИД РФ в июле обратил внимание на опубликованный на сайте министерства обороны США материал о том, что противоракетная оборона якобы становится одним из элементов "соперничества великих держав". Со ссылкой на неназванное официальное лицо из Пентагона в материале утверждалось, что Россия и Китай разрабатывают все более совершенные и многочисленные системы ПРО в контексте "соперничества с США". МИД РФ тогда заявил, что Россия призывает США критически взглянуть на свои противоракетные планы, односторонние шаги по развертыванию глобальной системы ПРО создают серьезные риски для глобальной нестабильности.
В 2019 году США вышли из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), обвинив Россию в его нарушении. Москва отвергла подобные обвинения и была готова продемонстрировать вызвавшую вопросы ракету и обсудить тему, однако США не пошли навстречу и вышли из договора в одностороннем порядке. В МИД РФ заявляли, что Москва не против подключения других стран к обсуждению с США вопросов стратегической стабильности.