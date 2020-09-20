https://ria.ru/20200920/oborona-1577520335.html

США готовы обсуждать с Россией тему противоракетной обороны

США готовы обсуждать с Россией вопросы противоракетной обороны, но пока Москва никаких предложений по этой теме не выдвигала, заявил спецпосланник президента... РИА Новости, 20.09.2020

2020-09-20T19:42

2020-09-20T19:42

2020-09-20T19:42

россия

маршалл биллингсли

сша

в мире

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<strong>МОСКВА, 20 сен - РИА Новости.</strong> <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> готовы обсуждать с Россией вопросы противоракетной обороны, но пока Москва никаких предложений по этой теме не выдвигала, заявил спецпосланник президента США <a href="http://ria.ru/person_marshall-billingsli/" target="_blank" data-auto="true">Маршалл Биллингсли</a> в интервью газете "<a href="https://www.kommersant.ru/" target="_blank" rel="nofollow noopener">Коммерсант</a>"."Мы готовы говорить с Россией на любую тему, которую она захочет обсудить. Пока никаких конкретных предложений по ПРО мы от российской стороны не видели", - сказал он."Со своей стороны, мы, конечно, считаем установку ядерных боезарядов на противоракеты не очень удачной идеей. Иными словами, у нас тоже есть мнение по поводу того, что делает в этой сфере Россия. Мы готовы обсуждать тематику ПРО, но никаких ограничений на ПРО мы вводить не предполагаем", - добавил Биллингсли.Ранее он заявлял о намерении <a href="http://ria.ru/location_Washington_D_C/" target="_blank" data-auto="true">Вашингтона</a> изучить возможность развертывания ракет средней и меньшей дальности наземного базирования в ряде азиатских стран, в том числе в <a href="http://ria.ru/location_Japan/" target="_blank" data-auto="true">Японии</a>.МИД РФ в июле обратил внимание на опубликованный на сайте <a href="http://ria.ru/organization_Ministerstvo_oborony_SSHA/" target="_blank" data-auto="true">министерства обороны США</a> материал о том, что противоракетная оборона якобы становится одним из элементов "соперничества великих держав". Со ссылкой на неназванное официальное лицо из Пентагона в материале утверждалось, что Россия и <a href="http://ria.ru/location_China/" target="_blank" data-auto="true">Китай</a> разрабатывают все более совершенные и многочисленные системы ПРО в контексте "соперничества с США". МИД РФ тогда заявил, что Россия призывает США критически взглянуть на свои противоракетные планы, односторонние шаги по развертыванию глобальной системы ПРО создают серьезные риски для глобальной нестабильности.В 2019 году США вышли из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), обвинив Россию в его нарушении. Москва отвергла подобные обвинения и была готова продемонстрировать вызвавшую вопросы ракету и обсудить тему, однако США не пошли навстречу и вышли из договора в одностороннем порядке. В МИД РФ заявляли, что Москва не против подключения других стран к обсуждению с США вопросов стратегической стабильности.

https://ria.ru/20200918/bezopasnost-1577433456.html

https://ria.ru/20200920/memorandum-1577519791.html

Игорь Земский России неинтересно обсуждать старинные ракеты образца 80-х годов прошлого века, которые отчего-то вызывают великую гордость за океаном 11

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россия

сша

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, маршалл биллингсли, сша, в мире