https://ria.ru/20200920/moskva-1577516392.html

Московское такси и каршеринг получат более 300 миллионов рублей субсидий

Власти Москвы выплатят таксомоторным и каршеринговым компаниям более 300 миллионов рублей субсидий на погашение кредитных и лизинговых платежей, сообщает... РИА Новости, 20.09.2020

2020-09-20T17:58

2020-09-20T17:58

2020-09-20T17:59

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<strong>МОСКВА, 20 сен - РИА Новости.</strong> Власти <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москвы</a> выплатят таксомоторным и каршеринговым компаниям более 300 миллионов рублей субсидий на погашение кредитных и лизинговых платежей, сообщает столичный департамент транспорта в своем <a href="https://t.me/DtRoad/4371" target="_blank" rel="nofollow noopener">Telegram-канале</a>."В этом году мы выплатим таксомоторным и каршеринговым компаниям более 300 млн руб субсидий на погашение кредитных и лизинговых платежей, сейчас мы плотно занимаемся этим вопросом. Субсидирование помогает поддерживать в Москве самый молодой парк такси в Европе", - говорится в сообщении.Также отмечается, что структура операторов каршеринга на рынке осталась почти неизменной после пандемии - 45% составляет Яндекс.драйв, 37% - Делимобиль, 14,5% - BELKA.car, 2% - YouDrive и меньше 1% - Renymee и LifCar."Мы продолжаем исполнять поручение мэра и обеспечивать поддержку такси и каршеринга в полном объеме. Так, начиная с июня мы сделали скидку на продление льготных разрешений каршерингу 50%, это существенная экономия для операторов. Общая экономия для рынка - больше 400 миллионов рублей", - говорится в сообщении.<em>Последние данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="https://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank" rel="nofollow noopener">стопкоронавирус.рф</a></em>

https://ria.ru/20200801/1575213220.html

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москва

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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