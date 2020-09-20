https://ria.ru/20200920/moskva-1577516392.html
Московское такси и каршеринг получат более 300 миллионов рублей субсидий
Власти Москвы выплатят таксомоторным и каршеринговым компаниям более 300 миллионов рублей субсидий на погашение кредитных и лизинговых платежей, сообщает... РИА Новости, 20.09.2020
2020-09-20T17:58
2020-09-20T17:58
2020-09-20T17:59
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<strong>МОСКВА, 20 сен - РИА Новости.</strong> Власти <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москвы</a> выплатят таксомоторным и каршеринговым компаниям более 300 миллионов рублей субсидий на погашение кредитных и лизинговых платежей, сообщает столичный департамент транспорта в своем <a href="https://t.me/DtRoad/4371" target="_blank" rel="nofollow noopener">Telegram-канале</a>."В этом году мы выплатим таксомоторным и каршеринговым компаниям более 300 млн руб субсидий на погашение кредитных и лизинговых платежей, сейчас мы плотно занимаемся этим вопросом. Субсидирование помогает поддерживать в Москве самый молодой парк такси в Европе", - говорится в сообщении.Также отмечается, что структура операторов каршеринга на рынке осталась почти неизменной после пандемии - 45% составляет Яндекс.драйв, 37% - Делимобиль, 14,5% - BELKA.car, 2% - YouDrive и меньше 1% - Renymee и LifCar."Мы продолжаем исполнять поручение мэра и обеспечивать поддержку такси и каршеринга в полном объеме. Так, начиная с июня мы сделали скидку на продление льготных разрешений каршерингу 50%, это существенная экономия для операторов. Общая экономия для рынка - больше 400 миллионов рублей", - говорится в сообщении.<em>Последние данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="https://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank" rel="nofollow noopener">стопкоронавирус.рф</a></em>
https://ria.ru/20200801/1575213220.html
5
москва
РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, москва, экономика
МОСКВА, 20 сен - РИА Новости.
Власти Москвы
выплатят таксомоторным и каршеринговым компаниям более 300 миллионов рублей субсидий на погашение кредитных и лизинговых платежей, сообщает столичный департамент транспорта в своем Telegram-канале
.
"В этом году мы выплатим таксомоторным и каршеринговым компаниям более 300 млн руб субсидий на погашение кредитных и лизинговых платежей, сейчас мы плотно занимаемся этим вопросом. Субсидирование помогает поддерживать в Москве самый молодой парк такси в Европе", - говорится в сообщении.
Также отмечается, что структура операторов каршеринга на рынке осталась почти неизменной после пандемии - 45% составляет Яндекс.драйв, 37% - Делимобиль, 14,5% - BELKA.car, 2% - YouDrive и меньше 1% - Renymee и LifCar.
"Мы продолжаем исполнять поручение мэра и обеспечивать поддержку такси и каршеринга в полном объеме. Так, начиная с июня мы сделали скидку на продление льготных разрешений каршерингу 50%, это существенная экономия для операторов. Общая экономия для рынка - больше 400 миллионов рублей", - говорится в сообщении.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф