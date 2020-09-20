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https://ria.ru/20200920/moda-1577452003.html
Неделя моды Mercedes-Benz пройдет в конце октября в традиционном формате
Неделя моды Mercedes-Benz Fashion Week Russia пройдет с 20 по 24 октября в выставочном зале "Манеж" в Москве в прежнем формате, помимо традиционных показов... РИА Новости, 20.09.2020
2020-09-20T03:21
2020-09-20T03:21
культура
стиль жизни
новости культуры
манеж
москва
мода
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<strong>МОСКВА, 20 сен - РИА Новости.</strong> Неделя моды Mercedes-Benz Fashion Week Russia пройдет с 20 по 24 октября в выставочном зале "Манеж" в Москве в прежнем формате, помимо традиционных показов смотр будет сопровождаться видеопрезентациями, сообщили РИА Новости в пресс-службе организаторов мероприятия.Неделя моды Mercedes-Benz должна была пройти весной, однако из-за ситуации с коронавирусом, было принято решение представить новые коллекции дизайнеров только в онлайн-формате."Показы были и остаются основным инструментом коммуникации для брендов. Как показал наш опыт во время пандемии, а мы сделали три успешных международных онлайн-мероприятия, прямая трансляция реального показа дает лучший результат для дизайнера, если сравнивать с любым видеоконтентом. Посткарантинный формат phygital, когда онлайн-активность поддерживает офлайн-формат, будет реализован в "Манеже", а точкой сбора станет трансляция. В этом сезоне участники недели моды получат больше внимания как в Москве, так и за ее пределами", - цитирует пресс-служба слова президента смотра Александра Шумского.Организаторы также решили поддержать дизайнеров в условиях экономического спада из-за пандемии."Гранты, предоставленные Фондом моды, дадут возможность московским и российским дизайнерам сделать показ… без вступительного взноса. &lt;…&gt; В новом сезоне Неделя моды объединит в своем онлайн-расписании показы с разных площадок из Москвы, а также других городов России. MBFW Russia будет транслироваться на весь мир в соцсетях, на сайтах СМИ, концепт-сторов и шоурумов", - говорится в сообщении.Отмечается, что смотр пройдет с соблюдением всех необходимых мер безопасности.
https://ria.ru/20200504/1570875611.html
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стиль жизни, новости культуры, манеж, москва, мода

Неделя моды Mercedes-Benz пройдет в конце октября в традиционном формате

03:21 20.09.2020
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкMercedes-Benz Fashion Week Russia. День первый
Mercedes-Benz Fashion Week Russia. День первый - РИА Новости, 1920, 20.09.2020
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Неделя моды Mercedes-Benz Fashion Week Russia пройдет с 20 по 24 октября в выставочном зале "Манеж" в Москве в прежнем формате, помимо традиционных показов смотр будет сопровождаться видеопрезентациями, сообщили РИА Новости в пресс-службе организаторов мероприятия.
Неделя моды Mercedes-Benz должна была пройти весной, однако из-за ситуации с коронавирусом, было принято решение представить новые коллекции дизайнеров только в онлайн-формате.
"Показы были и остаются основным инструментом коммуникации для брендов. Как показал наш опыт во время пандемии, а мы сделали три успешных международных онлайн-мероприятия, прямая трансляция реального показа дает лучший результат для дизайнера, если сравнивать с любым видеоконтентом. Посткарантинный формат phygital, когда онлайн-активность поддерживает офлайн-формат, будет реализован в "Манеже", а точкой сбора станет трансляция. В этом сезоне участники недели моды получат больше внимания как в Москве, так и за ее пределами", - цитирует пресс-служба слова президента смотра Александра Шумского.
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Организаторы также решили поддержать дизайнеров в условиях экономического спада из-за пандемии.
"Гранты, предоставленные Фондом моды, дадут возможность московским и российским дизайнерам сделать показ… без вступительного взноса. <…> В новом сезоне Неделя моды объединит в своем онлайн-расписании показы с разных площадок из Москвы, а также других городов России. MBFW Russia будет транслироваться на весь мир в соцсетях, на сайтах СМИ, концепт-сторов и шоурумов", - говорится в сообщении.
Отмечается, что смотр пройдет с соблюдением всех необходимых мер безопасности.
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