https://ria.ru/20200920/mladenets-1577507917.html
В Подмосковье нашли могилу с телом самовольно захороненного младенца
Следователи нашли могилу с телом самовольно захороненного младенца под Серпуховом, сообщает ГСУ СК по Московской области. РИА Новости, 20.09.2020
2020-09-20T13:39
2020-09-20T13:39
2020-09-20T16:18
следственный комитет россии (ск рф)
московская область (подмосковье)
серпухов
происшествия
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<strong>МОСКВА, 20 сен — РИА Новости.</strong> Следователи нашли могилу с телом самовольно захороненного младенца под Серпуховом, сообщает ГСУ СК по <a href="http://ria.ru/location_Moskovskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Московской области</a>.По предварительным данным, 19 сентября 20-летняя мать самовольно похоронила своего месячного сына на кладбище вблизи деревни Лукино городского округа <a href="http://ria.ru/location_Serpukhov/" target="_blank" data-auto="true">Серпухова</a>.Отмечается, что мать младенца опрошена, составлен акт о жилищно-бытовых условиях. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.
https://ria.ru/20200902/ubiystvo-1576622213.html
2
московская область (подмосковье)
серпухов
РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
следственный комитет россии (ск рф), московская область (подмосковье), серпухов, происшествия