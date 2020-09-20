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В Подмосковье нашли могилу с телом самовольно захороненного младенца
Следователи нашли могилу с телом самовольно захороненного младенца под Серпуховом, сообщает ГСУ СК по Московской области. РИА Новости, 20.09.2020
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следственный комитет россии (ск рф)
московская область (подмосковье)
серпухов
происшествия
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<strong>МОСКВА, 20 сен — РИА Новости.</strong> Следователи нашли могилу с телом самовольно захороненного младенца под Серпуховом, сообщает ГСУ СК по <a href="http://ria.ru/location_Moskovskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Московской области</a>.По предварительным данным, 19 сентября 20-летняя мать самовольно похоронила своего месячного сына на кладбище вблизи деревни Лукино городского округа <a href="http://ria.ru/location_Serpukhov/" target="_blank" data-auto="true">Серпухова</a>.Отмечается, что мать младенца опрошена, составлен акт о жилищно-бытовых условиях. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.
https://ria.ru/20200902/ubiystvo-1576622213.html
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московская область (подмосковье)
серпухов
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следственный комитет россии (ск рф), московская область (подмосковье), серпухов, происшествия

В Подмосковье нашли могилу с телом самовольно захороненного младенца

13:39 20.09.2020 (обновлено: 16:18 20.09.2020)
56703
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкАвтомобиль Следственного комитета России
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 20.09.2020
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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МОСКВА, 20 сен — РИА Новости. Следователи нашли могилу с телом самовольно захороненного младенца под Серпуховом, сообщает ГСУ СК по Московской области.
По предварительным данным, 19 сентября 20-летняя мать самовольно похоронила своего месячного сына на кладбище вблизи деревни Лукино городского округа Серпухова.

"В ходе выезда на место происшествия следственно-оперативной группы обнаружена могила, из которой извлечено тело младенца без видимых признаков насильственной смерти. По окончании осмотра назначено проведение судебно-медицинской экспертизы с целью установления точной причины смерти ребенка", — говорится в сообщении.

Отмечается, что мать младенца опрошена, составлен акт о жилищно-бытовых условиях. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.
Детская коляска - РИА Новости, 1920, 02.09.2020
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В Ленинградской области несовершеннолетняя мать убила младенца
839553418
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