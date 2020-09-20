https://ria.ru/20200920/mladenets-1577507917.html

В Подмосковье нашли могилу с телом самовольно захороненного младенца

Следователи нашли могилу с телом самовольно захороненного младенца под Серпуховом, сообщает ГСУ СК по Московской области. РИА Новости, 20.09.2020

2020-09-20T13:39

2020-09-20T13:39

2020-09-20T16:18

следственный комитет россии (ск рф)

московская область (подмосковье)

серпухов

происшествия

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<strong>МОСКВА, 20 сен — РИА Новости.</strong> Следователи нашли могилу с телом самовольно захороненного младенца под Серпуховом, сообщает ГСУ СК по <a href="http://ria.ru/location_Moskovskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Московской области</a>.По предварительным данным, 19 сентября 20-летняя мать самовольно похоронила своего месячного сына на кладбище вблизи деревни Лукино городского округа <a href="http://ria.ru/location_Serpukhov/" target="_blank" data-auto="true">Серпухова</a>.Отмечается, что мать младенца опрошена, составлен акт о жилищно-бытовых условиях. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

https://ria.ru/20200902/ubiystvo-1576622213.html

2

московская область (подмосковье)

серпухов

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

следственный комитет россии (ск рф), московская область (подмосковье), серпухов, происшествия