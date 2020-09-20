Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Люди несут старые белорусские национальные флаги во время массовой акции протеста после президентских выборов в Минске, Беларусь. 10 августа 2020
Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20200920/mitingi-1577512060.html
Сын Лукашенко высказался о митингах в Белоруссии
Помощник президента Белоруссии по национальной безопасности, старший сын Александра Лукашенко Виктор заявил Sputnik Беларусь, что акции протеста его не пугают. РИА Новости, 20.09.2020
2020-09-20T15:51
2020-09-20T16:26
протесты в белоруссии
мвд белоруссии
александр лукашенко
белоруссия
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/09/14/1577511897_0:0:1036:583_1400x0_80_0_0_1e89ce478fa5e547d53d8b4434cac022.jpg
<strong>МОСКВА, 20 сен — РИА Новости.</strong> Помощник президента <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a> по национальной безопасности, старший сын <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Александра Лукашенко</a> Виктор заявил <a href="https://sputnik.by/" target="_blank" rel="nofollow noopener">Sputnik Беларусь</a>, что акции протеста его не пугают."Смотрите — убранные и вспаханные поля, красивый, чистый город. Люди идут: кто-то — отдыхать, кто-то — со своими детьми прогуливаться. А митинги? Ну прошли и прошли. Нам было нестрашно", — сказал он, комментируя прошедший мотопробег, в котором он сам принимал участие.Это мероприятие приурочили к 75-летию Великой Победы, оно прошло в российских и белорусских городах. Мотопробег организовал международный мотоклуб Harley Owners Group (H.O.G).Протестные акции начались в Белоруссии после выборов президента 9 августа. По данным ЦИК, победителем гонки стал действующий глава республики Александр Лукашенко, он набрал более 80 процентов голосов. Однако оппозиция не признала результаты и поддерживает экс-кандидата <a href="http://ria.ru/person_svetlana-tikhanovskaya/" target="_blank" data-auto="true">Светлану Тихановскую</a>. При этом она сама выехала в Литву. Как сообщало <a href="http://ria.ru/organization_MVD_Belorussii/" target="_blank" data-auto="true">МВД Белоруссии</a>, во время незаконных митингов пострадали сотни человек, свыше 120 из них — сотрудники правоохранительных органов. Власти также сообщали о гибели троих протестующих. В настоящее время в некоторых городах Белоруссии продолжаются протестные акции, а также проходят демонстрации в поддержку Александра Лукашенко.
https://ria.ru/20200920/slabaya-1577509550.html
Прав.
474
Молодцы. Держите оппозицию в страхе и их терпил
473
67
белоруссия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/09/14/1577511897_80:0:857:583_1400x0_80_0_0_4874bdc25f86821176e043a2ce4be80c.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
мвд белоруссии, александр лукашенко, белоруссия, в мире

Сын Лукашенко высказался о митингах в Белоруссии

15:51 20.09.2020 (обновлено: 16:26 20.09.2020)
225298
© Sputnik / Виктор ТолочкоПервый вице-президент Национального олимпийского комитета Беларуси Виктор Лукашенко
Первый вице-президент Национального олимпийского комитета Беларуси Виктор Лукашенко - РИА Новости, 1920, 20.09.2020
© Sputnik / Виктор Толочко
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 сен — РИА Новости. Помощник президента Белоруссии по национальной безопасности, старший сын Александра Лукашенко Виктор заявил Sputnik Беларусь, что акции протеста его не пугают.
"Смотрите — убранные и вспаханные поля, красивый, чистый город. Люди идут: кто-то — отдыхать, кто-то — со своими детьми прогуливаться. А митинги? Ну прошли и прошли. Нам было нестрашно", — сказал он, комментируя прошедший мотопробег, в котором он сам принимал участие.
Это мероприятие приурочили к 75-летию Великой Победы, оно прошло в российских и белорусских городах. Мотопробег организовал международный мотоклуб Harley Owners Group (H.O.G).
Протестные акции начались в Белоруссии после выборов президента 9 августа. По данным ЦИК, победителем гонки стал действующий глава республики Александр Лукашенко, он набрал более 80 процентов голосов. Однако оппозиция не признала результаты и поддерживает экс-кандидата Светлану Тихановскую. При этом она сама выехала в Литву. Как сообщало МВД Белоруссии, во время незаконных митингов пострадали сотни человек, свыше 120 из них — сотрудники правоохранительных органов. Власти также сообщали о гибели троих протестующих. В настоящее время в некоторых городах Белоруссии продолжаются протестные акции, а также проходят демонстрации в поддержку Александра Лукашенко.
Несанкционированная акция Марш единства в Минске - РИА Новости, 1920, 20.09.2020
Вчера, 14:41Протесты в Белоруссии
Экс-премьер Украины объяснил, зачем Европе нужна слабая Белоруссия
67245112345496
Обсудить67
Протесты в БелоруссииМВД БелоруссииАлександр ЛукашенкоБелоруссияВ мире
Популярные комментарии
Прав.
20 сентября, 16:20
Арсений НовиковАрсений Новиков
178210367
Молодцы. Держите оппозицию в страхе и их терпил
20 сентября, 16:19
РНРусский Немец
2671145104
Рекомендуем
Адвокат Эльман Пашаев и его подзащитный актер Михаил Ефремов в зале заседаний Пресненского суда города Москвы во время оглашения приговора
Пашаев обратился к Ефремову
Алексей Навальный
Разработчик "Новичка" оценил извинения Мирзаянова перед Навальным
Перевалка грузов в порту Риги, Латвия
В Латвии пожаловались на последствия потери грузов из России
Дубовый лист на траве во время утренних заморозков
Названы сроки первых серьезных похолоданий в Москве
Ведущий и художественный руководитель еженедельной всероссийской телевизионной лотереи Русское лото Михаил Борисов
Сестра назвала возможную причину смерти ведущего "Русского лото" Борисова
Первый заместитель председателя правительства РФ - министр финансов РФ Антон Силуанов выступает на пленарном заседании Государственной Думы РФ. 13 ноября 2019
Силуанов объяснил выгоду от выдачи кредита Белоруссии
Журналист, телеведущий и писатель Владимир Познер на презентации своей книги Прощание с иллюзиями в магазине Библио-Глобус в Москве
Познер назвал санкции против России "наказанием" за речь Путина
Бригада скорой медицинской помощи доставила пациента в карантинный центр в Коммунарке
Вирусолог рассказал о необычности распространения коронавируса в России
Вид из окна российского самолета во время полета
Россия возобновила авиасообщение с четырьмя странами
Бригада скорой медицинской помощи доставила пациента в карантинный центр в Коммунарке
Вирусолог рассказал о необычности распространения коронавируса в России
Предупредительный выстрел в воздух во время акции оппозиции в Бресте
В Бресте милиция сделала предупредительный выстрел в воздух на митинге
Анастасия Волочкова
Анастасия Волочкова снялась обнаженной в бане
Певица Рита Дакота
Застрявшая на отдыхе в Турции певица Дакота попросила помощи у россиян
Несанкционированная акция Марш единства в Минске
Экс-премьер Украины объяснил, зачем Европе нужна слабая Белоруссия
Ведущий и художественный руководитель еженедельной всероссийской телевизионной лотереи Русское лото Михаил Борисов
Умер ведущий "Русского лото" Михаил Борисов
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:07Эксперт объяснил, чего нельзя писать в примечании к переводу на карту
02:01Академик РАН рассказал, кого точно нельзя прививать от коронавируса
02:00Агроном рассказал о коварстве винограда
01:57Экс-министр рассказал о "тварях", уничтожающих украинскую нацию
01:42Снят запрет на въезд авиатранспортом в Россию для граждан трех стран
01:21NBC сообщил о задержании подозреваемого в отправке яда Трампу
01:01Жириновский намерен сделать вторую часть прививки от коронавируса
00:58"Никому ничего не нужно": в Латвии закрыли очередной рыбоконсервный завод
00:35Россия прекращает все вывозные рейсы из-за рубежа
00:26Инспекторы из трех стран Европы выполнят наблюдательный полет над Россией
23:57СМИ сообщили о гибели российской туристки в Турции
23:26В Петербурге задержали напавшего на соседей с ножом мужчину
23:09Власти Китая заявили, что обнаружили COVID-19 на морепродуктах из России
23:03В Москве умерли 12 пациентов с коронавирусом
22:58Греция продлила ограничения на въезд для россиян
22:30В России ответили на ультиматум Вашингтона по ДСНВ
22:07Минобороны сообщило о готовящейся провокации с химоружием в Сирии
21:55Россия и Белоруссия решат вопрос об отмене роуминга до конца 2020 года
21:27Джабаров призвал не отвечать на хамство США в ситуации с ДСНВ
21:20Рапота рассказал о деятельности по интеграции России и Белоруссии
Лента новостейМолния