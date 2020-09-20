https://ria.ru/20200920/mitingi-1577512060.html

Сын Лукашенко высказался о митингах в Белоруссии

Помощник президента Белоруссии по национальной безопасности, старший сын Александра Лукашенко Виктор заявил Sputnik Беларусь, что акции протеста его не пугают. РИА Новости, 20.09.2020

2020-09-20T15:51

2020-09-20T15:51

2020-09-20T16:26

протесты в белоруссии

мвд белоруссии

александр лукашенко

белоруссия

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/09/14/1577511897_0:0:1036:583_1400x0_80_0_0_1e89ce478fa5e547d53d8b4434cac022.jpg

<strong>МОСКВА, 20 сен — РИА Новости.</strong> Помощник президента <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a> по национальной безопасности, старший сын <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Александра Лукашенко</a> Виктор заявил <a href="https://sputnik.by/" target="_blank" rel="nofollow noopener">Sputnik Беларусь</a>, что акции протеста его не пугают."Смотрите — убранные и вспаханные поля, красивый, чистый город. Люди идут: кто-то — отдыхать, кто-то — со своими детьми прогуливаться. А митинги? Ну прошли и прошли. Нам было нестрашно", — сказал он, комментируя прошедший мотопробег, в котором он сам принимал участие.Это мероприятие приурочили к 75-летию Великой Победы, оно прошло в российских и белорусских городах. Мотопробег организовал международный мотоклуб Harley Owners Group (H.O.G).Протестные акции начались в Белоруссии после выборов президента 9 августа. По данным ЦИК, победителем гонки стал действующий глава республики Александр Лукашенко, он набрал более 80 процентов голосов. Однако оппозиция не признала результаты и поддерживает экс-кандидата <a href="http://ria.ru/person_svetlana-tikhanovskaya/" target="_blank" data-auto="true">Светлану Тихановскую</a>. При этом она сама выехала в Литву. Как сообщало <a href="http://ria.ru/organization_MVD_Belorussii/" target="_blank" data-auto="true">МВД Белоруссии</a>, во время незаконных митингов пострадали сотни человек, свыше 120 из них — сотрудники правоохранительных органов. Власти также сообщали о гибели троих протестующих. В настоящее время в некоторых городах Белоруссии продолжаются протестные акции, а также проходят демонстрации в поддержку Александра Лукашенко.

https://ria.ru/20200920/slabaya-1577509550.html

Арсений Новиков Прав. 474

Русский Немец Молодцы. Держите оппозицию в страхе и их терпил 473

67

белоруссия

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мвд белоруссии, александр лукашенко, белоруссия, в мире