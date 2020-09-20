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Люди несут старые белорусские национальные флаги во время массовой акции протеста после президентских выборов в Минске, Беларусь. 10 августа 2020
Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20200920/metro-1577522092.html
Все закрытые из-за протестов станции метро Минска возобновили работу
Все станции метро в центре Минска, которые в воскресенье приостанавливали работу из-за акции протеста оппозиции, вновь открылись, сообщил Минский метрополитен. РИА Новости, 20.09.2020
2020-09-20T20:22
2020-09-20T20:35
протесты в белоруссии
минск
белоруссия
в мире
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<strong>МИНСК, 20 сен – РИА Новости.</strong> Все станции метро в центре <a href="http://ria.ru/location_Minsk/" target="_blank" data-auto="true">Минска</a>, которые в воскресенье приостанавливали работу из-за акции протеста оппозиции, вновь открылись, сообщил Минский метрополитен.Днем в воскресенье минский метрополитен информировал, что ради безопасности пассажиров временно закрыты на вход и выход семь станций метро - "Площадь Ленина", "Октябрьская", "Купаловская", "Площадь Победы", "Площадь Якуба Коласа", "Немига" и "Фрунзенская". Позднее в метро заявили, что станции "Фрунзенская", "Немига" возобновили работу.Вечером открылись и оставшиеся пять станций. "Станции "Площадь Ленина", "Октябрьская", "Площадь Победы", "Площадь Якуба Коласа", "Купаловская" открыты", - говорится в сообщении предприятия в Telegram.В воскресенье в Минске противники действующего президента <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Александра Лукашенко</a> провели очередную не согласованную с властями акцию протеста, некоторые ее участники были задержаны милицией.Массовые протестные акции оппозиции начались по всей <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a> 9 августа, после выборов президента, на которых победил Александр Лукашенко – по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, светошумовые гранаты, водометы, резиновые пули.По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало тогда МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 130 сотрудников правоохранительных органов. Акции проходят в течение месяца после выборов - как в будни, так и в выходные. При этом сторонники Лукашенко также проводят мероприятия в его поддержку.
https://ria.ru/20200920/mitingi-1577512060.html
https://ria.ru/20200919/belorussiya-1577458448.html
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минск, белоруссия, в мире

Все закрытые из-за протестов станции метро Минска возобновили работу

20:22 20.09.2020 (обновлено: 20:35 20.09.2020)
762
© Иллюстрация РИА НовостиМетро в Минске во время протестов 11.08.20
Метро в Минске во время протестов 11.08.20 - РИА Новости, 1920, 20.09.2020
© Иллюстрация РИА Новости
Читать ria.ru в
МИНСК, 20 сен – РИА Новости. Все станции метро в центре Минска, которые в воскресенье приостанавливали работу из-за акции протеста оппозиции, вновь открылись, сообщил Минский метрополитен.
Днем в воскресенье минский метрополитен информировал, что ради безопасности пассажиров временно закрыты на вход и выход семь станций метро - "Площадь Ленина", "Октябрьская", "Купаловская", "Площадь Победы", "Площадь Якуба Коласа", "Немига" и "Фрунзенская". Позднее в метро заявили, что станции "Фрунзенская", "Немига" возобновили работу.
Первый вице-президент Национального олимпийского комитета Беларуси Виктор Лукашенко - РИА Новости, 1920, 20.09.2020
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Сын Лукашенко высказался о митингах в Белоруссии
Вечером открылись и оставшиеся пять станций. "Станции "Площадь Ленина", "Октябрьская", "Площадь Победы", "Площадь Якуба Коласа", "Купаловская" открыты", - говорится в сообщении предприятия в Telegram.
В воскресенье в Минске противники действующего президента Александра Лукашенко провели очередную не согласованную с властями акцию протеста, некоторые ее участники были задержаны милицией.
Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых победил Александр Лукашенко – по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, светошумовые гранаты, водометы, резиновые пули.
По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало тогда МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 130 сотрудников правоохранительных органов. Акции проходят в течение месяца после выборов - как в будни, так и в выходные. При этом сторонники Лукашенко также проводят мероприятия в его поддержку.
Сторонники президента Белоруссии Александра Лукашенко на форуме Союза женщин в Минске - РИА Новости, 1920, 19.09.2020
19 сентября, 08:00Протесты в Белоруссии
Отгородиться от соседей. Зачем Лукашенко закрывает Белоруссию
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Протесты в БелоруссииМинскБелоруссияВ мире
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