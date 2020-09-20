https://ria.ru/20200920/metro-1577517922.html

Минское метро открыло часть закрытых из-за протестов станций

Две из семи ранее закрытых из-за продолжающейся акции протеста станции метро в Минске, "Немига" и "Фрунзенская", открыты для посетителей, сообщила в воскресенье РИА Новости, 20.09.2020

2020-09-20T18:41

2020-09-20T18:41

2020-09-20T18:41

протесты в белоруссии

александр лукашенко

минск

белоруссия

в мире

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<strong>МИНСК, 20 сен – РИА Новости.</strong> Две из семи ранее закрытых из-за продолжающейся акции протеста станции метро в <a href="http://ria.ru/location_Minsk/" target="_blank" data-auto="true">Минске</a>, "Немига" и "Фрунзенская", открыты для посетителей, сообщила в воскресенье пресс-служба минской подземки.Ранее минский метрополитен сообщал, что в целях обеспечения безопасности пассажиров временно закрыты на вход и выход семь станций метро - "Площадь Ленина", "Октябрьская", "Купаловская", "Площадь Победы", "Площадь Якуба Коласа", "Немига" и "Фрунзенская""В 18.20 (совпадает с мск - ред.) станции "Фрунзенская", "Немига" открыты", - говорится в сообщении пресс-службы в Telegram-канале.В воскресенье в Минске противники действующего президента <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Александра Лукашенко</a> проводят очередную не согласованную с властями акцию протеста, правоохранители провели задержания ее участников. Акции протеста проходят и в регионах страны.Массовые протестные акции оппозиции начались по всей <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a> 9 августа, после выборов президента, на которых победил Лукашенко – по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, светошумовые гранаты, резиновые пули. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало тогда МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 130 сотрудников правоохранительных органов.Акции проходят в течение месяца после выборов - как в будние дни, так и в выходные. При этом сторонники Лукашенко также проводят мероприятия в его поддержку.

https://ria.ru/20200920/mitingi-1577512060.html

https://ria.ru/20200901/belorussiya-1576547983.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

александр лукашенко, минск, белоруссия, в мире