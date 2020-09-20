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Люди несут старые белорусские национальные флаги во время массовой акции протеста после президентских выборов в Минске, Беларусь. 10 августа 2020
Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20200920/metro-1577517922.html
Минское метро открыло часть закрытых из-за протестов станций
Две из семи ранее закрытых из-за продолжающейся акции протеста станции метро в Минске, "Немига" и "Фрунзенская", открыты для посетителей, сообщила в воскресенье РИА Новости, 20.09.2020
2020-09-20T18:41
2020-09-20T18:41
протесты в белоруссии
александр лукашенко
минск
белоруссия
в мире
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<strong>МИНСК, 20 сен – РИА Новости.</strong> Две из семи ранее закрытых из-за продолжающейся акции протеста станции метро в <a href="http://ria.ru/location_Minsk/" target="_blank" data-auto="true">Минске</a>, "Немига" и "Фрунзенская", открыты для посетителей, сообщила в воскресенье пресс-служба минской подземки.Ранее минский метрополитен сообщал, что в целях обеспечения безопасности пассажиров временно закрыты на вход и выход семь станций метро - "Площадь Ленина", "Октябрьская", "Купаловская", "Площадь Победы", "Площадь Якуба Коласа", "Немига" и "Фрунзенская""В 18.20 (совпадает с мск - ред.) станции "Фрунзенская", "Немига" открыты", - говорится в сообщении пресс-службы в Telegram-канале.В воскресенье в Минске противники действующего президента <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Александра Лукашенко</a> проводят очередную не согласованную с властями акцию протеста, правоохранители провели задержания ее участников. Акции протеста проходят и в регионах страны.Массовые протестные акции оппозиции начались по всей <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a> 9 августа, после выборов президента, на которых победил Лукашенко – по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, светошумовые гранаты, резиновые пули. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало тогда МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 130 сотрудников правоохранительных органов.Акции проходят в течение месяца после выборов - как в будние дни, так и в выходные. При этом сторонники Лукашенко также проводят мероприятия в его поддержку.
https://ria.ru/20200920/mitingi-1577512060.html
https://ria.ru/20200901/belorussiya-1576547983.html
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александр лукашенко, минск, белоруссия, в мире

Минское метро открыло часть закрытых из-за протестов станций

18:41 20.09.2020
408
© Иллюстрация РИА НовостиМетро в Минске во время протестов 11.08.20
Метро в Минске во время протестов 11.08.20 - РИА Новости, 1920, 20.09.2020
© Иллюстрация РИА Новости
Читать ria.ru в
МИНСК, 20 сен – РИА Новости. Две из семи ранее закрытых из-за продолжающейся акции протеста станции метро в Минске, "Немига" и "Фрунзенская", открыты для посетителей, сообщила в воскресенье пресс-служба минской подземки.
Ранее минский метрополитен сообщал, что в целях обеспечения безопасности пассажиров временно закрыты на вход и выход семь станций метро - "Площадь Ленина", "Октябрьская", "Купаловская", "Площадь Победы", "Площадь Якуба Коласа", "Немига" и "Фрунзенская"
Первый вице-президент Национального олимпийского комитета Беларуси Виктор Лукашенко - РИА Новости, 1920, 20.09.2020
Вчера, 15:51Протесты в Белоруссии
Сын Лукашенко высказался о митингах в Белоруссии
"В 18.20 (совпадает с мск - ред.) станции "Фрунзенская", "Немига" открыты", - говорится в сообщении пресс-службы в Telegram-канале.
В воскресенье в Минске противники действующего президента Александра Лукашенко проводят очередную не согласованную с властями акцию протеста, правоохранители провели задержания ее участников. Акции протеста проходят и в регионах страны.
Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых победил Лукашенко – по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, светошумовые гранаты, резиновые пули. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало тогда МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 130 сотрудников правоохранительных органов.
Акции проходят в течение месяца после выборов - как в будние дни, так и в выходные. При этом сторонники Лукашенко также проводят мероприятия в его поддержку.
Акция в поддержку Александра Лукашенко в Минске - РИА Новости, 1920, 01.09.2020
1 сентября, 08:00
Что нам делать с Белоруссией?
500001
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Протесты в БелоруссииАлександр ЛукашенкоМинскБелоруссияВ мире
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