Минское метро открыло часть закрытых из-за протестов станций
© Иллюстрация РИА НовостиМетро в Минске во время протестов 11.08.20
© Иллюстрация РИА Новости
МИНСК, 20 сен – РИА Новости. Две из семи ранее закрытых из-за продолжающейся акции протеста станции метро в Минске, "Немига" и "Фрунзенская", открыты для посетителей, сообщила в воскресенье пресс-служба минской подземки.
Ранее минский метрополитен сообщал, что в целях обеспечения безопасности пассажиров временно закрыты на вход и выход семь станций метро - "Площадь Ленина", "Октябрьская", "Купаловская", "Площадь Победы", "Площадь Якуба Коласа", "Немига" и "Фрунзенская"
"В 18.20 (совпадает с мск - ред.) станции "Фрунзенская", "Немига" открыты", - говорится в сообщении пресс-службы в Telegram-канале.
В воскресенье в Минске противники действующего президента Александра Лукашенко проводят очередную не согласованную с властями акцию протеста, правоохранители провели задержания ее участников. Акции протеста проходят и в регионах страны.
Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых победил Лукашенко – по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, светошумовые гранаты, резиновые пули. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало тогда МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 130 сотрудников правоохранительных органов.
Акции проходят в течение месяца после выборов - как в будние дни, так и в выходные. При этом сторонники Лукашенко также проводят мероприятия в его поддержку.
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