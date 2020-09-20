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https://ria.ru/20200920/memorandum-1577519791.html
В США назвали условие для продления ДСНВ с Россией
Вашингтон готов "уже завтра" заключить с Москвой "президентский меморандум", предваряющий продление ДСНВ, после же ноябрьских выборов в США могут появиться... РИА Новости, 20.09.2020
2020-09-20T19:28
2020-09-21T02:15
россия
маршалл биллингсли
договор снв-3
сша
в мире
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<strong>МОСКВА, 20 сен - РИА Новости.</strong> <a href="http://ria.ru/location_Washington_D_C/" target="_blank" data-auto="true">Вашингтон</a> готов "уже завтра" заключить с <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москвой</a> "президентский меморандум", предваряющий продление ДСНВ, после же ноябрьских выборов в <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> могут появиться новые условия, заявил в воскресенье спецпосланник президента Трампа по контролю над вооружениями <a href="http://ria.ru/person_marshall-billingsli/" target="_blank" data-auto="true">Маршалл Биллингсли</a>.По его словам, США предложили России перед выработкой нового полноценного договора на смену ДСНВ заключить подобие меморандума по контролю над вооружениями, который является рамочным документом и не требует ратификации.Отвечая на вопрос, действительно ли ДСНВ не будет продлен, если РФ и США до февраля не выйдут на предложенное Вашингтоном президентское соглашение, он сказал: "Абсолютно верно. В подобной ситуации мы продлевать договор не будем. С учетом всех недостатков ДСНВ мы считаем его невыгодным для США. Он накладывает такие ограничения на Соединенные Штаты, каких не накладывает на Россию"."Если и когда Москва решит проявить желание пойти по пути, который, честно говоря, президент (Владимир) Путин уже неоднократно обсуждал с президентом (Дональдом) Трампом, то мы готовы. Что касается нас, то мы бы уже завтра могли заключить соглашение (на президентском уровне - ред.)", - добавил Биллингсли.Он подчеркнул, что если к моменту ноябрьских выборов в США Москва и Вашингтон "не продвинутся" вперед, то у американской стороны "возникнет ряд новых условий", на которых им придется настаивать. Если договор не будет заключен, США проведут модернизацию ядерных сил, добавил он. "Россия в основном закончила модернизацию своего ядерного арсенала. Мы свою только начинаем. И мы будем чрезвычайно рады продолжить ее без ограничений, предусматриваемых ДСНВ", - заявил Биллингсли.Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3) - единственный действующий договор между Россией и США об ограничении вооружений. Он перестанет действовать после 5 февраля 2021 года. Президент РФ <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Путин</a> ранее предложил продлить договор на пять лет без предварительных условий. Тем временем администрация США на разных уровнях подчеркивает необходимость включения <a href="http://ria.ru/location_China/" target="_blank" data-auto="true">Китая</a> в переговоры для выработки нового трехстороннего ядерного соглашения между Россией, Китаем и США. В <a href="http://ria.ru/location_Beijing/" target="_blank" data-auto="true">Пекине</a> эту идею отвергают.
https://ria.ru/20200818/1575946274.html
https://ria.ru/20200714/1574282355.html
А если кроме шуток, то грош цена такой системе, клторая готова менять внешнеполитические курсы каждые 4 года, в зависимости от того, кто уселся в кресло *белого дома*. И не нужно шантажировать весь мир тем, что произойдет у вас в ноябре, это сугубо американская проблема, а не общемировая
66
Погодите до ноября. Сперва выберем вам нового президента, а с ним и будем рамочные меморандумы заключать
61
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россия
сша
РИА Новости
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Новости
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россия, маршалл биллингсли, договор снв-3, сша, в мире

В США назвали условие для продления ДСНВ с Россией

19:28 20.09.2020 (обновлено: 02:15 21.09.2020)
9104
© AP Photo / Ronald ZakМаршалл Биллингсли на переговорах с Сергеем Рябковым в Вене, 23 июня 2020 года
Маршалл Биллингсли на переговорах с Сергеем Рябковым в Вене, 23 июня 2020 года - РИА Новости, 1920, 20.09.2020
© AP Photo / Ronald Zak
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МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Вашингтон готов "уже завтра" заключить с Москвой "президентский меморандум", предваряющий продление ДСНВ, после же ноябрьских выборов в США могут появиться новые условия, заявил в воскресенье спецпосланник президента Трампа по контролю над вооружениями Маршалл Биллингсли.
По его словам, США предложили России перед выработкой нового полноценного договора на смену ДСНВ заключить подобие меморандума по контролю над вооружениями, который является рамочным документом и не требует ратификации.
Объект управления запуском межконтинентальных баллистических ракет в штате Северная Дакота - РИА Новости, 1920, 18.08.2020
18 августа, 16:30
США назвали условия продления СНВ-3
Отвечая на вопрос, действительно ли ДСНВ не будет продлен, если РФ и США до февраля не выйдут на предложенное Вашингтоном президентское соглашение, он сказал: "Абсолютно верно. В подобной ситуации мы продлевать договор не будем. С учетом всех недостатков ДСНВ мы считаем его невыгодным для США. Он накладывает такие ограничения на Соединенные Штаты, каких не накладывает на Россию".
"Если и когда Москва решит проявить желание пойти по пути, который, честно говоря, президент (Владимир) Путин уже неоднократно обсуждал с президентом (Дональдом) Трампом, то мы готовы. Что касается нас, то мы бы уже завтра могли заключить соглашение (на президентском уровне - ред.)", - добавил Биллингсли.
Он подчеркнул, что если к моменту ноябрьских выборов в США Москва и Вашингтон "не продвинутся" вперед, то у американской стороны "возникнет ряд новых условий", на которых им придется настаивать.
Если договор не будет заключен, США проведут модернизацию ядерных сил, добавил он.
"Россия в основном закончила модернизацию своего ядерного арсенала. Мы свою только начинаем. И мы будем чрезвычайно рады продолжить ее без ограничений, предусматриваемых ДСНВ", - заявил Биллингсли.
Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3) - единственный действующий договор между Россией и США об ограничении вооружений. Он перестанет действовать после 5 февраля 2021 года. Президент РФ Владимир Путин ранее предложил продлить договор на пять лет без предварительных условий. Тем временем администрация США на разных уровнях подчеркивает необходимость включения Китая в переговоры для выработки нового трехстороннего ядерного соглашения между Россией, Китаем и США. В Пекине эту идею отвергают.
Объект управления запуском межконтинентальных баллистических ракет в штате Северная Дакота - РИА Новости, 1920, 14.07.2020
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"Это шаг к концу света". Что последует за выходом США из СНВ-3
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Обсудить21
РоссияМаршалл БиллингслиДоговор СНВ-3СШАВ мире
Популярные комментарии
А если кроме шуток, то грош цена такой системе, клторая готова менять внешнеполитические курсы каждые 4 года, в зависимости от того, кто уселся в кресло *белого дома*. И не нужно шантажировать весь мир тем, что произойдет у вас в ноябре, это сугубо американская проблема, а не общемировая
20 сентября, 19:43
ИЗИгорь Земский
5631006
Погодите до ноября. Сперва выберем вам нового президента, а с ним и будем рамочные меморандумы заключать
20 сентября, 19:38
ИЗИгорь Земский
26160006
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