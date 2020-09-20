https://ria.ru/20200920/memorandum-1577519791.html
В США назвали условие для продления ДСНВ с Россией
Вашингтон готов "уже завтра" заключить с Москвой "президентский меморандум", предваряющий продление ДСНВ, после же ноябрьских выборов в США могут появиться... РИА Новости, 20.09.2020
2020-09-20T19:28
2020-09-20T19:28
2020-09-21T02:15
россия
маршалл биллингсли
договор снв-3
сша
в мире
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<strong>МОСКВА, 20 сен - РИА Новости.</strong> <a href="http://ria.ru/location_Washington_D_C/" target="_blank" data-auto="true">Вашингтон</a> готов "уже завтра" заключить с <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москвой</a> "президентский меморандум", предваряющий продление ДСНВ, после же ноябрьских выборов в <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> могут появиться новые условия, заявил в воскресенье спецпосланник президента Трампа по контролю над вооружениями <a href="http://ria.ru/person_marshall-billingsli/" target="_blank" data-auto="true">Маршалл Биллингсли</a>.По его словам, США предложили России перед выработкой нового полноценного договора на смену ДСНВ заключить подобие меморандума по контролю над вооружениями, который является рамочным документом и не требует ратификации.Отвечая на вопрос, действительно ли ДСНВ не будет продлен, если РФ и США до февраля не выйдут на предложенное Вашингтоном президентское соглашение, он сказал: "Абсолютно верно. В подобной ситуации мы продлевать договор не будем. С учетом всех недостатков ДСНВ мы считаем его невыгодным для США. Он накладывает такие ограничения на Соединенные Штаты, каких не накладывает на Россию"."Если и когда Москва решит проявить желание пойти по пути, который, честно говоря, президент (Владимир) Путин уже неоднократно обсуждал с президентом (Дональдом) Трампом, то мы готовы. Что касается нас, то мы бы уже завтра могли заключить соглашение (на президентском уровне - ред.)", - добавил Биллингсли.Он подчеркнул, что если к моменту ноябрьских выборов в США Москва и Вашингтон "не продвинутся" вперед, то у американской стороны "возникнет ряд новых условий", на которых им придется настаивать. Если договор не будет заключен, США проведут модернизацию ядерных сил, добавил он. "Россия в основном закончила модернизацию своего ядерного арсенала. Мы свою только начинаем. И мы будем чрезвычайно рады продолжить ее без ограничений, предусматриваемых ДСНВ", - заявил Биллингсли.Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3) - единственный действующий договор между Россией и США об ограничении вооружений. Он перестанет действовать после 5 февраля 2021 года. Президент РФ <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Путин</a> ранее предложил продлить договор на пять лет без предварительных условий. Тем временем администрация США на разных уровнях подчеркивает необходимость включения <a href="http://ria.ru/location_China/" target="_blank" data-auto="true">Китая</a> в переговоры для выработки нового трехстороннего ядерного соглашения между Россией, Китаем и США. В <a href="http://ria.ru/location_Beijing/" target="_blank" data-auto="true">Пекине</a> эту идею отвергают.
https://ria.ru/20200818/1575946274.html
https://ria.ru/20200714/1574282355.html
Игорь Земский
А если кроме шуток, то грош цена такой системе, клторая готова менять внешнеполитические курсы каждые 4 года, в зависимости от того, кто уселся в кресло *белого дома*. И не нужно шантажировать весь мир тем, что произойдет у вас в ноябре, это сугубо американская проблема, а не общемировая
66
Игорь Земский
Погодите до ноября. Сперва выберем вам нового президента, а с ним и будем рамочные меморандумы заключать
61
21
россия
сша
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, маршалл биллингсли, договор снв-3, сша, в мире
МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Вашингтон
готов "уже завтра" заключить с Москвой
"президентский меморандум", предваряющий продление ДСНВ, после же ноябрьских выборов в США
могут появиться новые условия, заявил в воскресенье спецпосланник президента Трампа по контролю над вооружениями Маршалл Биллингсли
.
По его словам, США предложили России перед выработкой нового полноценного договора на смену ДСНВ заключить подобие меморандума по контролю над вооружениями, который является рамочным документом и не требует ратификации.
Отвечая на вопрос, действительно ли ДСНВ не будет продлен, если РФ и США до февраля не выйдут на предложенное Вашингтоном президентское соглашение, он сказал: "Абсолютно верно. В подобной ситуации мы продлевать договор не будем. С учетом всех недостатков ДСНВ мы считаем его невыгодным для США. Он накладывает такие ограничения на Соединенные Штаты, каких не накладывает на Россию".
"Если и когда Москва решит проявить желание пойти по пути, который, честно говоря, президент (Владимир) Путин уже неоднократно обсуждал с президентом (Дональдом) Трампом, то мы готовы. Что касается нас, то мы бы уже завтра могли заключить соглашение (на президентском уровне - ред.)", - добавил Биллингсли.
Он подчеркнул, что если к моменту ноябрьских выборов в США Москва и Вашингтон "не продвинутся" вперед, то у американской стороны "возникнет ряд новых условий", на которых им придется настаивать.
Если договор не будет заключен, США проведут модернизацию ядерных сил, добавил он.
"Россия в основном закончила модернизацию своего ядерного арсенала. Мы свою только начинаем. И мы будем чрезвычайно рады продолжить ее без ограничений, предусматриваемых ДСНВ", - заявил Биллингсли.
Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3) - единственный действующий договор между Россией и США об ограничении вооружений. Он перестанет действовать после 5 февраля 2021 года. Президент РФ Владимир Путин
ранее предложил продлить договор на пять лет без предварительных условий. Тем временем администрация США на разных уровнях подчеркивает необходимость включения Китая
в переговоры для выработки нового трехстороннего ядерного соглашения между Россией, Китаем и США. В Пекине
эту идею отвергают.