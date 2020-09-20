Алексей Немов поддержал акцию "Пожалуйста, дышите!" на марафоне в Москве
12:36 20.09.2020 (обновлено: 12:38 20.09.2020)
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© РИА Новости / Евгений ОдиноковЧетырехкратный Олимпийский чемпион, гимнаст Алексей Немов поддержал акцию "Пожалуйста, дышите!" на Московском марафоне
Четырехкратный Олимпийский чемпион, гимнаст Алексей Немов поддержал акцию "Пожалуйста, дышите!" на Московском марафоне
МОСКВА, 20 сент – РИА Новости. Четырехкратный олимпийский чемпион, гимнаст Алексей Немов поддержал в воскресенье всенародную акцию медиагруппы "Россия сегодня" "Пожалуйста, дышите!" на Московском марафоне. Алексей вместе с участниками мероприятия - командой РИА Новости Спорт приветствовал бегунов в футболке с фотографией врача, присланной на сайт проекта.
"Настоящие герои среди нас. Герои в белых халатах, которые ежедневно совершают подвиг, рискуя собственной жизнью. Я надеюсь, что благодаря акции "Пожалуйста, дышите!" о подвиге врачей, медсестер и волонтеров, вставших на борьбу с коронавирусом, узнает как можно больше людей по всей стране. Потому что такое нельзя забывать. Все эти люди достойны самой искренней, самой сердечной благодарности от всех нас! Низкий им поклон за их отвагу, за их профессионализм и чуткость. И спасибо "России сегодня" за организацию такого важного проекта", - отметил Алексей Немов.
VIII Московский марафон – самый масштабный забег России. Бегуны со всей России вышли на старт, чтобы пробежать 42,2 или 10 км по центральным улицам столицы. Р-Спорт выступает информационным партнером мероприятия.
С момента своего старта в конце мая акция "Пожалуйста, дышите!" стала по-настоящему всенародной — в ее активе уже свыше 800 историй, и они продолжают приходить.
Акция "Пожалуйста, дышите!" – знак безмерной человеческой благодарности и желание сохранить память о тех, кто ежедневно рискует своей жизнью ради спасения жизни других. Те, кто хочет рассказать о своих героях — медиках и волонтерах, могут заполнить форму на портале. Полные правила акции указаны там же.
12 сентября, 12:00Аэропорт "Домодедово" стал партнером акции "Пожалуйста, дышите!"
Акция инициирована медиагруппой "Россия сегодня" при поддержке Министерства здравоохранения Российской Федерации и Департамента здравоохранения г. Москвы, ВОД "Волонтеры-медики" и Ассоциации волонтерских центров, а также АНО "Национальные приоритеты"/сайт стопкоронавирус.рф. Генеральным партнером акции стала ВГТРК.
Информационные и отраслевые партнеры акции "Пожалуйста, дышите!": благотворительный фонд "Система", федеральный спортивный телеканал "Матч ТВ", телеканал "Москва 24", сайт "Комсомольской правды" KP.RU, ИД "Аргументы и факты", коммуникационная группа LBL, а также федеральный новостной портал NEWS.ru.
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