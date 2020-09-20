https://ria.ru/20200920/marafon-1577506100.html

Алексей Немов поддержал акцию "Пожалуйста, дышите!" на марафоне в Москве

Четырехкратный олимпийский чемпион, гимнаст Алексей Немов поддержал в воскресенье всенародную акцию медиагруппы "Россия сегодня" "Пожалуйста, дышите!" на... РИА Новости, 20.09.2020

2020-09-20T12:36

2020-09-20T12:36

2020-09-20T12:38

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

алексей немов

здоровье - общество

москва

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<strong>МОСКВА, 20</strong> <strong>сент</strong> <strong>– РИА Новости. </strong>Четырехкратный олимпийский чемпион, гимнаст <a href="http://ria.ru/person_AleksejjNemov/" target="_blank" data-auto="true">Алексей Немов</a> поддержал в воскресенье всенародную акцию медиагруппы "Россия сегодня" "<a href="https://breathe.ria.ru/" target="_blank">Пожалуйста, дышите!</a>" на Московском марафоне. Алексей вместе с участниками мероприятия - командой РИА Новости Спорт приветствовал бегунов в футболке с фотографией врача, присланной на <a href="https://breathe.ria.ru/" target="_blank">сайт</a> проекта. "Настоящие герои среди нас. Герои в белых халатах, которые ежедневно совершают подвиг, рискуя собственной жизнью. Я надеюсь, что благодаря акции "Пожалуйста, дышите!" о подвиге врачей, медсестер и волонтеров, вставших на борьбу с коронавирусом, узнает как можно больше людей по всей стране. Потому что такое нельзя забывать. Все эти люди достойны самой искренней, самой сердечной благодарности от всех нас! Низкий им поклон за их отвагу, за их профессионализм и чуткость. И спасибо "России сегодня" за организацию такого важного проекта", - отметил Алексей Немов. <strong>VIII Московский марафон</strong> – самый масштабный забег России. Бегуны со всей России вышли на старт, чтобы пробежать 42,2 или 10 км по центральным улицам столицы. Р-Спорт выступает информационным партнером мероприятия. С момента своего старта в конце мая акция "Пожалуйста, дышите!" стала по-настоящему всенародной — в ее активе уже свыше 800 историй, и они продолжают приходить. Акция "Пожалуйста, дышите!" – знак безмерной человеческой благодарности и желание сохранить память о тех, кто ежедневно рискует своей жизнью ради спасения жизни других. Те, кто хочет рассказать о своих героях — медиках и волонтерах, могут заполнить форму на <u><a href="https://breathe.ria.ru/" target="_blank">портале</a></u>. Полные правила акции указаны там же. Акция инициирована медиагруппой "Россия сегодня" при поддержке Министерства здравоохранения Российской Федерации и Департамента здравоохранения г. Москвы, ВОД "Волонтеры-медики" и Ассоциации волонтерских центров, а также АНО "Национальные приоритеты"/сайт <u><a href="https://стопкоронавирус.рф/" target="_blank" rel="nofollow noopener">стопкоронавирус.рф</a></u>. Генеральным партнером акции стала <u><a href="https://ria.ru/organization_VGTRK/" target="_blank">ВГТРК</a></u>. Информационные и отраслевые партнеры акции "Пожалуйста, дышите!": благотворительный фонд <u><a href="http://bf.sistema.ru/" target="_blank" rel="nofollow noopener">"Система"</a></u>, федеральный спортивный телеканал <u><a href="https://matchtv.ru/" target="_blank" rel="nofollow noopener">"Матч ТВ"</a></u>, телеканал <u><a href="https://www.m24.ru/" target="_blank" rel="nofollow noopener">"Москва 24"</a></u>, сайт "Комсомольской правды" <u><a href="https://www.kp.ru/" target="_blank" rel="nofollow noopener">KP.RU</a></u>, ИД <u><a href="https://aif.ru/" target="_blank" rel="nofollow noopener">"Аргументы и факты"</a></u>, коммуникационная группа <u><a href="https://www.lbl.ru/" target="_blank" rel="nofollow noopener">LBL</a></u>, а также федеральный новостной портал <u><a href="https://news.ru/" target="_blank" rel="nofollow noopener">NEWS.ru</a></u>. <strong>МИА "Россия сегодня"</strong> — международная медиагруппа, миссией которой является оперативное и взвешенное освещение событий в мире, информирование аудитории о различных взглядах на ключевые события. МИА "Россия сегодня" представляет линейку информационных ресурсов агентства: <a href="https://ria.ru/" target="_blank">РИА Новости</a>, <a href="https://rsport.ria.ru/" target="_blank">Р-Спорт</a>, <a href="https://realty.ria.ru/" target="_blank">РИА Недвижимость</a>, <a href="https://1prime.ru/" target="_blank">Прайм</a>, <a href="https://riarating.ru/" target="_blank">РИА Рейтинг</a>, <a href="https://inosmi.ru/" target="_blank">ИноСМИ</a>, <a href="https://sn.ria.ru/sn/" target="_blank">Социальный навигатор</a>, <a href="https://www.youtube.com/channel/UCL4TlIj2XT-KDjKgk6KSV8w" target="_blank">ТОК</a>, <a href="https://www.youtube.com/channel/UCQFx69p4H4YYM9IhFzqdqNg" target="_blank">КОТ</a>, <a href="https://baltnews.lt/" target="_blank">Baltnews</a>, <a href="https://ukraina.ru/" target="_blank">Украина.ру</a>, <a href="https://arctic.ru/" target="_blank">Arctic.ru</a>. За рубежом медиагруппа представлена международным новостным агентством и радио <a href="https://radiosputnik.ria.ru/" target="_blank">Sputnik</a>. Главным продуктом агентства являются информационные ленты на русском, английском, китайском, испанском, арабском языках и на фарси. Следите за новостями МИА "Россия сегодня" в Телеграм-канале пресс-службы - "<a href="https://t.me/zubovskiy4" target="_blank">Зубовский, 4</a>". <em>Последние данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="https://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank" rel="nofollow noopener">стопкоронавирус.рф</a></em>

https://ria.ru/20200802/1575271828.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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