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Люди несут старые белорусские национальные флаги во время массовой акции протеста после президентских выборов в Минске, Беларусь. 10 августа 2020
Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20200920/lukashenko-1577508028.html
Сын Лукашенко рассказал, где учатся его дочери
Средний сын президента Белоруссии Дмитрий Лукашенко сообщил, что все три его дочери учатся и будут учиться в элитной школе в минском микрорайоне Дрозды, где... РИА Новости, 20.09.2020
2020-09-20T13:43
2020-09-20T16:33
протесты в белоруссии
николай лукашенко
александр лукашенко
белорусский государственный университет
белоруссия
в мире
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<strong>МИНСК, 20 сен – РИА Новости.</strong> Средний сын президента <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a> Дмитрий Лукашенко сообщил, что все три его дочери учатся и будут учиться в элитной школе в минском микрорайоне Дрозды, где проживают многие чиновники высокого уровня и руководство республики.Ранее агенство <u><a href="http://sputnik.by/">Sputnik Беларусь</a></u> со ссылкой на одну из дочерей Дмитрия Лукашенко, Анастасию, сообщило, что она и ее сестра Дарья забрали документы из лицея <a href="http://ria.ru/organization_Belorusskijj_gosudarstvennyjj_universitet/" target="_blank" data-auto="true">Белорусского государственного университета</a>. По данным агенства, Анастасия и Дарья посещали занятия в престижном лицее БГУ в течение недели после начала учебного года, а затем ушли. А до этого белорусские СМИ писали, что из лицея БГУ также забрал документы младший сын главы государства <a href="http://ria.ru/person_Nikolajj_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Николай Лукашенко</a>. Он поступил в этом году на биологический профиль, однако, по информации СМИ, на занятиях так и не появлялся.Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых, по данным ЦИК, победил действующий белорусский лидер <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Александр Лукашенко</a>, набрав 80,1% голосов. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 120 сотрудников правоохранительных органов. Власти сообщали о гибели троих протестующих. В настоящее время протестные акции продолжаются в различных городах Белоруссии, также проходят митинги сторонников Лукашенко.<strong>Все новости Белоруссии читайте на сайте <u><a href="http://sputnik.by/">Sputnik Беларусь &gt;&gt;</a></u></strong>
https://ria.ru/20200919/aktsiya-1577484906.html
Я думаю, девочки перешли туда учиться в целях безопасности и взаимопонимания. Им тяжело было бы сейчас, на фоне протестов, посещать обычный Лицей. Да и охране хлопотно. Правильно всё сделали родители. Время пройдет и девочки будут учиться там, где захотят. Просто сегодня ещё не время.
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белоруссия
РИА Новости
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николай лукашенко, александр лукашенко, белорусский государственный университет, белоруссия, в мире

Сын Лукашенко рассказал, где учатся его дочери

13:43 20.09.2020 (обновлено: 16:33 20.09.2020)
85595
© Sputnik / Виктор ТолочкоСын президента Белоруссии Дмитрий Лукашенко
Сын президента Белоруссии Дмитрий Лукашенко - РИА Новости, 1920, 20.09.2020
© Sputnik / Виктор Толочко
Сын президента Белоруссии Дмитрий Лукашенко. Архивное фото
Читать ria.ru в
МИНСК, 20 сен – РИА Новости. Средний сын президента Белоруссии Дмитрий Лукашенко сообщил, что все три его дочери учатся и будут учиться в элитной школе в минском микрорайоне Дрозды, где проживают многие чиновники высокого уровня и руководство республики.
Ранее агенство Sputnik Беларусь со ссылкой на одну из дочерей Дмитрия Лукашенко, Анастасию, сообщило, что она и ее сестра Дарья забрали документы из лицея Белорусского государственного университета. По данным агенства, Анастасия и Дарья посещали занятия в престижном лицее БГУ в течение недели после начала учебного года, а затем ушли. А до этого белорусские СМИ писали, что из лицея БГУ также забрал документы младший сын главы государства Николай Лукашенко. Он поступил в этом году на биологический профиль, однако, по информации СМИ, на занятиях так и не появлялся.

"Наверное, ни для кого уже не секрет, все три мои дочери учатся и будут учиться в школе, которая находится возле Дроздов - Минская международная гимназия. Младшая пошла в первый класс в этом году, средняя и старшая тоже проходят там обучение", - рассказал Дмитрий Лукашенко, который возглавляет президентский спортивный клуб, его слова приводит в воскресенье агентство Sputnik Беларусь.

Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых, по данным ЦИК, победил действующий белорусский лидер Александр Лукашенко, набрав 80,1% голосов. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 120 сотрудников правоохранительных органов. Власти сообщали о гибели троих протестующих. В настоящее время протестные акции продолжаются в различных городах Белоруссии, также проходят митинги сторонников Лукашенко.
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Протесты в БелоруссииНиколай ЛукашенкоАлександр ЛукашенкоБелорусский государственный университетБелоруссияВ мире
Популярные комментарии
Я думаю, девочки перешли туда учиться в целях безопасности и взаимопонимания. Им тяжело было бы сейчас, на фоне протестов, посещать обычный Лицей. Да и охране хлопотно. Правильно всё сделали родители. Время пройдет и девочки будут учиться там, где захотят. Просто сегодня ещё не время.
20 сентября, 14:28
Людмила Комиссаренко (Никишина)Людмила Комиссаренко (Никишина)
1000004
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