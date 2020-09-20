https://ria.ru/20200920/lukashenko-1577508028.html

Сын Лукашенко рассказал, где учатся его дочери

Средний сын президента Белоруссии Дмитрий Лукашенко сообщил, что все три его дочери учатся и будут учиться в элитной школе в минском микрорайоне Дрозды, где... РИА Новости, 20.09.2020

2020-09-20T13:43

2020-09-20T13:43

2020-09-20T16:33

протесты в белоруссии

николай лукашенко

александр лукашенко

белорусский государственный университет

белоруссия

в мире

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<strong>МИНСК, 20 сен – РИА Новости.</strong> Средний сын президента <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a> Дмитрий Лукашенко сообщил, что все три его дочери учатся и будут учиться в элитной школе в минском микрорайоне Дрозды, где проживают многие чиновники высокого уровня и руководство республики.Ранее агенство <u><a href="http://sputnik.by/">Sputnik Беларусь</a></u> со ссылкой на одну из дочерей Дмитрия Лукашенко, Анастасию, сообщило, что она и ее сестра Дарья забрали документы из лицея <a href="http://ria.ru/organization_Belorusskijj_gosudarstvennyjj_universitet/" target="_blank" data-auto="true">Белорусского государственного университета</a>. По данным агенства, Анастасия и Дарья посещали занятия в престижном лицее БГУ в течение недели после начала учебного года, а затем ушли. А до этого белорусские СМИ писали, что из лицея БГУ также забрал документы младший сын главы государства <a href="http://ria.ru/person_Nikolajj_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Николай Лукашенко</a>. Он поступил в этом году на биологический профиль, однако, по информации СМИ, на занятиях так и не появлялся.Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых, по данным ЦИК, победил действующий белорусский лидер <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Александр Лукашенко</a>, набрав 80,1% голосов. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 120 сотрудников правоохранительных органов. Власти сообщали о гибели троих протестующих. В настоящее время протестные акции продолжаются в различных городах Белоруссии, также проходят митинги сторонников Лукашенко.<strong>Все новости Белоруссии читайте на сайте <u><a href="http://sputnik.by/">Sputnik Беларусь >></a></u></strong>

https://ria.ru/20200919/aktsiya-1577484906.html

Людмила Комиссаренко (Никишина) Я думаю, девочки перешли туда учиться в целях безопасности и взаимопонимания. Им тяжело было бы сейчас, на фоне протестов, посещать обычный Лицей. Да и охране хлопотно. Правильно всё сделали родители. Время пройдет и девочки будут учиться там, где захотят. Просто сегодня ещё не время. 14

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белоруссия

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2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

николай лукашенко, александр лукашенко, белорусский государственный университет, белоруссия, в мире