Сын Лукашенко рассказал, где учатся его дочери
13:43 20.09.2020 (обновлено: 16:33 20.09.2020)
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© Sputnik / Виктор ТолочкоСын президента Белоруссии Дмитрий Лукашенко
© Sputnik / Виктор Толочко
Сын президента Белоруссии Дмитрий Лукашенко. Архивное фото
МИНСК, 20 сен – РИА Новости. Средний сын президента Белоруссии Дмитрий Лукашенко сообщил, что все три его дочери учатся и будут учиться в элитной школе в минском микрорайоне Дрозды, где проживают многие чиновники высокого уровня и руководство республики.
Ранее агенство Sputnik Беларусь со ссылкой на одну из дочерей Дмитрия Лукашенко, Анастасию, сообщило, что она и ее сестра Дарья забрали документы из лицея Белорусского государственного университета. По данным агенства, Анастасия и Дарья посещали занятия в престижном лицее БГУ в течение недели после начала учебного года, а затем ушли. А до этого белорусские СМИ писали, что из лицея БГУ также забрал документы младший сын главы государства Николай Лукашенко. Он поступил в этом году на биологический профиль, однако, по информации СМИ, на занятиях так и не появлялся.
"Наверное, ни для кого уже не секрет, все три мои дочери учатся и будут учиться в школе, которая находится возле Дроздов - Минская международная гимназия. Младшая пошла в первый класс в этом году, средняя и старшая тоже проходят там обучение", - рассказал Дмитрий Лукашенко, который возглавляет президентский спортивный клуб, его слова приводит в воскресенье агентство Sputnik Беларусь.
Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых, по данным ЦИК, победил действующий белорусский лидер Александр Лукашенко, набрав 80,1% голосов. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 120 сотрудников правоохранительных органов. Власти сообщали о гибели троих протестующих. В настоящее время протестные акции продолжаются в различных городах Белоруссии, также проходят митинги сторонников Лукашенко.
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