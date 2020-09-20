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Туризм
https://ria.ru/20200920/loza-1577384235.html
Юрий Лоза: "Главное, чтобы ничего не происходило, но было где гулять"
Певец, композитор и поэт Юрий Лоза этим летом вместо привычной Болгарии отдыхал в Крыму. В интервью РИА Новости артист рассказал, почему перестал ездить в... РИА Новости, 20.09.2020
2020-09-20T08:00
2020-09-20T08:02
туризм
куда поехать
звезды - туризм
туризм
юрий лоза
черное море
пхукет (остров)
турция
республика крым
болгария
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<strong>МОСКВА, 20 сен — РИА Новости, Лев Рыжков.</strong> Певец, композитор и поэт Юрий Лоза этим летом вместо привычной Болгарии отдыхал в Крыму. В интервью РИА Новости артист рассказал, почему перестал ездить в Таиланд, чем хороша Болгария и плоха Турция. А также поделился впечатлениями от отдыха в Крыму в этом году. <strong>Я не экстремал. Для меня самый хороший отдых </strong>—<strong> тот, который обходится без приключений</strong>. Поэтому едем туда, где с нами не может случиться никаких неожиданностей. <strong>Мы всей семьей очень любим Черное море. Часто ездим в Болгарию.</strong> Все там напоминает российские курорты, к которым мы привыкли с детства.<strong>Чем еще хороша Болгария? Конечно, овощами и фруктами!</strong> Болгары не убили пестицидами свое сельское хозяйство. Есть можно совершенно все, что там вырастили. <strong>Очень хорошо, что наши языки похожи.</strong> Так что мы друг друга понимаем без перевода. И у нас одна вера — болгары тоже православные.<strong>На отдыхе за рубежом меня узнают только соотечественники.</strong> И я никогда не выступаю там. Потому что петь — это работа, ответственность. А на отдыхе я расслабленный и вялый, мне нравится просто лежать на берегу и чтобы ничего не происходило.<strong>Еще мы открыли для себя Таиланд.</strong> Там очень хорошо. Привыкаешь уже через час. В Патайе или Пхукете можно отдохнуть вполне по-европейски, не изменяя своим привычкам: понятная кухня, хорошая вода, приличная связь, не чувствуешь себя в окружении чужаков. <strong>Единственное, тяжело дается обратная акклиматизация.</strong> Не получается спокойно вернуться из тропиков в московский холод с пронзительным ветром, слякотью или морозами. Мы и перестали туда ездить, потому что очень трудно возвращаться.<strong>Этим летом заграничные курорты были недоступны, и мы отправились в Крым.</strong> Меня порадовало, что потихоньку решаются все проблемы полуострова — бурят водные скважины, тянут линии электропередачи. Пока не хватает нормальной связи: мобильного интернета, телефонной без сбоев. Не до конца решен вопрос с хорошими дорогами: центральные магистрали сделали, но неплохо бы и остальные привести в порядок. Но все можно решить, было бы желание.<strong>Я как-то посмотрел на карту мира, и понял, что нет мест, где я еще не был, но очень хотел бы побывать.</strong> Я не исследователь и ничего не хочу менять. <strong>К Турции отношусь нейтрально.</strong> <strong>Там негде гулять.</strong> Мне не нравится такой отдых, когда "все включено", притом на одной территории. У меня всегда есть желание вечером куда-то выйти. <strong>Если ехать в Турцию, то только большой компанией, а иначе чувствуешь себя в изоляции.</strong> Мои знакомые недавно вернулись оттуда и рассказывают: "Классно время провели!" "А что вы там делали? — спрашиваю я. — Там же за оградой отеля ничего нет!" Они говорят: "А мы "пулю" расписывали". То есть сидели, играли в преферанс, ничего не видели, но время провели, оказывается, шикарно.
https://ria.ru/20200913/pletneva-1576645460.html
черное море
пхукет (остров)
турция
республика крым
болгария
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куда поехать, звезды - туризм, туризм, юрий лоза, черное море, пхукет (остров), турция, республика крым, болгария, таиланд

Юрий Лоза: "Главное, чтобы ничего не происходило, но было где гулять"

08:00 20.09.2020 (обновлено: 08:02 20.09.2020)
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© Фото : из личного архива Юрия ЛозыЮрий Лоза
Юрий Лоза - РИА Новости, 1920, 20.09.2020
© Фото : из личного архива Юрия Лозы
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 сен — РИА Новости, Лев Рыжков. Певец, композитор и поэт Юрий Лоза этим летом вместо привычной Болгарии отдыхал в Крыму. В интервью РИА Новости артист рассказал, почему перестал ездить в Таиланд, чем хороша Болгария и плоха Турция. А также поделился впечатлениями от отдыха в Крыму в этом году.
Я не экстремал. Для меня самый хороший отдых тот, который обходится без приключений. Поэтому едем туда, где с нами не может случиться никаких неожиданностей.
Мы всей семьей очень любим Черное море. Часто ездим в Болгарию. Все там напоминает российские курорты, к которым мы привыкли с детства.
Чем еще хороша Болгария? Конечно, овощами и фруктами! Болгары не убили пестицидами свое сельское хозяйство. Есть можно совершенно все, что там вырастили.
Очень хорошо, что наши языки похожи. Так что мы друг друга понимаем без перевода. И у нас одна вера — болгары тоже православные.
© Фото : из личного архива Юрия ЛозыЮрий Лоза
Юрий Лоза - РИА Новости, 1920, 17.09.2020
© Фото : из личного архива Юрия Лозы
Юрий Лоза
На отдыхе за рубежом меня узнают только соотечественники. И я никогда не выступаю там. Потому что петь — это работа, ответственность. А на отдыхе я расслабленный и вялый, мне нравится просто лежать на берегу и чтобы ничего не происходило.
Еще мы открыли для себя Таиланд. Там очень хорошо. Привыкаешь уже через час. В Патайе или Пхукете можно отдохнуть вполне по-европейски, не изменяя своим привычкам: понятная кухня, хорошая вода, приличная связь, не чувствуешь себя в окружении чужаков.
© Фото : из личного архива Юрия ЛозыЮрий Лоза в тропиках
Юрий Лоза в тропиках - РИА Новости, 1920, 17.09.2020
© Фото : из личного архива Юрия Лозы
Юрий Лоза в тропиках
Единственное, тяжело дается обратная акклиматизация. Не получается спокойно вернуться из тропиков в московский холод с пронзительным ветром, слякотью или морозами. Мы и перестали туда ездить, потому что очень трудно возвращаться.
© Фото : из личного архива Юрия ЛозыЮрий Лоза
Юрий Лоза - РИА Новости, 1920, 17.09.2020
© Фото : из личного архива Юрия Лозы
Юрий Лоза
Этим летом заграничные курорты были недоступны, и мы отправились в Крым. Меня порадовало, что потихоньку решаются все проблемы полуострова — бурят водные скважины, тянут линии электропередачи. Пока не хватает нормальной связи: мобильного интернета, телефонной без сбоев. Не до конца решен вопрос с хорошими дорогами: центральные магистрали сделали, но неплохо бы и остальные привести в порядок. Но все можно решить, было бы желание.
Я как-то посмотрел на карту мира, и понял, что нет мест, где я еще не был, но очень хотел бы побывать. Я не исследователь и ничего не хочу менять.
© Фото : из личного архива Юрия Лозы

Юрий Лоза на отдыхе

Юрий Лоза
1 из 4

Юрий Лоза на отдыхе

© Фото : из личного архива Юрия Лозы
© РИА Новости / Александр Поляков

Конкурс рок-музыки, выступает эстрадный певец Юрий Лоза. Зеленый театр Центрального парка культуры и отдыха имени М. Горького

Конкурс рок-музыки, организованный газетой Московский комсомолец. Выступает эстрадный певец Юрий Лоза
2 из 4

Конкурс рок-музыки, выступает эстрадный певец Юрий Лоза. Зеленый театр Центрального парка культуры и отдыха имени М. Горького

© РИА Новости / Александр Поляков
© РИА Новости / Антон Белицкий / Перейти в фотобанк

Певец Юрий Лоза в спортивном комплексе "Олимпийский" во время выступления на фестивале "Авторадио" "Дискотека 80-х"

Певец Юрий Лоза
3 из 4

Певец Юрий Лоза в спортивном комплексе "Олимпийский" во время выступления на фестивале "Авторадио" "Дискотека 80-х"

© РИА Новости / Антон Белицкий
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© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанк

Музыкант и композитор Юрий Лоза читает диктант на ежегодной акции по проверке грамотности "Тотальный диктант — 2017" в Москве

Музыкант и композитор Юрий Лоза
4 из 4

Музыкант и композитор Юрий Лоза читает диктант на ежегодной акции по проверке грамотности "Тотальный диктант — 2017" в Москве

© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
1 из 4

Юрий Лоза на отдыхе

© Фото : из личного архива Юрия Лозы
2 из 4

Конкурс рок-музыки, выступает эстрадный певец Юрий Лоза. Зеленый театр Центрального парка культуры и отдыха имени М. Горького

© РИА Новости / Александр Поляков
3 из 4

Певец Юрий Лоза в спортивном комплексе "Олимпийский" во время выступления на фестивале "Авторадио" "Дискотека 80-х"

© РИА Новости / Антон Белицкий
Перейти в фотобанк
4 из 4

Музыкант и композитор Юрий Лоза читает диктант на ежегодной акции по проверке грамотности "Тотальный диктант — 2017" в Москве

© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
К Турции отношусь нейтрально. Там негде гулять. Мне не нравится такой отдых, когда "все включено", притом на одной территории. У меня всегда есть желание вечером куда-то выйти.
Если ехать в Турцию, то только большой компанией, а иначе чувствуешь себя в изоляции. Мои знакомые недавно вернулись оттуда и рассказывают: "Классно время провели!" "А что вы там делали? — спрашиваю я. — Там же за оградой отеля ничего нет!" Они говорят: "А мы "пулю" расписывали". То есть сидели, играли в преферанс, ничего не видели, но время провели, оказывается, шикарно.
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Туризмкуда поехатьЗвезды - ТуризмТуризмЮрий ЛозаЧерное мореПхукет (остров)ТурцияРеспублика КрымБолгарияТаиланд
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