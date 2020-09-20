https://ria.ru/20200920/loza-1577384235.html

Юрий Лоза: "Главное, чтобы ничего не происходило, но было где гулять"

Певец, композитор и поэт Юрий Лоза этим летом вместо привычной Болгарии отдыхал в Крыму. В интервью РИА Новости артист рассказал, почему перестал ездить в... РИА Новости, 20.09.2020

2020-09-20T08:00

2020-09-20T08:00

2020-09-20T08:02

туризм

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пхукет (остров)

турция

республика крым

болгария

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<strong>МОСКВА, 20 сен — РИА Новости, Лев Рыжков.</strong> Певец, композитор и поэт Юрий Лоза этим летом вместо привычной Болгарии отдыхал в Крыму. В интервью РИА Новости артист рассказал, почему перестал ездить в Таиланд, чем хороша Болгария и плоха Турция. А также поделился впечатлениями от отдыха в Крыму в этом году. <strong>Я не экстремал. Для меня самый хороший отдых </strong>—<strong> тот, который обходится без приключений</strong>. Поэтому едем туда, где с нами не может случиться никаких неожиданностей. <strong>Мы всей семьей очень любим Черное море. Часто ездим в Болгарию.</strong> Все там напоминает российские курорты, к которым мы привыкли с детства.<strong>Чем еще хороша Болгария? Конечно, овощами и фруктами!</strong> Болгары не убили пестицидами свое сельское хозяйство. Есть можно совершенно все, что там вырастили. <strong>Очень хорошо, что наши языки похожи.</strong> Так что мы друг друга понимаем без перевода. И у нас одна вера — болгары тоже православные.<strong>На отдыхе за рубежом меня узнают только соотечественники.</strong> И я никогда не выступаю там. Потому что петь — это работа, ответственность. А на отдыхе я расслабленный и вялый, мне нравится просто лежать на берегу и чтобы ничего не происходило.<strong>Еще мы открыли для себя Таиланд.</strong> Там очень хорошо. Привыкаешь уже через час. В Патайе или Пхукете можно отдохнуть вполне по-европейски, не изменяя своим привычкам: понятная кухня, хорошая вода, приличная связь, не чувствуешь себя в окружении чужаков. <strong>Единственное, тяжело дается обратная акклиматизация.</strong> Не получается спокойно вернуться из тропиков в московский холод с пронзительным ветром, слякотью или морозами. Мы и перестали туда ездить, потому что очень трудно возвращаться.<strong>Этим летом заграничные курорты были недоступны, и мы отправились в Крым.</strong> Меня порадовало, что потихоньку решаются все проблемы полуострова — бурят водные скважины, тянут линии электропередачи. Пока не хватает нормальной связи: мобильного интернета, телефонной без сбоев. Не до конца решен вопрос с хорошими дорогами: центральные магистрали сделали, но неплохо бы и остальные привести в порядок. Но все можно решить, было бы желание.<strong>Я как-то посмотрел на карту мира, и понял, что нет мест, где я еще не был, но очень хотел бы побывать.</strong> Я не исследователь и ничего не хочу менять. <strong>К Турции отношусь нейтрально.</strong> <strong>Там негде гулять.</strong> Мне не нравится такой отдых, когда "все включено", притом на одной территории. У меня всегда есть желание вечером куда-то выйти. <strong>Если ехать в Турцию, то только большой компанией, а иначе чувствуешь себя в изоляции.</strong> Мои знакомые недавно вернулись оттуда и рассказывают: "Классно время провели!" "А что вы там делали? — спрашиваю я. — Там же за оградой отеля ничего нет!" Они говорят: "А мы "пулю" расписывали". То есть сидели, играли в преферанс, ничего не видели, но время провели, оказывается, шикарно.

https://ria.ru/20200913/pletneva-1576645460.html

черное море

пхукет (остров)

турция

республика крым

болгария

таиланд

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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