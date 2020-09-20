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https://ria.ru/20200920/loto-1577500815.html
Умер ведущий "Русского лото" Михаил Борисов
Ведущий "Русского лото" Михаил Борисов скончался на 72-м году жизни, сообщается на сайте театрального института имени Бориса Щукина. РИА Новости, 20.09.2020
2020-09-20T09:25
2020-09-20T09:35
умер михаил борисов
культура
михаил борисов
общество
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<strong>МОСКВА, 20 сен - РИА Новости.</strong> Ведущий "Русского лото" <a href="https://ria.ru/person_mikhail-borisov/" target="_blank">Михаил Борисов</a> скончался на 72-м году жизни, сообщается на сайте театрального института имени Бориса Щукина.В субботу представитель "Столото" сообщила РИА Новости, что ведущий попал в больницу, ему стало плохо во время съемок."Вчера нас постигла тяжелая утрата — ушёл из жизни Михаил Борисович Борисов. В это невозможно поверить... Всегда энергичный, полный жизни, немного ироничный — Михаил Борисович казался воплощением стабильности и спокойной уверенности в завтрашнем дне... Михаил Борисов был настоящим артистом и ушёл как артист — прямо со съёмочной площадки. Мы скорбим", — говорится в сообщении.Борисов много работал в театре, в кино, на телевидении. В театральном институте имени Щукина он заведовал кафедрой режиссуры, а также ставил дипломные спектакли, которые всегда пользовались зрительским успехом.
Был один из лучших людей в России! Побольше бы таких!
60
Всё больше уходит людей из детства 😔
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РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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353
60
умер михаил борисов, михаил борисов, общество

Умер ведущий "Русского лото" Михаил Борисов

09:25 20.09.2020 (обновлено: 09:35 20.09.2020)
95594
© АГН "Москва" / Софья СандурскаяВедущий и художественный руководитель еженедельной всероссийской телевизионной лотереи "Русское лото" Михаил Борисов
Ведущий и художественный руководитель еженедельной всероссийской телевизионной лотереи Русское лото Михаил Борисов - РИА Новости, 1920, 20.09.2020
© АГН "Москва" / Софья Сандурская
Ведущий и художественный руководитель еженедельной всероссийской телевизионной лотереи "Русское лото" Михаил Борисов. Архивное фото
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МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Ведущий "Русского лото" Михаил Борисов скончался на 72-м году жизни, сообщается на сайте театрального института имени Бориса Щукина.
В субботу представитель "Столото" сообщила РИА Новости, что ведущий попал в больницу, ему стало плохо во время съемок.
"Вчера нас постигла тяжелая утрата — ушёл из жизни Михаил Борисович Борисов. В это невозможно поверить... Всегда энергичный, полный жизни, немного ироничный — Михаил Борисович казался воплощением стабильности и спокойной уверенности в завтрашнем дне... Михаил Борисов был настоящим артистом и ушёл как артист — прямо со съёмочной площадки. Мы скорбим", — говорится в сообщении.
Борисов много работал в театре, в кино, на телевидении. В театральном институте имени Щукина он заведовал кафедрой режиссуры, а также ставил дипломные спектакли, которые всегда пользовались зрительским успехом.
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КультураУмер Михаил БорисовМихаил БорисовОбщество
Популярные комментарии
Был один из лучших людей в России! Побольше бы таких!
20 сентября, 10:15
Олег МиловановОлег Милованов
31251021
Всё больше уходит людей из детства 😔
20 сентября, 09:27
Руслан СоларРуслан Солар
33121208
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