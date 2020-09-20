https://ria.ru/20200920/loto-1577500815.html
Умер ведущий "Русского лото" Михаил Борисов
Ведущий "Русского лото" Михаил Борисов скончался на 72-м году жизни, сообщается на сайте театрального института имени Бориса Щукина. РИА Новости, 20.09.2020
2020-09-20T09:25
2020-09-20T09:25
2020-09-20T09:35
умер михаил борисов
культура
михаил борисов
общество
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<strong>МОСКВА, 20 сен - РИА Новости.</strong> Ведущий "Русского лото" <a href="https://ria.ru/person_mikhail-borisov/" target="_blank">Михаил Борисов</a> скончался на 72-м году жизни, сообщается на сайте театрального института имени Бориса Щукина.В субботу представитель "Столото" сообщила РИА Новости, что ведущий попал в больницу, ему стало плохо во время съемок."Вчера нас постигла тяжелая утрата — ушёл из жизни Михаил Борисович Борисов. В это невозможно поверить... Всегда энергичный, полный жизни, немного ироничный — Михаил Борисович казался воплощением стабильности и спокойной уверенности в завтрашнем дне... Михаил Борисов был настоящим артистом и ушёл как артист — прямо со съёмочной площадки. Мы скорбим", — говорится в сообщении.Борисов много работал в театре, в кино, на телевидении. В театральном институте имени Щукина он заведовал кафедрой режиссуры, а также ставил дипломные спектакли, которые всегда пользовались зрительским успехом.
Олег Милованов
Был один из лучших людей в России! Побольше бы таких!
60
Руслан Солар
Всё больше уходит людей из детства 😔
56
40
РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
умер михаил борисов, михаил борисов, общество
МОСКВА, 20 сен - РИА Новости.
Ведущий "Русского лото" Михаил Борисов
скончался на 72-м году жизни, сообщается на сайте театрального института имени Бориса Щукина.
В субботу представитель "Столото" сообщила РИА Новости, что ведущий попал в больницу, ему стало плохо во время съемок.
"Вчера нас постигла тяжелая утрата — ушёл из жизни Михаил Борисович Борисов. В это невозможно поверить... Всегда энергичный, полный жизни, немного ироничный — Михаил Борисович казался воплощением стабильности и спокойной уверенности в завтрашнем дне... Михаил Борисов был настоящим артистом и ушёл как артист — прямо со съёмочной площадки. Мы скорбим", — говорится в сообщении.
Борисов много работал в театре, в кино, на телевидении. В театральном институте имени Щукина он заведовал кафедрой режиссуры, а также ставил дипломные спектакли, которые всегда пользовались зрительским успехом.