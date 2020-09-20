https://ria.ru/20200920/loto-1577500815.html

Умер ведущий "Русского лото" Михаил Борисов

Ведущий "Русского лото" Михаил Борисов скончался на 72-м году жизни, сообщается на сайте театрального института имени Бориса Щукина. РИА Новости, 20.09.2020

2020-09-20T09:25

2020-09-20T09:25

2020-09-20T09:35

умер михаил борисов

культура

михаил борисов

общество

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<strong>МОСКВА, 20 сен - РИА Новости.</strong> Ведущий "Русского лото" <a href="https://ria.ru/person_mikhail-borisov/" target="_blank">Михаил Борисов</a> скончался на 72-м году жизни, сообщается на сайте театрального института имени Бориса Щукина.В субботу представитель "Столото" сообщила РИА Новости, что ведущий попал в больницу, ему стало плохо во время съемок."Вчера нас постигла тяжелая утрата — ушёл из жизни Михаил Борисович Борисов. В это невозможно поверить... Всегда энергичный, полный жизни, немного ироничный — Михаил Борисович казался воплощением стабильности и спокойной уверенности в завтрашнем дне... Михаил Борисов был настоящим артистом и ушёл как артист — прямо со съёмочной площадки. Мы скорбим", — говорится в сообщении.Борисов много работал в театре, в кино, на телевидении. В театральном институте имени Щукина он заведовал кафедрой режиссуры, а также ставил дипломные спектакли, которые всегда пользовались зрительским успехом.

Олег Милованов Был один из лучших людей в России! Побольше бы таких! 60

Руслан Солар Всё больше уходит людей из детства 😔 56

40

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

умер михаил борисов, михаил борисов, общество