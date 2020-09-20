https://ria.ru/20200920/littlebig-1577503768.html

Солистка Little Big снялась обнаженной в ванне

Солистка Little Big Софья Таюрская продемонстрировала у себя в Instagram, как принимает водные процедуры. Поклонники певицы бурно отреагировали на откровенный... РИА Новости, 20.09.2020

2020-09-20T11:00

2020-09-20T11:00

2020-09-20T11:01

культура

софья таюрская

little big

шоу-бизнес

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<strong>МОСКВА, 20 сен - РИА Новости.</strong> Солистка Little Big <a href="http://ria.ru/person_sofya-tayurskaya/" target="_blank" data-auto="true">Софья Таюрская</a> продемонстрировала у себя в <a href="https://www.instagram.com/p/CFPRjSnqfxB/" target="_blank">Instagram</a>, как принимает водные процедуры. Поклонники певицы бурно отреагировали на откровенный снимок.На фотографии девушка принимает ванну с пеной и бокалом вина.Подписчики вокалистки Little Big оставили под снимком множество комплиментов артистке:<br>"Огонь!"<br>"Соня – самая красивая!"<br>"Бомба!"Ранее Таюрская уже делилась фотографиями из ванной, но они получились скорее смешными, чем сексуальными.

https://ria.ru/20200910/tayurskaya-1577048541.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

софья таюрская, little big, шоу-бизнес