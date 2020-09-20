Солистка Little Big снялась обнаженной в ванне
11:00 20.09.2020 (обновлено: 11:01 20.09.2020)
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкУчастница группы LITTLE BIG Софья Таюрская во время концерта
Участница группы LITTLE BIG Софья Таюрская во время концерта. Архивное фото
МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Солистка Little Big Софья Таюрская продемонстрировала у себя в Instagram, как принимает водные процедуры. Поклонники певицы бурно отреагировали на откровенный снимок.
На фотографии девушка принимает ванну с пеной и бокалом вина.
"Мы с подругами частенько спорим о вине. Одна любит белое, другая - красное. И это только начало обсуждения: Франция, Италия или Новый свет?" – написала знаменитость под постом в социальной сети.
Подписчики вокалистки Little Big оставили под снимком множество комплиментов артистке:
"Огонь!"
"Соня – самая красивая!"
"Бомба!"
"Огонь!"
"Соня – самая красивая!"
"Бомба!"
Ранее Таюрская уже делилась фотографиями из ванной, но они получились скорее смешными, чем сексуальными.
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