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https://ria.ru/20200920/littlebig-1577503768.html
Солистка Little Big снялась обнаженной в ванне
Солистка Little Big Софья Таюрская продемонстрировала у себя в Instagram, как принимает водные процедуры. Поклонники певицы бурно отреагировали на откровенный... РИА Новости, 20.09.2020
2020-09-20T11:00
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культура
софья таюрская
little big
шоу-бизнес
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<strong>МОСКВА, 20 сен - РИА Новости.</strong> Солистка Little Big <a href="http://ria.ru/person_sofya-tayurskaya/" target="_blank" data-auto="true">Софья Таюрская</a> продемонстрировала у себя в <a href="https://www.instagram.com/p/CFPRjSnqfxB/" target="_blank">Instagram</a>, как принимает водные процедуры. Поклонники певицы бурно отреагировали на откровенный снимок.На фотографии девушка принимает ванну с пеной и бокалом вина.Подписчики вокалистки Little Big оставили под снимком множество комплиментов артистке:<br>"Огонь!"<br>"Соня – самая красивая!"<br>"Бомба!"Ранее Таюрская уже делилась фотографиями из ванной, но они получились скорее смешными, чем сексуальными.
https://ria.ru/20200910/tayurskaya-1577048541.html
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РИА Новости
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софья таюрская, little big, шоу-бизнес

Солистка Little Big снялась обнаженной в ванне

11:00 20.09.2020 (обновлено: 11:01 20.09.2020)
61137
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкУчастница группы LITTLE BIG Софья Таюрская во время концерта
Участница группы LITTLE BIG Софья Таюрская во время концерта - РИА Новости, 1920, 20.09.2020
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
Участница группы LITTLE BIG Софья Таюрская во время концерта. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Солистка Little Big Софья Таюрская продемонстрировала у себя в Instagram, как принимает водные процедуры. Поклонники певицы бурно отреагировали на откровенный снимок.
На фотографии девушка принимает ванну с пеной и бокалом вина.
"Мы с подругами частенько спорим о вине. Одна любит белое, другая - красное. И это только начало обсуждения: Франция, Италия или Новый свет?" – написала знаменитость под постом в социальной сети.
Подписчики вокалистки Little Big оставили под снимком множество комплиментов артистке:
"Огонь!"
"Соня – самая красивая!"
"Бомба!"
Ранее Таюрская уже делилась фотографиями из ванной, но они получились скорее смешными, чем сексуальными.
Участники группы Little Big Илья Прусикин и Софья Таюрская - РИА Новости, 1920, 20.09.2020
10 сентября, 16:21
Обнаженная солистка Little Big устроила фотосессию в ванной
207411558
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КультураСофья ТаюрскаяLittle BigШоу-бизнес
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